Açık hava mutfakları için 7 tuğla barbekü modeli

Yaz günlerinde tatile zaman ve bütçe ayırmakta zorlanıyor musunuz? Evinizin bahçesinde veya balkonunda muhteşem yemekli davetler verip, güzel havanın tadını çıkarmanın bir başka yolu daha var. Bahçe, teras ve balkon gibi alanlarda son zamanların en popüler uygulamalarından biri de açık hava mutfaklarıdır. Mangal ve barbekünün lezzetine tutkun olanların açık havada yemek keyfini zenginleştirmek için uyguladıkları açık hava mutfakları, yazlık evleriniz için ideal. Eğer siz de evinize açık hava mutfağı ya da barbekü alanı uygulamak istiyorsanız bu yazımızda size birkaç güzel örnek ve kullanışlı fikirler sunacağız.
Açık hava mutfağı dekore edebilmek için öncelikle evin hangi alanına uygulayacağınıza karar verip buna göre planlama yapmanız gerekecek. Terasa, bahçeye ya da balkona uygulanacak açık hava mutfağının tesisatı birbirinden farklı olabileceği için uygulanacağı alana göre tasarlanıp imal edilmesi gerekir. Ayrıca dış mekanda kullanılacağı için hava koşullarına daha dayanıklı malzeme ve mobilyalar seçmek daha doğru olur. Açık hava mutfağında kullanacağınız mutfak ekipmanlarının paslanmaz çelikten ve endüstriyel özellikte olması lazım. Bunun yanı sıra monte edileceği yuvanın da çelik ya da taş olması önemlidir. Ayrıca tezgah seçerken güneş ışınlarından etkilenmeyecek, ısınma, solma, kavlama yapmayacak malzemelerden seçmelisiniz. Masif ahşap, çelik, doğal taş ya da iroko gibi malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Açık hava mutfağı dekore ederken yerleşim planını yemek alanı ile pişirme alanını yakın tutacak şekilde yapmalısınız bu sayede yemek pişirirken misafirlerinizle de ilgilenebilirsiniz. Buzdolabı ve fırın gibi sıcak, soğuk üniteleri mesafeli yerleştirmek de mutfağınızı enerji kaybından korur. Tezgahı monte ederken hafif aşağı doğru eğim vererek yağmur suyunun üzerinde birikmesini engelleyebilirsiniz veya kapaklı hazır açık hava mutfak tezgahları alarak kötü havalarda kapağını kapalı tutabilirsiniz. Bir diğer önemli ayrıntı da; açık hava mutfağını genelde akşam saatlerinde kullanacağınız için güçlü ve kullanışlı bir ışıklandırma sistemi sağlamalısınız. Bütün bu detaylara dikkat ederek kullanışlı bir açık hava mutfağı tasarladıysanız bir de bu barbekülere göz atın. Özellikle rustik stil açık hava mutfaklarının vazgeçilmezi olan tuğla barbekülere bayılacaksınız.
Tuğla barbekülerin en güzel yanı sağlam taş malzemesi nedeniyle evladiyelik kullanılabilecek olmasıdır. Asla eskimeyecek ve arıza çıkarmayacak bir ocağınız olduğunu düşünün, muhteşem değil mi? Geleneksel yemek pişirme yöntemlerini kullanmayı seviyorsanız bu tip tuğla barbeküleri keyifle kullanabilirsiniz. Açık hava mutfakları ve tuğla barbeküler hakkında daha detaylı bilgi almak için mutfak planlayıcılarına ya da bahçe ürünleri uzmanlarına danışabilirsiniz.
Tuğla barbekü kullanmak istiyorum ama renk tercihim farklı diyorsanız üzülmeyin. Bu tip tuğla barbeküleri dilediğiniz renklerde bulabilirsiniz. Doğal taştan üretilen ya da boyanarak elde edilen farklı renk barbeküleri mutfağınızın renk dengesini bozmadan uygulayabilirsiniz.
Detaylı bir açık hava mutfağı planlamadıysanız ve bahçenizde küçük bir kısmı barbekü için ayırmayı düşünüyorsanız böyle bir model üzerinde durabilirsiniz. Ancak barbekü alanını ne kadar küçük tutarsanız tutun üzerine sizi güneşten ve yağmurdan koruyacak bir pergola yaptırmadan geçmeyin. Bu tip bir ahşap pergola sorunu ekonomik yoldan çözebilir.
Eğer barbeküden ziyade taş ocak ya da fırın yaptırmayı düşünüyorsanız elbette daha eski modelleri değerlendirebilirsiniz. Örneğin bu açık hava mutfağında neredeyse bütün malzemeler ahşap ve taştan üretilmiş. Son derece doğal ve sağlıklı bir mutfak.
Ahşap malzemelerin ön planda olduğu bu dekorasyon da taş barbekülü açık mutfaklar için çok iyi bir örnek. Tropikal stili beğeniyorsanız ya da dekorasyonunuzda egzotik bir hava yakalamak isterseniz bu dekorasyondan ilham alabilirsiniz.
Bu dizayn teras ve bahçelere kurulan açık hava mutfaklarına güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Modern bir tasarımın etkili olduğu konsepte tuğla barbekü ve ocak seti eklenerek farklı bir kombinasyon oluşturulmuş. Keyifli yemekler ve aile toplantıları için harika bir alan.
Büyük evler için uygun olan bu tasarımı kalabalık bir aileniz varsa değerlendirebilirsiniz. Tuğla, ahşap ve taş malzemelerle oluşturulmuş son derece şık ve fonksiyonel bir mutfak. Mutfak dekorasyonu hakkında farklı fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa
Evlerin kalbine giden yol: Mutfak dekorasyonu başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.