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İnsanın içini açan 8 bahçe

Aydin Sanli Aydin Sanli
Jardines Mediterráneos, Viveros Pou Nou Viveros Pou Nou Akdeniz Bahçe
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Keşke hep yaz olsa ve biz bahçeden içeri girmesek. Bahçeler özellikle yaz mevsiminde evlerin en gözde mekanıdır. Hele bir de bahçe bakımlı bir bahçeyse bahçe keyfi doyumsuz bir hal alır. Yeşilliklerin içinde oturmak insan stresini unutturur, ayağın toprağa değmesi vücutta yüklü elektriği alır götürür. Bu özellikleriyle bahçeli eve sahip olmak çok önemli bir ayrıcalıktır.

Bu yazımızda size hepsi birbirinden güzel sekiz farklı bahçe göstereceğiz. Süs havuzlu bahçelerden, yemyeşil bahçelere, sade ve ferah bahçelerden rengarenk çiçeklerle dolu bahçeleri görmek için bu yazıyı kaçırmayın.

Kendi halinde

un jardin de cuentos, BAIRES GREEN BAIRES GREEN Klasik Bahçe
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

Kandi halinde bu bahçeye çok uyan bir tanım oldu sanırız. Kendi halinde dediysek, insanları etkileme gücüne sahip değil anlamına gelmiyor. Büyük alanı çimenle kaplanmış bahçede ahşaptan yapılmış küçük bir oturma alanı bulunuyor. Bahçenin kenarlarını bodur ardıçlar süslüyor. En kenarda ise daha büyük boylu bitkiler yer alıyor. Ağaçların arasındaki bahçe adeta gizli bir vaha gibi. Bahçe sahipleri eminiz yazları bu bahçeden içeri girmiyordur.

Suyla gelen güzellik

Estanque , La ermita de Pozuelo La ermita de Pozuelo Rustik Bahçe
La ermita de Pozuelo

La ermita de Pozuelo
La ermita de Pozuelo
La ermita de Pozuelo

Bahçe size de Japon bahçelerini anımsatmadı mı? Hiçbir şeyin eksik olmadığı bahçede hem su, hem doğal taşlar hem de envai çeşit ağaç ve bitki var. Suyun huzur kattığı bahçede renkli çiçekler göz alıcı bir manzara yaratmış.

Bugün piyasada çok farklı tarz ve modellerde bahçe havuzu bulmak mümkün. Hazır bahçe havuzlarının yanı sıra kendi zevkinize göre bir bahçe havuzu da yaptırabilirsiniz. Ancak unutmayın, bahçe havuzunda su bitkileri yetiştirmek istiyorsanız, havuzun güneş gören bir yerde konumlandırılmasında fayda var.

Yeşilin farklı tonları

Otoños que enamoran en la villa.. color, textura, sensaciones..., MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA Klasik Bahçe
MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA

MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA
MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA
MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA

Bahçede farklı bitki türlerine yer vermek bahçeyi çok daha zengin gösteriyor. Farklı bitki türleri hem boyutları hem de renkleri itibariyle bahçeye çeşitlilik katıyor. Çiçekli bitkilerin bakımı zor olduğu için dayanıklı ağaçları tercih edebilirsiniz, ancak böyle bile olsa yeşilin farklı tonlarını tercih ederek bahçeye renk katabilirsiniz.

Bahçenizde kullanacağınız bitki türlerini seçerken, bahçenizin özelliklerine uygun olmaları konusunda dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konuda homify uzmanı bir peyzaj mimarından yardım alabilirsiniz.

Suyun getirdiği dinginlik

Estanque de Girona, abpaisajismo abpaisajismo Modern Bahçe
abpaisajismo

abpaisajismo
abpaisajismo
abpaisajismo

Bu resimde bir göletin ötesinde bir su seçeneğiyle karşı karşıyayız. Gölet ve su yolu bahçenin baş rolünü oynuyor. Doğal taşlarla oluşturulan su yolunun etrafında yine farklı taş formları yer alıyor. Bahçe ise yeşilin farklı tonlarında bir çok bitki ve ağaçla çevrili. Uzun servi ağaçları, bodur ağaç ve bitkilerle hoş bir kontrast oluşturuyor. Bu bahçeye bir peyzaj mimarının elinin değdiği her halinden belli. Siz de resimdeki gibi bir sonuç için bir peyzaj mimarından yardım almalısınız.

Küçük bahçe

MODERN RED, BAIRES GREEN BAIRES GREEN Modern Bahçe
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

Bahçenin illa da büyük bir yer olmasına gerek yok. Bazen küçük bahçeler bile insana canlılık hissi vermek için yeterli olabilir. Bu bahçede insana enerji veren yemyeşil bir alana dönüştürülmüş. Önemli olan doğru bitkileri seçip, bahçenin boyutlarına uygun biçimde yerleştirmek.

Yemyeşil

Nuovo giardino con piscina in collina , Studio Green Design Studio Green Design Modern Bahçe
Studio Green Design

Studio Green Design
Studio Green Design
Studio Green Design

Bahçenizde yeşilden başka bir renk görmek istemiyor musunuz? Alın size harika bir örnek. Yerde yemyeşil çimenler davetkar bir bahçe oluştururken, bahçenin duvarları da yüksek fundalardan oluşuyor.

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Rengarenk çiçekler

Jardines Mediterráneos, Viveros Pou Nou Viveros Pou Nou Akdeniz Bahçe
Viveros Pou Nou

Viveros Pou Nou
Viveros Pou Nou
Viveros Pou Nou

Bu bahçede ise yeşil bitkilerin yanı sıra yemyeşil çiçekler yer alıyor. Çiçekler farklı renkleriyle uyum içinde bahçeye canlılık kazandırıyor. Maalesef resme bakarak bu çiçeklerin kokusunu duymak mümkün değil bahçenin mis gibi koktuğunu tahmin etmek zor değil.

Yazları bu bahçede vakit geçirmenin keyfine paha biçilemez diye düşünüyoruz.

Kış bahçesi

Conservatory , （株）ハウスオブポタリー （株）ハウスオブポタリー Eklektik Kış Bahçesi
（株）ハウスオブポタリー

（株）ハウスオブポタリー
（株）ハウスオブポタリー
（株）ハウスオブポタリー

Bahçe deyince illa da dış mekanda olacak diye bir şart yok. İç mekanlarda kışın vakit geçirilebilecek bahçeler yaratmak da mümkün. Tıpkı fotoğrafta gördüğünüz bahçede olduğu gibi. Hem camekanın içini hem de dışını yeşil bitkiler ile donatıp kışın nefes alacak bir mekan yaratmak mümkün.

Daha fazla bahçe fikri için tıklayın.

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