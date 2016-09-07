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Işıl ışıl aile evleri

umit atdağ umit atdağ
RBK evi Lapta/ Girne, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Evler
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Evlerimiz gün ışığına ne kadar doyarsa evimizin içi ışıl ışıl olur. Evimiz güneş görmüyorsa evlerimiz karanlık ve kasvetli bir havaya bürünür. Gündüz bu şekilde aydınlattığımız evlerimiz gece karanlığında tarzımıza ve trend akımlara uygun olan  aydınlatma tasarımlarına göre  şık bir şekilde aydınlatılarak evlerimizin dekoratif halleri geceleri de ön plana çıkarılmalıdır. Geceleri evimizin bir yıldız gibi parlamasını istiyorsak  şık bir aydınlatma tasarımının yanında uygun olan aydınlatma  armatürleri ve apliklerini tercih etmemiz de gereklidir. Bu gün homify aracılığı ile şık aydınlatma tasarımlarına ve aydınlatma elemanları ile geceleri yıldız gibi parlayan ışıl ışıl evlere konuk oluyor ve bu evleri yakından inceliyoruz.

Işıl ışıl ve fonksiyonel

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Modern Evler
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Bir evin tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilmesi ve işlevsel olması dekoratif ve görsel olması kadar önemlidir. Resimde yer alan evimizin dış cephesi tamamen dekoratif bir şekilde tasarlanmış ve uygulanmış. dış cephenin görselliği geceleri ön palana çıkması amacıyla çok şık ve çok zarif bir şekilde aydınlatılmış aynı zamanda ışıl olması sağlanarak fonksiyonel bir  dış cephe aydınlatması yapılmış.

Gecenin yıldızı

Progetto recupero - Villa dell'800, Cericola Ingegneri Cericola Ingegneri Klasik Evler
Cericola Ingegneri

Cericola Ingegneri
Cericola Ingegneri
Cericola Ingegneri

Evinizin bir yıldız gibi parlamasını istiyorsanız resimde yer alan ev örneğinde olduğu gibi evin tüm dış cephesini ışıl ışıl parlatacak bir dış cephe aydınlatma tasarımı yapmaktır. Dış cephe led aydınlatması ile birlikte zeminden projektörler ile muhteşem bir cephe aydınlatması ile birlikte ışıl ışıl bir aile evine sahip olabilirsiniz.

Modern tasarımlar

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Evinizin modern bir mimariye sahip olmasını istiyorsanız resimde yer alan örnek evimizin mimarisine benzer bir mimaride ev tasarımı yapabilir ve bu evin dış cephesini havuz ile birleşik, bütünleşik olacak şekilde aydınlatabilirsiniz. Evin havuz üzerindeki yansıması sizleri hayal dünyasına götürecektir.

Güzel ve modern

RBK evi Lapta/ Girne, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Evler
Şölen Üstüner İç mimarlık

RBK evi Lapta/ Girne

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Aile evlerinde ön bahçeler ve avlular oldukça şık ve zarif bir şekilde tasarlandığında  resimdeki gibi her yanı aydınlık, zarafet dolu bir aile evine sahip olmak zor olmayacaktır. Aydınlatma tasarımı, odalarının aydınlatma renkleri ve ön bahçenin aydınlatılması bir arada uyumlu olduğunda ışıl ışıl bir eve sahip olabilirsiniz.

Eski taş binalar

B3 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Evler
DAFNI MİMARLIK

B3 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Modern yapılarda ve yeni binalarda olduğu gibi eski binalarda da aydınlatmalar evi daha çekici ve daha cazibeli hale getirecektir. Örnek evimizde olduğu gibi yerden ve dış cephe üzerinden yapacağınız aydınlatmalar hem eski taş bina olan evinizi daha şık gösterecek hem de muhteşem bir eve sahip olmanızı sağlayacaktır.

Havuz ve salon

House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Evler
HANDE KOKSAL INTERIORS

House A1 – A1 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Eğer eviniz resimdeki gibi her yaşam alanı birleşik bir tasarıma sahip ise resimdeki gibi bütünleşik bir aydınlatma tasarımı yaparak evinizin daha şık bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Havuz aydınlatmasını da istediğiniz gibi yaparak resimdeki aydınlatmanın birebir aynısına sahip olabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Kırsal evler

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Evler
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

Kırsal kesimde bir taş evine veya kır evine sahipseniz resimdeki örnekte olduğu gibi şık bir aydınlatma ile ışıl ışıl bir ev haline getirebilirsiniz. Her alanı led aydınlatma ile  kaplayarak evin bir ışık panayırına dönmesini sağlayabilir ve evinizin daha aydınlık bir ev olmasını sağlayabilirsiniz.

Modern ve estetik evler

DIŞ CEPHE ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Mermer Beyaz
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

DIŞ CEPHE

ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

Bir evin modern bir ev olması ve aynı zamanda estetik bir dekorasyona sahip olması oldukça zordur. Bu zorluğu aşmak için tasarımından başlayarak şık bir dekorasyon  aşamasına kadar titiz bir çalışma yapmanız gerekir. Bu çalışmaları doğru bir biçimde yaptığınızda resimdeki gibi şık bir eve sahip olabilirsiniz.

Ev düzenlerken aklılda tutmanız gereken 7 temel ipucu
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