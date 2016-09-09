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Her balkona yakışacak 8 şahane fikir

Özlem K. Özlem K.
Authentic Lofts, NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO Eklektik Balkon, Veranda & Teras
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Havaların yumuşak olduğu ilkbahar, yaz ve sonbahar ayları boyunca birçoğumuz evimizin yegane açıkhava mekanı olan balkonlarımıza taşınıyoruz. Genelde küçücük olan boyutlarıyla tüm ailenin oturma ve yemek odasına dönüşen bu mekanlar dekorasyon açısından baktığımızda ise evlerin en atıl bırakılmış yerleri oluyor. Oysa uzuz saatlerimizi geçirdiğimiz, hatta zaman zaman misafir dahi ağırladığımız bu mekanlar sizce de biraz daha özeni hak etmiyor mu?

Bugün sayfalarımızda birbirinden güzel fikirlere ev sahipliği yapan balkonları derledik. Çeşitli büyüklüklere ve farklı ihtiyaçlara hitap eden bu balkonlardan size uygun olan ve sizin de kendi balkonunuza adapte edebileceğiniz modeller mutlaka olacaktır.

1) Tamamen açılıp kapanabilen bir mekan

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Balkon, Veranda & Teras
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Etiler Teras

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

İlk örneğimiz açılıp kapanabilen, bünyesinde aydınlatma sistemi bulunduran son teknoloji ürünü bir branda altında yer alan, sürgülü kapılar sayesinde salonla tamamen birleşip ayrılabilen, katlanır cam sistemleri sayesinde ise iç mekan olarak da kullanılabilen geniş bir balkon. Manzara dönük iki konforlu koltuk ve altı kişilik yemek masası ile tam bir keyif alanı… Tuğla görünümlü duvarı, kızıl – mavi zemin karoları ve dekoratif aksesuarları ile son derece şık bir balkon.

2) Zemine döşenen ahşap karolar

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU homify Rustik Balkon, Veranda & Teras ahşap yer karosu
homify

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU

homify
homify
homify

Atıl kalmış, pis bir balkon yerine, badanası ve korkulukları düzgün, zemini ahşap karolar ile kaplanmış, birkaç canlı bitki barındıran, katlanır bir masa -sandalye takımına sahip bir balkon, evinizin açıkhava yaşam alanında daha keyifli vakit geçirmenizi sağlayacaktır.

3) Dikey bahçe ile oluşturulmuş bir paravan

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Komşular ile aynı mekanda oturuyormuş gibi hissetmemek ve rahatça oturup kalkmak için balkonunuzun komşulara bakan kısmını kapatmak gerekebilir. Üstelik bu paravanı aynı zamanda dikey bahçe olarak da kullanabilirsiniz. Paletler böyle bir çalışmayı gerçekleştirmeniz için en uygun malzemelerden biri. Dış mekanlar konusunda uzmanlaşmış firmalar da böyle bir işin kusursuz br biçimde gerçekleştirilmesi için ideal olabilir.

4) Balkonlar için gölgeleme sistemleri

TOLDOS DE COFRE ROAMA, TOLDOS ROAMA TOLDOS ROAMA BahçeSera & Çardaklar
TOLDOS ROAMA

TOLDOS ROAMA
TOLDOS ROAMA
TOLDOS ROAMA

Eğer güneş tam karşıdan geliyorsa ve balkonu kullanılmaz hale getiriryorsa, bir gölgeleme sistemine ihtiyaç duyuyorsunuz demektir. Balkonları güneş ışınlarından korumanın yollarından en basit yöntemi ise açılır kapanır branda sistemleri. Çevirmeli kolu sayesinde açılıp kapatılabilen, birçok değişik renge sahip kumaş çeşitleri ile hemen her zevke hitap eden klasik brandaların tek dezavantajı rüzgarlı günlerde kullanılmamaması.

5) Balkon bahçeciliği

Balcon Terraza Moderno, Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Modern Balkon, Veranda & Teras
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines

Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines

Balkonunuz birbirinden güzel bitkiler ve çiçekler yetiştirme için de ideal olabilir. Balkon bahçeciliği yaparken dikkat etmeniz gereken şey balkonunuzun pozisyonuna göre bitki seçimi yapmaktır. Balkonunuzun pozisyonu yalnızca mevsimlik bitkiler için değil, kalıcı olmasını arzu ettiğimiz, uzun ömürlü bitkiler için de belirleyici olacaktır. Taze baharatlar da ekilecek bitkiler içinde yer alabilir. Taze baharatların hafif bir rüzgarda verecekleri kokuyu tahmin edebilirsiniz. Bu muhteşem aromalara yakın olabilmek ve aromaların terapötik etkisinden faydalanabilmek için taze baharatlar bahçenizi oluşturduğunuz köşede bir oturma alanı da yaratın. Araya kalıcı ya da mevsimlik çiçekler de serpiştirebileceğiniz bahçeniz, göreceksiniz ki evin en çok zaman geçirdiğiniz, kendinizi en huzurlu hissettiğiniz mekanına dönüşecek.

6) Küçük balkonlar için açılıp kapanır masa – sandalye takımları

HOME STAGING, Design Photography Design Photography Modern Balkon, Veranda & Teras
Design Photography

Design Photography
Design Photography
Design Photography

Bistro set olarak bilinen, son derece hafif ve oldukça küçük boyutlara sahip bu katlanabilir masa ve sandalye seti, asla geçmeyen modası ve her türlü ortama uyum sağlayabilme becerisi ile, modası asla geçmeyen klasik bir model. Farklı birçok firma tarafından üretilip satılan bu katlanabilir masa ve sandalye modelini balkonda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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7) Duvara sabit katlanır masa

Bahçe Sezonu ve Bahçe mobilyaları Housemax'ta, Housemax Housemax BahçeMobilyalar
Housemax

Bahçe Sezonu ve Bahçe mobilyaları Housemax'ta

Housemax
Housemax
Housemax

Katlanabilir masalar genelde çapraz ayaklı ve münferit parçalar olarak bilinse de, alternatif modeller de mevcut. Özellikle balkon gibi küçük alanlar için tasarlanan bir modeli fotoğraftaki örnekte görüyoruz. Ahşap duvar panosuna bağlantılı bir şekilde uzanan bu katlanabilir masa, kullanılmadığı zamanlarda duvara yapışık bir vaziyet alıyor ve mekanda hiç kalabalık etmiyor.

8) Köşe koltuk takımları

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Balkon, Veranda & Teras
Mimoza Mimarlık

BILGE & AHMET SEZER EVI

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Köşe koltuklar teraslara taşındı başlıklı yazımızda çeşitli örneklerini derlediğimiz, son dönemim en trendi açık hava mobilyalarından köşe koltuk takımlarının konforlu bir atmosfer oluşturmak için balkonunuzda da kullanabilirsiniz.

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