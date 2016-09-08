Her keseye uygun 6 şaşırtıcı ev

Günümüzde modern inşaat yöntemlerinin gelişmiş olması ekolojik, çevre dostu ve enerji ihtiyacını kendisi karşılayan binalar ve evler inşa edilmeye başlanmasını sağlanmıştır. Bu kadar fazla içeriğe sahip olan modern evlerin maliyetleri de çok yüksek rakamlara mal olmaktadır. Maliyetlerin bu kadar fazla olması her bütçeye uygun olmaması nedeniyle insanlar bu evlere sahip olmakta zorluk yaşıyorlar. Bu nedenle bu evler yerine doğal, klasik, geleneksel dekorasyon yöntemlerinin kullanıldığı güzel ve işlevsel ev projeleri geliştirilmiş ve işlevsel olduğu kadar her keseye uygun olan ev modelleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu gün homify farkı ile işlevsel ve her keseye uygun olan ev modellerini yakından inceleyerek yeni yaşam modelleri hakkında bilgi sahibi oluyoruz.
Bu ev örneğimiz, hem küçük olması, hem doğal ahşap malzemelerin kullanılarak yapılmış olması hem de kendi ihtiyaçlarını karşılayan mobil bir ev olması nedeniyle tüm yaşamsal ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Bu açıdan baktığınızda maliyeti düşük olduğu kadar mobil olması ve her yere götürülmesi ile de sizlere kolaylık sağlıyor. Küçük olması nedeniyle düşük bir maliyete sahip olması bu evin her keseye uygun olmasını sağlıyor.
Bir evin sadece betonarme olması maliyetinin de yüksek olmasına neden olacaktır. Bu nedenle resimde yer alan ve ahşap betonarme karışımı olarak inşa edilmiş olan bu evin maliyeti de düşük olacaktır. aynı zamanda doğal ve görsel olan bu ev düşük bir bütçeye mal olduğu için her keseye uygun bir ev örneği olarak karşımızda durmaktadır.
Minimalist evler sade bir dekorasyona ve sade bir tasarıma sahip evler olarak inşa edilirler. Resimde yer alan ahşap ve sade ev örneği doğal bir görselliğe sahip olduğu gibi düşük maliyetlere inşa edildiği için çok uygun fiyatlara satılmaktadır. Düşük satış fiyatları ile her keseye uygun olan bu ev örneğini kırsal bir arazide tercih edebilir veya bahçenizde dinlenme alanı olarak düşünebilirsiniz.
Kırsal arazilerde kullanılan evler genel olarak geleneksel tasarımlara sahip olacak şekilde tasarlanıp inşa edilirler. Bu evler ahşaplardan ve taş malzemesi kullanılarak inşa edildiğinden maliyeti düşük olmaktadır Maliyetinin düşük olması nedeniyle her keseye uygun olan bu evler günümüzde şehirden ve şehrin kalabalığından kaçan insanların sığınma noktaları olmuştur.
Evlerin inşa malzemeleri ne kadar düşük maliyetli olursa satış fiyatları ve inşa bütçeleri de oldukça düşük olacaktır. Bu tanıma uygun olan ev örneği resimde yer alan evimizdir. Sadece kütüklerden yapılmış olan bu evimiz hem doğal hem de her keseye uygun evler olarak insanlar tarafından yoğun bir şekilde tercih edilmektedir.
Hepimiz birer yazlık sahibi olmak veya yaylada güzel bir ev sahibi olmak isteriz. Bu ev modellerinin fiyatları oldukça yüksek olduğu için resimde yer alan ve kolay bir şekilde inşa edilen ev modelini tercih edebiliriz. Ahşap ve kolay inşa edilen bu ev modellerinin maliyetleri de düşük olduğu için her keseye uygun ev modelleri olmuştur.