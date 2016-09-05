90 metrekarenin altında 10 şahane ev

Mimaride alışılmış kalıpların dışına çıkabilen tasarımlar sayesinde yaşam alanlarıyla ilgili birçok yeni çözüm de ortaya atılıyor. Önceden bir kişinin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ev için en az 150 metrekarelik bir ev tasarlanması gerekebilirdi şimdilerde ise modüler tasarımlar, açılıp kapanabilen mobilyalar ve modern teknoloji ürünü elektronik eşyalar sayesinde çok daha küçük alanlara evler kurulabiliyor. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere küçük alanlara kurulan ve bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek evlerden bahsedeceğiz. Ülkemizden ve dünyadan 10 farklı mimari harikasını burada bulacaksınız. 90 metrekareyi geçmeyen alanları ve fonksiyonel yapılarıyla bu evlere bayılacaksınız.
Küçük bir aile evini bütün detaylarıyla birlikte incelemek isterseniz “Tüm ayrıntılarıyla 70 m2'lik aile evi” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Bu sevimli evi diğerlerinden ayıran özellik betonarme bir yapıya sahip olmamasıdır. Çelik konstrüksiyon yapısı sayesinde hem çok sağlam hem de çok dayanıklı olan bu ufaklık sarı ve beyaz dış cephesi ile göz alıyor. Ayrıca duvarlarında kullanılan işleme desenler de eve güzellik katan özelliklerden biri. Yemyeşil güzel bahçesi ve eğimli çatısıyla farklı ve hayranlık uyandıran bir ev.
Alışılmışın dışına çıkan tasarımlar demişken bu inanılmaz yapıdan bahsetmeden geçemezdik. Formu ve kullanılan materyalleri ile başka bir çağdan gelmiş gibi görünen bu muhteşem yapı küçük olmasına rağmen bir evin bütün ihtiyaçlarını barındırıyor. Ayrıca cennet gibi bir mekanda bulunuyor.
Dairesel mimari diğer geometrik formlara göre biraz daha az tercih ediliyor fakat görüntü olarak çok daha şık ve ilgi çekici olduğu aşikar. Bu tip evlerin çatılarını güneş enerjisinden faydalanmak için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sürdürülebilir özellikli evler son yılların en çok tercih edilen modellerinden oluyor. Ayrıca ekolojik tasarımlar da son yıllarda ilgi gören akımlardan. Ekolojik ürünler ve tasarımlar hakkında daha fazla fikir edinmek için ekolojik tasarım profesyonellerine göz atabilirsiniz.
Yol kenarında bulunan bu yekpare ev, taş ve beton yapıdan meydana geliyor. Dış cephe ve çatı gibi bölümleri tek parça tasarlanan evin kullanışlı ve ferah bir iç mekanı var. Geniş bir evde bulunması gereken bütün odalara sahip olan bu sıra dışı evin içini firma sayfasından görebilirsiniz.
Modern mimari ürünlerini seviyorsanız bu yapıya da bayılacaksınız. Ahşap dış cephe panellerinin siyah çelik ve cam ile buluşturulduğu bu ev kusursuz bir tasarıma sahip. Bakımlı ve şık bir bahçenin ortasında bulunan evin hiçbir eksiği yok. Keyifli dinlenme alanları ve kullanışlı iç mekanı ile dört dörtlük bir ev.
Mimarları tarafından ağaç yılanı örnek alınarak tasarlanan bu sıra dışı yapı bir tatil evi olarak planlanmış. Ağaçların arasında farklı yapısıyla dikkat çeken evin göz dolduran bir mimari var. Yapısında ahşap, taş ve tuğla gibi doğal malzemeler kullanılmış.
Bu tek odalı evin tek kişilik bir yaşam için oldukça uygun olduğunu söylesek inanmayabilirsiniz. İçerisinde ufak bir banyosu, yatağı, televizyonu ve bir de mutfak lavabosu bulunuyor. Ahşap yapılı bu ev genelde tatil yöreleri için ve geçici konaklama yeri olarak planlanmış.
Küçük evlere örnek veriyorsak bungalovlardan bahsetmeden geçemeyiz. Çatılı, bahçeli ve hatta önünde küçük bir verandası bile bulunan bungalovlar ahşap ev denince akla ilk gelen yapılardan. Ekonomik yapıları ile de ilgi gören bu evlere yine tatil yörelerinde sıklıkla rastlayabilirsiniz.
Beyaz ahşap, cam ve kiremit malzemelerden oluşan bir evin geniş ve güzel bir ormanın içerisinde bulunduğunu hayal edin. Tıpkı bir masal gibi. Doğayla iç içe yaşamayı sevenlerin vazgeçemediği bu tip evler de küçük metrekarelerine rağmen bütün ihtiyaçları karşılayabilecek özellikte olanlardan.
Düşük metrekaresine rağmen son derece kullanışlı olan bir diğer ev modeli olarak da kütükten imal edilen bu dağ evi gösterilebilir. Kiremit çatısı ve tamamı ağaçtan üretilen yapısı ile hem doğal hem de oldukça sevimli bir ev.