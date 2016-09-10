Türkiye'den doğa ile bütünleşmiş 7 ev

Bir evin dekoratif bir şekilde dekore edilmesi, işlevsel ve fonksiyonel olması kadar ev,n doğal olması ve şık bir bahçeye sahip olması da çok önemlidir. Evin bir bahçeye sahip olması, bahçenin estetik ve şık bir peyzaj ile muhteşem bir bahçe haline getirilmesi başka bir çehre kazanmasına katkı sağlar. Ülkemizde bahçeler kadar doğanın içinde, kırsal alanlarda doğa ile bütünleşmiş evler yaygınlaşmaya başlamıştır. Doğa ile bütünleşmiş olan bu evler insanların deşarj olmasına ve doğal hayatın içinde zaman geçirerek şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzak kalmasını sağlar. Bu gün homify aracılığı ile ülkemizde yer alan ve doğa ile bütünleşmiş muhteşem güzellikteki evleri ziyaret ediyoruz. Bu evleri yakından inceleyerek doğal hallerinin nasıl korunduğuna ve görselliklerinin püf noktalarına daha yakından tanık olalım.