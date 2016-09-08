Ahşap sevenlerin bayılacağı bir ev

Günümüzde canlılık ve renk cümbüşleri evlerimizde trend bir moda akımı olarak yerini almıştır. Küçük bir ev veya büyük geniş lüks bir evin düzenlenmesi ve dekoratif bir ev haline getirilmesi için çok fazla zaman ve emek harcanması gereklidir. Bu gün homify aracılığı ile büyük ve lüks evlerin dekorasyonlarını incelemek için lüks bir eve konuk oluyor ve bu evin tüm detaylarını yakından inceliyoruz. PM Arquitetura tarafından dekore edilmiş olan bu evin tüm özellikleri yakından inceleyerek evimizin daha görsel ve daha dekoratif bir şekilde dekore edilmesi için yapılması gerekenler hakkında fikir sahibi oluyoruz. Brezilya'nın tropikal bir bölgesinde yağmur ormanları içinde bulunan bu evi yakından inceleyelim.
Evin ana giriş kapısı oldukça geniş ve büyük bir kapı olarak tasarlanmış olduğunu göreceksiniz. Yarı cam yarı ahşap olan kapı tasarımı , özel işlemeler ile yapılmış ve evin ana giriş bölümünün etkileyici bir güzelliğe sahip olması sağlanmış. Kapı kenarına özel bir aydınlatma yapılarak evin görselliği ve şıklığı artırılmış.
Evin ana girişinden içeri girdiğinizde karşınıza yağmur ormanlarının doğallığını barındıran şık bir dekorasyon çıkıyor. Zeminin ahşap malzeme ile kaplanması ve tuğla duvarın zarafeti birleştirilerek evin oldukça zarif bir salona sahip olması sağlanmış. Salon girişinde yer alan hasır koltuk evin geleneklerine ve köklerine bağlı bir dekorasyon ile güzelleştirildiğini ortaya koyuyor.
Oturma odası salona göre biraz küçük olsa da çok şık bir şekilde dekore edilerek geniş alanlar oluşturulması sağlanmış. Televizyon ünitesinden kullanılan tüm mobilyalara kadar ahşap içerikli olmasına özen gösterilmiş ve evin doğallığının bozulması önlenerek şık bir oturma odası olması sağlanmış.
Ev oldukça geniş bir ev olduğu için yemek masası da 12 kişiye yetecek büyüklükte dizayn edilmiş. Ahşap olarak tercih edilerek evin genel konseptine uygun olması sağlanan yemek masası evin en özel mobilyası olarak sizi karşılıyor. Sandalye takımı ve masa süslemesi evin yemek odası olarak düzenlenen bu bölümünü şık ve zarif bir alan haline getirmiş.
Ev çok büyük bir ev olmasına karşın mutfak bölümü çok küçük olarak düşünülmüş. Açık bir mutfak dekorasyonu ile mutfağın ışıl şıl ve doğal bir aydınlığa sahip olması sağlanmış. Bir mutfak adası ile evin konseptine uygun olarak düzenleme yapılmış ve hem işlevsel hem de çok estetik bir mutfak ortaya çıkarılarak evin en özel alanlarından biri olması sağlanmış.
Ev geniş bir ev olduğu için veranda ve bahçe de yemek yenilmesi, ailecek keyif yapılması için özel bir tasarım ile veranda mutfağı yapılmış. Hem veranda hem de bahçe alanına hizmet veren bu mutfak biraz küçük ve basit bir formda olmasına rağmen işlevsel bir mutfak olarak hizmet verecek kapasiteye sahip.
Şarap mahseni her evde bulunmayan ancak büyük ve lüks evlerde çok tercih edilen bir alandır. Bu evde de bir mahsen yapılmış ve şaraplar bu mahsende muhafaza edilmiş. Mahsen de dahi genel konsepten ödün verilmeden ahşapların yoğun olduğu bir dekorasyon yapılarak evin çok şık bir mahsene sahip olması sağlanmış.