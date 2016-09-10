Türkiye'den doğa ile bütünleşmiş 7 ev

Bir evin dekoratif bir şekilde dekore edilmesi, işlevsel ve fonksiyonel olması kadar ev,n doğal olması ve şık bir bahçeye sahip olması da çok önemlidir. Evin bir bahçeye sahip olması, bahçenin estetik ve şık bir peyzaj ile muhteşem bir bahçe haline getirilmesi başka bir çehre kazanmasına katkı sağlar. Ülkemizde bahçeler kadar doğanın içinde, kırsal alanlarda doğa ile bütünleşmiş evler yaygınlaşmaya başlamıştır. Doğa ile bütünleşmiş olan bu evler insanların deşarj olmasına ve doğal hayatın içinde zaman geçirerek şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzak kalmasını sağlar. Bu gün homify aracılığı ile ülkemizde yer alan ve doğa ile bütünleşmiş muhteşem güzellikteki evleri ziyaret ediyoruz. Bu evleri yakından inceleyerek doğal hallerinin nasıl korunduğuna ve görselliklerinin püf noktalarına daha yakından tanık olalım.
Doğa ile iç içe bir hayat düşünüyorsanız resimde yer alan hem doğa ile bütünleşmiş hem de şık bir şekilde inşa edilmiş, görselliği ile insanları etkileyen bir güzelliğe sahip olan evi örnek alabilirsiniz. Taş ev olarak inşa edilmiş, doğal renklerini koruyan bir tasarıma sahip verandası ile manzarayı ayaklarınızın altında hissedeceğiniz bu ev insanın uzun yıllar genç kalmasını sağlayacaktır.
İstanbul Ömerli bölgesinde yer alan ve yeşilliğin çok az olduğu kalabalık bir şehir içinde çok değerli olan bu ev yeşil alanın ortasında insana doğal bir yaşamın kapısını aralıyor. Tasarımı, çok yıllık ağaçları ve yeşil bahçesi ile bulunduğu bölge ile bütünleşmiş olan bu ev hayatınızın geri kalanını geçireceğiniz muhteşem bir ev olarak karşınıza çıkıyor.
Herkesin hayal ettiği ve içinde yaşamak istediği bir ev olan resimdeki ev hem doğanın kalbinde yer alması hem de tasarımı ile insanı büyülüyor. Çekiciliği, ahşap kışlık dinlenme alanları, renkleri, çatısı ile eski filmlerde gördüğümüz muhteşem evlere bir örnek olarak karşımızda duruyor.
Eviniz doğanın ortasında yer almasa da evinizin görselliğini ve doğallığını artırarak bulunduğu bölgeye uyum sağlaması ve bulunduğu bölgeyi daha yeşil hale getirmesi için doğal bir yaşam alanı oluşturmalı ve yemyeşil bir bahçe peyzajına imza atarak evinizin doğanın bir parçası olmasına katkı da bulunmalısınız. Resimde yer alan ve doğal bahçe peyzajı ile kendinizi gür ormanların ortasında düşünebileceğiniz bu evimiz modern bir mimari ile inşa edilmiş doğal bir bahçeye sahip ev olarak yeni moda evlere bir örnektir.
Araziniz geniş ise resimdeki gibi hem doğal hem yeşil alan içinde kalan hem de geniş ve büyük bir havuza sahip ev tasarımına sahip olmanız evinizin her anlamı ile doğal bir ev olmasına katkı sağlar. Kırsal kesimlerde doğal manzaraya hakim olan bu ev sizi uzun yıllar dertten tasadan uzak tutacaktır.
Kır evleri geleneksel olarak yeşil alanlarda yer alan ve klasik ahşap evler olarak hayatımızda yer etmiş evlerdir. Bu yönleri ile insan kendisini iyi hissettiren kır evleri bulundukları bölgelerin doğal güzelliklerine sahip oldukları için doğa ile bütünleşmiş bir şekilde dekore edilirler.
Bodrumda yer alan ve Egeye tepeden bakan bu evimiz bir yazlık olarak düşünülmüş olsa da bahçe peyzajı ve bulunduğu tepenin doğal güzellikleri iel bütünleşmiş, doğanın içinde bir inci gibi parlayan yıldız olmuştur. Çevrenin doğal güzelliklerini pencereden baktığınızda görebildiğiniz , masmavi denizi ayaklarınızın altında hissettiğiniz bu myhteşem ev insanın yavaş yaşlanmasını sağlayacaktır.