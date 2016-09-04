Balkonunu değiştirmek isteyenler için en parlak fikirler

Bahar temizliğine başlarken balkon ve teras yenilemesini de aradan çıkarmak istiyorsanız size güzel bir haberimiz var. Yaz mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte açılan balkonlar, basit yenilemelerle kullanışlı bir odaya dönüşebiliyor. Eğer siz de balkonları yalnızca dışarıya açılan bir kapı olarak değil, yazın uzun saatler geçirebileceğiniz bir dinlenme alanı olarak görüyorsanız, dekorasyonuna biraz özen göstermeniz fazladan bir oda kazanmanız için yeterli olacaktır. Homify ekibi olarak bu yazımızda, sizlere birbirinden güzel balkon yenilemeleri sunarak dekorasyonunuza ilham kazandırmaya karar verdik. Balkon dekorasyonuna bir odaymış gibi özen gösteren uzmanların ellerinden çıkmış, bu muhteşem yenileme projelerine bayılacaksınız. Balkon ve teras dekorasyonu üzerine daha fazla fikir bulabileceğiniz “Balkon ve teras dekorasyonunuz için birbirinden güzel fikirlere ne dersiniz?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Almanya'da bir firma eski ve boş balkonları sahibinin ihtiyaçları ve bütçesi doğrultusunda muhteşem yaşam alanlarına çeviriyor. Biz de bu ilham verici yenileme projelerini sizler için bir araya getirdik. İlk olarak, iki sandalyeden başka eşya sığmayacakmış gibi görünen bu küçük balkonun geçireceği değişime bakalım. Bu küçük alanın nasıl değiştiğini görünce çok şaşıracaksınız.
İlk olarak zemine ahşap dış mekan parkeleri döşeyen ustalar, demir korkulukları da şık bir branda ile çevirerek balkonun ana hatlarını tamamlamışlar. Siyah ve krem renklerinin kontrast uyumunu kullanan tasarımcı bu uyumu koyu renk ahşapla birleştirerek ortaya güzel bir dizayn çıkarmış. Ayrıca korkuluklara bir asma saksı ve bir de asma mangal tablası ekleyerek balkonu oldukça kullanışlı bir alan haline getirmiş. Siyah bir masa ve rahat oturma bankı ile o bomboş balkon adeta sevimli bir odaya dönüşmüş. Siz de balkonunuzu yenilerken bu özelliklerin bir kısmından faydalanabilirsiniz. Daha detaylı dekorasyon fikirleri için dekoratörlere de danışabilirsiniz.
Bu örnekte ise geniş sayılabilecek bir terasın değişimini göreceksiniz. Terasın eski hali tamamen dış mekan ahşap zemin döşemesi ile kaplanmış halde. Bu haliyle de çekici ve fonksiyonel görünse de dekorasyondan sonraki haline mutlaka bakın. Çünkü bu teras hayallerinizi süsleyecek.
Ahşap zemin kaplaması uygulanmış bu teras şık bahçe mobilyaları ve birkaç renkli çiçeklendirme ile adeta bir cennet bahçesine dönüşmüş. Terasta kullanılan rattan bahçe mobilyaları yağmur, nem, güneş gibi hava şartlarından kolay kolay etkilenmeyen bir mobilya olduğundan teras ve balkonlar için son derece uygundur. Çıkarılabilen minderleri kolaylıkla temizlenip korunabilir. Güneş koruyucu olarak şık bir şemsiye ve yer için de renkli minderler tercih edilmiş. Dekorasyonu esas güzelleştiren öge ise bitkilendirme. Renkli saksı çiçeklerinin bol bol kullanıldığı dekorasyonun güzel bir bahçeden eksiği yok.
Bu projede ise yine küçük bir balkonun değişimini göreceksiniz. Karo zemin ve metal korkulukları bulunan bu küçük balkonda hem ekonomik hem de etkili bir dekorasyon yapılacak. Kullanılan ögelerin büyük kısmını eski eşyalardan değerlendiren tasarımcılar ortaya oldukça başarılı bir iş çıkarmışlar.
İlk olarak zemin kaplaması değiştirilen balkonun mobilyalarına da el atılmış. Balkonda bol sayıda asma saksı ve normal saksı kullanılarak hoş bir bitkilendirme yapılmış. Beyaz ahşap sallanan koltuk ve üzerindeki post balkon dekorasyonunu tamamlayan öge olmuş. Balkonun diğer ucunda kullanışlı rattan mobilyalar ve şık kırlentler kullanılmış. Hasır lamba ve perdelerle de dekorasyon tamamlanmış.
Son olarak yine küçük ve bakımsız bir balkonun sevimli bir dinlenme alanına dönüşümünü göreceksiniz. Balkonun eski haline baktığınızda zemin kaplamasından balkon korkuluklarına kadar bakıma ihtiyacı olduğunu görebilirsiniz. Bir de yeni haline bakın.
Balkonda yapılan en önemli değişiklik zemin döşemesinin değişmesi ve korkulukların ahşap ile kaplanması olmuş. Bunun dışında kilim, saksı, süs, mobilya ve şık sehpalarla süslenen dekorasyon muhteşem bir canlılık kazanmış. Kullanılan mobilya ve tekstil ürünleri dekorasyona sıcaklık ve renk katıyor. Tek kelimeyle göz alıcı bir balkon dekorasyonu oluşturulmuş.