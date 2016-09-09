Her balkona yakışacak 8 şahane fikir

Havaların yumuşak olduğu ilkbahar, yaz ve sonbahar ayları boyunca birçoğumuz evimizin yegane açıkhava mekanı olan balkonlarımıza taşınıyoruz. Genelde küçücük olan boyutlarıyla tüm ailenin oturma ve yemek odasına dönüşen bu mekanlar dekorasyon açısından baktığımızda ise evlerin en atıl bırakılmış yerleri oluyor. Oysa uzuz saatlerimizi geçirdiğimiz, hatta zaman zaman misafir dahi ağırladığımız bu mekanlar sizce de biraz daha özeni hak etmiyor mu?
Bugün sayfalarımızda birbirinden güzel fikirlere ev sahipliği yapan balkonları derledik. Çeşitli büyüklüklere ve farklı ihtiyaçlara hitap eden bu balkonlardan size uygun olan ve sizin de kendi balkonunuza adapte edebileceğiniz modeller mutlaka olacaktır.
İlk örneğimiz açılıp kapanabilen, bünyesinde aydınlatma sistemi bulunduran son teknoloji ürünü bir branda altında yer alan, sürgülü kapılar sayesinde salonla tamamen birleşip ayrılabilen, katlanır cam sistemleri sayesinde ise iç mekan olarak da kullanılabilen geniş bir balkon. Manzara dönük iki konforlu koltuk ve altı kişilik yemek masası ile tam bir keyif alanı… Tuğla görünümlü duvarı, kızıl – mavi zemin karoları ve dekoratif aksesuarları ile son derece şık bir balkon.
Atıl kalmış, pis bir balkon yerine, badanası ve korkulukları düzgün, zemini ahşap karolar ile kaplanmış, birkaç canlı bitki barındıran, katlanır bir masa -sandalye takımına sahip bir balkon, evinizin açıkhava yaşam alanında daha keyifli vakit geçirmenizi sağlayacaktır.
Komşular ile aynı mekanda oturuyormuş gibi hissetmemek ve rahatça oturup kalkmak için balkonunuzun komşulara bakan kısmını kapatmak gerekebilir. Üstelik bu paravanı aynı zamanda dikey bahçe olarak da kullanabilirsiniz. Paletler böyle bir çalışmayı gerçekleştirmeniz için en uygun malzemelerden biri. Dış mekanlar konusunda uzmanlaşmış firmalar da böyle bir işin kusursuz br biçimde gerçekleştirilmesi için ideal olabilir.
Eğer güneş tam karşıdan geliyorsa ve balkonu kullanılmaz hale getiriryorsa, bir gölgeleme sistemine ihtiyaç duyuyorsunuz demektir. Balkonları güneş ışınlarından korumanın yollarından en basit yöntemi ise açılır kapanır branda sistemleri. Çevirmeli kolu sayesinde açılıp kapatılabilen, birçok değişik renge sahip kumaş çeşitleri ile hemen her zevke hitap eden klasik brandaların tek dezavantajı rüzgarlı günlerde kullanılmamaması.
Balkonunuz birbirinden güzel bitkiler ve çiçekler yetiştirme için de ideal olabilir. Balkon bahçeciliği yaparken dikkat etmeniz gereken şey balkonunuzun pozisyonuna göre bitki seçimi yapmaktır. Balkonunuzun pozisyonu yalnızca mevsimlik bitkiler için değil, kalıcı olmasını arzu ettiğimiz, uzun ömürlü bitkiler için de belirleyici olacaktır. Taze baharatlar da ekilecek bitkiler içinde yer alabilir. Taze baharatların hafif bir rüzgarda verecekleri kokuyu tahmin edebilirsiniz. Bu muhteşem aromalara yakın olabilmek ve aromaların terapötik etkisinden faydalanabilmek için taze baharatlar bahçenizi oluşturduğunuz köşede bir oturma alanı da yaratın. Araya kalıcı ya da mevsimlik çiçekler de serpiştirebileceğiniz bahçeniz, göreceksiniz ki evin en çok zaman geçirdiğiniz, kendinizi en huzurlu hissettiğiniz mekanına dönüşecek.
Bistro set olarak bilinen, son derece hafif ve oldukça küçük boyutlara sahip bu katlanabilir masa ve sandalye seti, asla geçmeyen modası ve her türlü ortama uyum sağlayabilme becerisi ile, modası asla geçmeyen klasik bir model. Farklı birçok firma tarafından üretilip satılan bu katlanabilir masa ve sandalye modelini balkonda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Katlanabilir masalar genelde çapraz ayaklı ve münferit parçalar olarak bilinse de, alternatif modeller de mevcut. Özellikle balkon gibi küçük alanlar için tasarlanan bir modeli fotoğraftaki örnekte görüyoruz. Ahşap duvar panosuna bağlantılı bir şekilde uzanan bu katlanabilir masa, kullanılmadığı zamanlarda duvara yapışık bir vaziyet alıyor ve mekanda hiç kalabalık etmiyor.
Köşe koltuklar teraslara taşındı başlıklı yazımızda çeşitli örneklerini derlediğimiz, son dönemim en trendi açık hava mobilyalarından köşe koltuk takımlarının konforlu bir atmosfer oluşturmak için balkonunuzda da kullanabilirsiniz.