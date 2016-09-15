İnsanın içini açan 8 bahçe

Keşke hep yaz olsa ve biz bahçeden içeri girmesek. Bahçeler özellikle yaz mevsiminde evlerin en gözde mekanıdır. Hele bir de bahçe bakımlı bir bahçeyse bahçe keyfi doyumsuz bir hal alır. Yeşilliklerin içinde oturmak insan stresini unutturur, ayağın toprağa değmesi vücutta yüklü elektriği alır götürür. Bu özellikleriyle bahçeli eve sahip olmak çok önemli bir ayrıcalıktır.

Bu yazımızda size hepsi birbirinden güzel sekiz farklı bahçe göstereceğiz. Süs havuzlu bahçelerden, yemyeşil bahçelere, sade ve ferah bahçelerden rengarenk çiçeklerle dolu bahçeleri görmek için bu yazıyı kaçırmayın.