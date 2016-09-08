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Her keseye uygun 6 şaşırtıcı ev

umit atdağ umit atdağ
KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
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Günümüzde modern inşaat yöntemlerinin gelişmiş olması ekolojik, çevre dostu ve enerji ihtiyacını kendisi karşılayan binalar ve evler inşa edilmeye başlanmasını sağlanmıştır. Bu kadar   fazla içeriğe sahip olan modern evlerin maliyetleri  de çok yüksek rakamlara mal olmaktadır.  Maliyetlerin bu kadar fazla olması her bütçeye uygun olmaması nedeniyle  insanlar bu evlere sahip olmakta zorluk yaşıyorlar. Bu nedenle bu evler yerine doğal, klasik, geleneksel dekorasyon  yöntemlerinin kullanıldığı güzel ve işlevsel ev projeleri  geliştirilmiş ve işlevsel olduğu kadar  her keseye uygun olan  ev modelleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu gün homify farkı ile işlevsel ve  her keseye uygun  olan ev modellerini yakından inceleyerek yeni yaşam modelleri hakkında bilgi sahibi oluyoruz.

Mobil ve basit

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Eklektik Evler
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Bu ev örneğimiz, hem küçük olması, hem doğal ahşap malzemelerin kullanılarak yapılmış olması hem de  kendi ihtiyaçlarını karşılayan mobil bir ev olması nedeniyle tüm yaşamsal ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Bu açıdan baktığınızda  maliyeti düşük olduğu kadar mobil olması ve her yere götürülmesi ile de sizlere kolaylık sağlıyor. Küçük olması nedeniyle düşük bir maliyete sahip olması bu evin her keseye uygun olmasını sağlıyor.

Ahşap ve betonarme

Abant Villa Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
Portakal mimarlik

Abant Villa Projesi

Portakal mimarlik
Portakal mimarlik
Portakal mimarlik

Bir evin   sadece betonarme olması maliyetinin  de yüksek olmasına neden olacaktır. Bu nedenle resimde yer alan ve ahşap betonarme karışımı olarak inşa edilmiş olan bu evin maliyeti de düşük olacaktır. aynı zamanda  doğal ve görsel olan bu ev düşük bir bütçeye mal olduğu için her keseye uygun bir ev örneği olarak karşımızda durmaktadır.

Küçük ve minimalist

ahşap ev dış görünüm Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Rustik Evler
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

ahşap ev dış görünüm

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Minimalist evler sade bir dekorasyona ve sade bir tasarıma sahip evler olarak inşa edilirler.  Resimde yer alan ahşap ve sade ev örneği doğal bir görselliğe sahip olduğu gibi düşük maliyetlere inşa edildiği için çok uygun fiyatlara satılmaktadır. Düşük satış fiyatları ile  her keseye uygun olan bu ev örneğini kırsal bir arazide tercih edebilir veya bahçenizde dinlenme alanı olarak düşünebilirsiniz.

Kır evleri

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kırsal arazilerde kullanılan evler genel olarak geleneksel tasarımlara sahip olacak şekilde tasarlanıp inşa edilirler. Bu evler ahşaplardan ve taş malzemesi kullanılarak inşa edildiğinden  maliyeti düşük olmaktadır Maliyetinin düşük olması nedeniyle her keseye uygun olan bu evler günümüzde şehirden ve şehrin kalabalığından kaçan insanların sığınma noktaları olmuştur.

Kütük evler

Tomruk Ev GÖZDE MOBİLYA Modern Evler
GÖZDE MOBİLYA

Tomruk Ev

GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA

Evlerin inşa malzemeleri ne kadar düşük maliyetli olursa satış fiyatları ve inşa bütçeleri de oldukça düşük olacaktır. Bu tanıma uygun olan ev örneği resimde yer alan evimizdir. Sadece kütüklerden yapılmış olan bu evimiz hem doğal hem de her keseye uygun evler olarak insanlar tarafından yoğun bir şekilde tercih edilmektedir.

Yazlık evler

Çıralı Beach Bungalows, Cıralı Beach Bungalows Cıralı Beach Bungalows Akdeniz Evler
Cıralı Beach Bungalows

Çıralı Beach Bungalows

Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows

Hepimiz birer yazlık sahibi olmak veya yaylada güzel bir ev sahibi olmak isteriz. Bu ev modellerinin fiyatları oldukça yüksek olduğu için resimde yer alan ve kolay bir şekilde inşa edilen ev modelini tercih edebiliriz. Ahşap ve kolay inşa edilen bu ev modellerinin maliyetleri de düşük olduğu için her keseye uygun ev modelleri olmuştur.

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