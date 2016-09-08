Ahşap sevenlerin bayılacağı bir ev

Günümüzde canlılık ve renk cümbüşleri evlerimizde trend bir moda akımı olarak yerini almıştır. Küçük bir ev veya büyük geniş lüks bir evin düzenlenmesi ve dekoratif bir ev haline getirilmesi için çok fazla zaman ve emek harcanması gereklidir. Bu gün homify aracılığı ile büyük ve lüks evlerin dekorasyonlarını incelemek için lüks bir eve konuk oluyor ve bu evin tüm detaylarını yakından inceliyoruz. PM Arquitetura tarafından dekore edilmiş olan bu evin tüm özellikleri yakından inceleyerek evimizin daha görsel ve daha dekoratif bir şekilde dekore edilmesi için yapılması gerekenler hakkında fikir sahibi oluyoruz. Brezilya'nın tropikal bir bölgesinde yağmur ormanları içinde bulunan bu evi yakından inceleyelim.