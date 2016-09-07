Işıl ışıl aile evleri

Evlerimiz gün ışığına ne kadar doyarsa evimizin içi ışıl ışıl olur. Evimiz güneş görmüyorsa evlerimiz karanlık ve kasvetli bir havaya bürünür. Gündüz bu şekilde aydınlattığımız evlerimiz gece karanlığında tarzımıza ve trend akımlara uygun olan aydınlatma tasarımlarına göre şık bir şekilde aydınlatılarak evlerimizin dekoratif halleri geceleri de ön plana çıkarılmalıdır. Geceleri evimizin bir yıldız gibi parlamasını istiyorsak şık bir aydınlatma tasarımının yanında uygun olan aydınlatma armatürleri ve apliklerini tercih etmemiz de gereklidir. Bu gün homify aracılığı ile şık aydınlatma tasarımlarına ve aydınlatma elemanları ile geceleri yıldız gibi parlayan ışıl ışıl evlere konuk oluyor ve bu evleri yakından inceliyoruz.
Bir evin tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilmesi ve işlevsel olması dekoratif ve görsel olması kadar önemlidir. Resimde yer alan evimizin dış cephesi tamamen dekoratif bir şekilde tasarlanmış ve uygulanmış. dış cephenin görselliği geceleri ön palana çıkması amacıyla çok şık ve çok zarif bir şekilde aydınlatılmış aynı zamanda ışıl olması sağlanarak fonksiyonel bir dış cephe aydınlatması yapılmış.
Evinizin bir yıldız gibi parlamasını istiyorsanız resimde yer alan ev örneğinde olduğu gibi evin tüm dış cephesini ışıl ışıl parlatacak bir dış cephe aydınlatma tasarımı yapmaktır. Dış cephe led aydınlatması ile birlikte zeminden projektörler ile muhteşem bir cephe aydınlatması ile birlikte ışıl ışıl bir aile evine sahip olabilirsiniz.
Evinizin modern bir mimariye sahip olmasını istiyorsanız resimde yer alan örnek evimizin mimarisine benzer bir mimaride ev tasarımı yapabilir ve bu evin dış cephesini havuz ile birleşik, bütünleşik olacak şekilde aydınlatabilirsiniz. Evin havuz üzerindeki yansıması sizleri hayal dünyasına götürecektir.
Aile evlerinde ön bahçeler ve avlular oldukça şık ve zarif bir şekilde tasarlandığında resimdeki gibi her yanı aydınlık, zarafet dolu bir aile evine sahip olmak zor olmayacaktır. Aydınlatma tasarımı, odalarının aydınlatma renkleri ve ön bahçenin aydınlatılması bir arada uyumlu olduğunda ışıl ışıl bir eve sahip olabilirsiniz.
Modern yapılarda ve yeni binalarda olduğu gibi eski binalarda da aydınlatmalar evi daha çekici ve daha cazibeli hale getirecektir. Örnek evimizde olduğu gibi yerden ve dış cephe üzerinden yapacağınız aydınlatmalar hem eski taş bina olan evinizi daha şık gösterecek hem de muhteşem bir eve sahip olmanızı sağlayacaktır.
Eğer eviniz resimdeki gibi her yaşam alanı birleşik bir tasarıma sahip ise resimdeki gibi bütünleşik bir aydınlatma tasarımı yaparak evinizin daha şık bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Havuz aydınlatmasını da istediğiniz gibi yaparak resimdeki aydınlatmanın birebir aynısına sahip olabilirsiniz.
Kırsal kesimde bir taş evine veya kır evine sahipseniz resimdeki örnekte olduğu gibi şık bir aydınlatma ile ışıl ışıl bir ev haline getirebilirsiniz. Her alanı led aydınlatma ile kaplayarak evin bir ışık panayırına dönmesini sağlayabilir ve evinizin daha aydınlık bir ev olmasını sağlayabilirsiniz.
Bir evin modern bir ev olması ve aynı zamanda estetik bir dekorasyona sahip olması oldukça zordur. Bu zorluğu aşmak için tasarımından başlayarak şık bir dekorasyon aşamasına kadar titiz bir çalışma yapmanız gerekir. Bu çalışmaları doğru bir biçimde yaptığınızda resimdeki gibi şık bir eve sahip olabilirsiniz.