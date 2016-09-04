Balkonunu değiştirmek isteyenler için en parlak fikirler

Bahar temizliğine başlarken balkon ve teras yenilemesini de aradan çıkarmak istiyorsanız size güzel bir haberimiz var. Yaz mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte açılan balkonlar, basit yenilemelerle kullanışlı bir odaya dönüşebiliyor. Eğer siz de balkonları yalnızca dışarıya açılan bir kapı olarak değil, yazın uzun saatler geçirebileceğiniz bir dinlenme alanı olarak görüyorsanız, dekorasyonuna biraz özen göstermeniz fazladan bir oda kazanmanız için yeterli olacaktır. Homify ekibi olarak bu yazımızda, sizlere birbirinden güzel balkon yenilemeleri sunarak dekorasyonunuza ilham kazandırmaya karar verdik. Balkon dekorasyonuna bir odaymış gibi özen gösteren uzmanların ellerinden çıkmış, bu muhteşem yenileme projelerine bayılacaksınız. Balkon ve teras dekorasyonu üzerine daha fazla fikir bulabileceğiniz “Balkon ve teras dekorasyonunuz için birbirinden güzel fikirlere ne dersiniz?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.