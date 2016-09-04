Açık hava mutfakları için 7 tuğla barbekü modeli

Yaz günlerinde tatile zaman ve bütçe ayırmakta zorlanıyor musunuz? Evinizin bahçesinde veya balkonunda muhteşem yemekli davetler verip, güzel havanın tadını çıkarmanın bir başka yolu daha var. Bahçe, teras ve balkon gibi alanlarda son zamanların en popüler uygulamalarından biri de açık hava mutfaklarıdır. Mangal ve barbekünün lezzetine tutkun olanların açık havada yemek keyfini zenginleştirmek için uyguladıkları açık hava mutfakları, yazlık evleriniz için ideal. Eğer siz de evinize açık hava mutfağı ya da barbekü alanı uygulamak istiyorsanız bu yazımızda size birkaç güzel örnek ve kullanışlı fikirler sunacağız.

Açık hava mutfağı dekore edebilmek için öncelikle evin hangi alanına uygulayacağınıza karar verip buna göre planlama yapmanız gerekecek. Terasa, bahçeye ya da balkona uygulanacak açık hava mutfağının tesisatı birbirinden farklı olabileceği için uygulanacağı alana göre tasarlanıp imal edilmesi gerekir. Ayrıca dış mekanda kullanılacağı için hava koşullarına daha dayanıklı malzeme ve mobilyalar seçmek daha doğru olur. Açık hava mutfağında kullanacağınız mutfak ekipmanlarının paslanmaz çelikten ve endüstriyel özellikte olması lazım. Bunun yanı sıra monte edileceği yuvanın da çelik ya da taş olması önemlidir. Ayrıca tezgah seçerken güneş ışınlarından etkilenmeyecek, ısınma, solma, kavlama yapmayacak malzemelerden seçmelisiniz. Masif ahşap, çelik, doğal taş ya da iroko gibi malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Açık hava mutfağı dekore ederken yerleşim planını yemek alanı ile pişirme alanını yakın tutacak şekilde yapmalısınız bu sayede yemek pişirirken misafirlerinizle de ilgilenebilirsiniz. Buzdolabı ve fırın gibi sıcak, soğuk üniteleri mesafeli yerleştirmek de mutfağınızı enerji kaybından korur. Tezgahı monte ederken hafif aşağı doğru eğim vererek yağmur suyunun üzerinde birikmesini engelleyebilirsiniz veya kapaklı hazır açık hava mutfak tezgahları alarak kötü havalarda kapağını kapalı tutabilirsiniz. Bir diğer önemli ayrıntı da; açık hava mutfağını genelde akşam saatlerinde kullanacağınız için güçlü ve kullanışlı bir ışıklandırma sistemi sağlamalısınız. Bütün bu detaylara dikkat ederek kullanışlı bir açık hava mutfağı tasarladıysanız bir de bu barbekülere göz atın. Özellikle rustik stil açık hava mutfaklarının vazgeçilmezi olan tuğla barbekülere bayılacaksınız.