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Küçük bir dairenin mucizeye dönüşmesi

Aydin Sanli Aydin Sanli
Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
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Dönüşüm projeleri her zaman homify'da en ilgi çeken yazılardan olmuştur. Eski evi olan ev sahipleri evlerini yenileme hayali kurduğundan bu yazılar onlar için en dikkat çekici yazılar oluyor. Bir harabeden nasıl mucizeler yaratılabileceğini gören ev sahipleri bu yazılardan ilham alıyor.

homify profesyonelleri evlerin küçük ya da büyük olması önemli olmaksızın, her tür evin çehresini değiştirebiliyor. Bugün size göstereceğimiz dönüşüm projesine konu olan daire son derece küçük bir stüdyo daire. Daire homify profesyonellerinin özenli çalışması sonucunda baştan yaratılmış. Gelin lazı fazla uzatmadan bu akıl almaz dönüşüm projesine birlikte şahit olalım.

Önce: Köhne giriş

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Bu resimde dairenin giriş kapısı görülüyor. Hem kapılar, hem de duvar kağıtları son derece hırpani görünüyor. Yer döşemelerinin miatları dolmuş ve demode bir hale gelmişler. Tavanda asılı duran avize ise sanki başka bir çağın malzemesi gibi. Bu girişin adamakıllı elden geçirilmesi şart.

Sonra: Yepyeni

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Resimde ise girişin yeni halini görüyoruz. Bu resmin az önceki resimle aynı açıdan çekildiğine insanın inanası gelmiyor değil mi? Kapılar değişmiş ve duvar kağıtları sökülmüş. Küçük daire daha geniş görünmesi için beyaza boyanmış. Beyaz renk bulunduğu ortamı daha ferah gösterme özelliğine sahip. Duvarınızın rengine karar verirken profesyonellerimizden yardım alabilirsiniz.

Önce: Harabe oturma alanı

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Resimde dairenin oturma odası olarak kullanılan köşesini görüyorsunuz. Dönüşüm projesi dolayısıyla girişten bu alana geçişte bulunan tüm duvarlar yıkılmış. Bu haliyle burası bir moloz yığınına dönüşmüş. Radyatörlerin ne denli eski moda olduğunu söylemeye de gerek yok.

Sonra: Şık oturma odası

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Bu değişime inanabiliyor musunuz? Yer döşemeleri ilk bakışta göze çarpıyor. Oturma odasına ahşabın sihirli dokunuşuyla müdahale edilmiş. Yer döşemelerinin yanı sıra, eski moda radyatörler de ahşap kafeslere alınmı. Girişin hemen sağına yerleştirilen çalışma masası da yerle uyum sağlayacak şekilde ahşaptan yapılmış. Perdeler ve çalışma koltuğu siyah renkleriyle hoş bir kontrast yaratıyor.

Önce: Yatak odası

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Resimde solda gördüğünüz girinti ev sahibinin yatağını yerleştirdiği yer. Eski halinde basitçe yatağın yerleştirdiği yer çok özel bir alana dönüştürülmüş. Nasıl mı? Bir tık aşağıya inmeniz yeterli.

Sonra: Dinlenme mabedi

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

İşte yoktan yaratılmış bir yatak odası. Az önce gördüğünüz girinti tümden ahşapla kaplanmış ve çok şık bir mabede dönüştürülmüş. İki basamak yükseltilen bölme rahat uykular vaat ediyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Önce: Oturma odası 2

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Burada da oturma odasının dönüşüm öncesi durumunu mutfak tarafından çekilmiş bir fotoğrafla görüyoruz.

Sonra: Oturma Odası 2

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Bu açıdan hem oturma odasını hem de yatak odasını görüyoruz. Televizyonun karşısındaki rahat kanepe sayesinde akşamlar bir keyfe dönüşecek. Mutfak tarafında ise küçük bir masa bulunuyor. Masanın üstündeki lamba ise çağdaş tasarımıyla ahşabın baskın olduğu dairede kontrast yaratan bir başka unsur.

Önce: Mutfak

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Mutfakta duvarlar sıvaya kadar kazınmış ve tesisat da baştan aşağı elden geçirilmiş. Mutfağın geçirdiği dönüşüme inanamayacaksınız. Merak ediyorsanız biraz aşağıya inmeniz yeterli.

Sonra: Mutfak

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Mutfak harikulade görülüyor değil mi? Ahşabın baskın olduğu mutfak da dairenin genelinde olduğu gibi kontrastı siyah renk yaratıyor. Mutfak tezgahları, yer karoları ve ankastre ürünler siyah renkte seçilmiş. Tezgahın baktığı geniş pencere de daireye alabildiğine gün ışığı girmesini sağlıyor.

Önce: Banyo

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Banyoda da tıpkı mutfakta olduğu gibi tüm tesisat yenilenmiş. Karanlık mutfağın iyi bir aydınlatmaya ihtiyacı olduğu da aşikar.

Sonra: Banyo

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Banyonun o halinden bu hale geldiğine kim inanır? Banyoda da ahşabın güzelliğinden faydalanılmış. Başarılı aydınlatma sayesinde banyo artık karanlık bir alan olmaktan çıkarılmış.

Dönüşüm projeleri hoşunuza gidiyorsa, bu yazı da tam size göre.

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