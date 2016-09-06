Gökkuşağı gibi bir sahil evi

Sahil kenarında bulunan bahçeli bir evin hayalini hepimiz kurarız öyle değil mi? Sıcak günlerde ferah verandasında dinlenebileceğimiz ve bahçesinde konuklarımızı ağırlayabileceğimiz sevimli bir ev. Bu yazımızda sizlere Brezilya'dan tam da böyle bir ev tanıtacağız. İnsanın içini ısıtan rengarenk tasarımı ve tropikal stil dekorasyonu ile göz dolduran bu eve bayılacaksınız.
Tropikal stilin özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse; modern veya klasik birçok tarza egzotik ve jungle temalar eklenerek oluşturulan bir stil olduğunu söyleyebiliriz. Tropikal stilin en önemli özelliği tabii ki orman havası taşıyan objelerdir. Mobilyalarda konfor ve rahatlıktan yana olan stilin renk skalasında bej, kahverengi, kırmızı, mavi ve yeşil gibi doğal ve cıvıl cıvıl renkler var. Ayaklı mobilya ve aksesuarlar, ahşap objeler ve alabildiğine saksı ve çiçek bu stili derinleştirir. Eğer siz de bu stilin hayranıysanız bu tanıtacağımız eve mutlaka yakından bakın.
Ayrıca dekorasyonlarınızda egzotik bir hava oluşturmak istiyorsanız “Egzotik bir dekorasyon oluşturmak için nelere dikkat etmeliyim?” başlıklı yazımızda işe yarar ipuçları bulabilirsiniz.
Bahçesi duvar ve çitlerle çevrili olan evin bakımlı ve sade bir bahçesi bulunuyor. Bir kısmı tuğlalarla örülmüş duvarları ve rengarenk plastik boyası ile dikkat çeken evin iç mekanı da tıpkı dış cephesi gibi renkli. Sarı kapı ve pencereleri, sevimli çatıyı ve şeker pembesi saksıları beğendiyseniz evin içini de çok seveceksiniz. Eğer siz de böylesine renkli ve canlı bir dış cephe istiyorsanız ilk iş olarak boyacılardan destek alabilirsiniz.
Evin verandasında çok şık ve rahat görünen bir duvar kanepesi bulunuyor. Ahşap yer döşemesiyle birlikte yapılmış olan oturaklara birkaç renkli minder atılarak yapılmış muhteşem bir köşe. Ayrıca evin birçok yerinde buna benzer kendin yap ürünlerini görebilirsiniz.
Evin hem girişinde hem de yan cephesinde duvarlar ya da ahşap taşıyıcılara asılmış hamaklar görebilirsiniz. Tropikal dizayn ve sahil evi denince elbette hamaksız olmazdı öyle değil mi? Bu renkli ve sağlam hamaklarda dinlenmek büyük bir keyif olsa gerek.
Evin iç mekanında ahşap zemin ve çatı ile tuğla duvar panelleri dikkat çekiyor. Bu paneller evin içinde odaları ayıran paravanlar görevinde kullanılmış. Oturma odası dekorasyonuna baktığınızda ilk dikkat çeken özellik canlı renkler ve natürel ürünler oluyor.
Tropikal stilin bütün özelliklerinin kullanıldığı dekorasyon hem rahatlığı ile hem de dinamik yapısı ile öne çıkıyor. Bol miktarda bitkilendirme yapılan dekorasyonda eski eşyaların boyanıp yenilenerek kullanıldığına da sıkça rastlayabilirsiniz. Tavan lambaları ve abajurlar ile aydınlatılan evin doğal ışıktan da en iyi şekilde faydalandığını söyleyebiliriz.
Dekorasyonda en çok kullanılan özellik renkler olsa gerek. Sarı, kırmızı, pembe, mavi, yeşil, kahverengi ve beyaz gibi renklerin hemen hepsine dekorasyonda rastlayabilirsiniz. Ayrıca boyama, desenlendirme ve yazılama gibi farklı duvar dekorasyonları da yer yer gözünüze çarpacak.
Evin hemen her odasında tuğla duvarlar kullanılmış. Tasarımcılar, hem stile hem de evin konseptine oldukça iyi uyum sağlayan tuğlayı kullanmaktan hiç çekinmemişler. Mobilya ve yataklarda genelde konfor ön planda tutulmuş ve rahat malzemeler ile doğal kumaşlar tercih edilmiş. Kumaşlarda renk ve desenlerden ise ödün verilmemiş.
Lambader, abajur, floresan ve led gibi birçok farklı aydınlatma alternatifinden yararlanılan evde doğal ışığın yeri de oldukça büyük. Tuğla duvarların neden olduğu karanlığı dindirmesi için kullanılan ışıklandırmalar ise işe yaramış görünüyor.
Yatak odası dekorasyonunda yine renkler ve sevimli desenler dikkat çekiyor. Sevimli objelerle süslenen dekorasyonda rahatlık ise yine ön planda tutulmuş. Hem stilinin özelliklerini yansıtan hem de ev sahiplerinin zevk ve ihtiyaçlarını karşılayan muhteşem bir ev.
Evin mutfak dekorasyonunda da stilin ve genel temanın dışına çıkılmamış. Tuğla duvarlar, ahşap masa, desenli seramikler ve renkli objeler ile oluşturulan mutfak dekorasyonu da evin diğer alanları gibi göz alıyor. Stilinin özelliklerini en iyi şekilde taşıyan bu ev tropikal bir sahil evine gösterilebilecek en iyi örnek olabilir.