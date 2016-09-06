Gökkuşağı gibi bir sahil evi

Sahil kenarında bulunan bahçeli bir evin hayalini hepimiz kurarız öyle değil mi? Sıcak günlerde ferah verandasında dinlenebileceğimiz ve bahçesinde konuklarımızı ağırlayabileceğimiz sevimli bir ev. Bu yazımızda sizlere Brezilya'dan tam da böyle bir ev tanıtacağız. İnsanın içini ısıtan rengarenk tasarımı ve tropikal stil dekorasyonu ile göz dolduran bu eve bayılacaksınız.

Tropikal stilin özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse; modern veya klasik birçok tarza egzotik ve jungle temalar eklenerek oluşturulan bir stil olduğunu söyleyebiliriz. Tropikal stilin en önemli özelliği tabii ki orman havası taşıyan objelerdir. Mobilyalarda konfor ve rahatlıktan yana olan stilin renk skalasında bej, kahverengi, kırmızı, mavi ve yeşil gibi doğal ve cıvıl cıvıl renkler var. Ayaklı mobilya ve aksesuarlar, ahşap objeler ve alabildiğine saksı ve çiçek bu stili derinleştirir. Eğer siz de bu stilin hayranıysanız bu tanıtacağımız eve mutlaka yakından bakın.

Ayrıca dekorasyonlarınızda egzotik bir hava oluşturmak istiyorsanız “Egzotik bir dekorasyon oluşturmak için nelere dikkat etmeliyim?” başlıklı yazımızda işe yarar ipuçları bulabilirsiniz.