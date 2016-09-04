Küçük bir dairenin mucizeye dönüşmesi

Dönüşüm projeleri her zaman homify'da en ilgi çeken yazılardan olmuştur. Eski evi olan ev sahipleri evlerini yenileme hayali kurduğundan bu yazılar onlar için en dikkat çekici yazılar oluyor. Bir harabeden nasıl mucizeler yaratılabileceğini gören ev sahipleri bu yazılardan ilham alıyor.

homify profesyonelleri evlerin küçük ya da büyük olması önemli olmaksızın, her tür evin çehresini değiştirebiliyor. Bugün size göstereceğimiz dönüşüm projesine konu olan daire son derece küçük bir stüdyo daire. Daire homify profesyonellerinin özenli çalışması sonucunda baştan yaratılmış. Gelin lazı fazla uzatmadan bu akıl almaz dönüşüm projesine birlikte şahit olalım.