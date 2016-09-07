Işıl ışıl aile evleri

Evlerimiz gün ışığına ne kadar doyarsa evimizin içi ışıl ışıl olur. Evimiz güneş görmüyorsa evlerimiz karanlık ve kasvetli bir havaya bürünür. Gündüz bu şekilde aydınlattığımız evlerimiz gece karanlığında tarzımıza ve trend akımlara uygun olan aydınlatma tasarımlarına göre şık bir şekilde aydınlatılarak evlerimizin dekoratif halleri geceleri de ön plana çıkarılmalıdır. Geceleri evimizin bir yıldız gibi parlamasını istiyorsak şık bir aydınlatma tasarımının yanında uygun olan aydınlatma armatürleri ve apliklerini tercih etmemiz de gereklidir. Bu gün homify aracılığı ile şık aydınlatma tasarımlarına ve aydınlatma elemanları ile geceleri yıldız gibi parlayan ışıl ışıl evlere konuk oluyor ve bu evleri yakından inceliyoruz.