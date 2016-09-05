90 metrekarenin altında 10 şahane ev

Mimaride alışılmış kalıpların dışına çıkabilen tasarımlar sayesinde yaşam alanlarıyla ilgili birçok yeni çözüm de ortaya atılıyor. Önceden bir kişinin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ev için en az 150 metrekarelik bir ev tasarlanması gerekebilirdi şimdilerde ise modüler tasarımlar, açılıp kapanabilen mobilyalar ve modern teknoloji ürünü elektronik eşyalar sayesinde çok daha küçük alanlara evler kurulabiliyor. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere küçük alanlara kurulan ve bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek evlerden bahsedeceğiz. Ülkemizden ve dünyadan 10 farklı mimari harikasını burada bulacaksınız. 90 metrekareyi geçmeyen alanları ve fonksiyonel yapılarıyla bu evlere bayılacaksınız.

Küçük bir aile evini bütün detaylarıyla birlikte incelemek isterseniz “Tüm ayrıntılarıyla 70 m2'lik aile evi” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.