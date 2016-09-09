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Mutfak dekorasyonu: Dayanımı kuvvetli ve estetik 10 mutfak tezgahı

Meral Eser Meral Eser
homify Modern Mutfak
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Mutfak dekorasyonu hakkında stil ve tarz kadar önemli bir şey varsa, o da kullanım amacı ve ihtiyaca göre planlama, fonksiyonelliktir. Pişirme, hazırlama ve yeme alanları arasındaki ilişki, ihtiyaca göre kullanım kolaylığı ön plana alınarak plan düzleminde tasarlanır. Bu yazımızda sizlere pişirme alanlarında pratik kullanım kolaylıkları sunacak 10 mutfak modeli hazırladık. Genel olarak pişirme alanında ocağın bulunduğu yerle bitişik nizamda buzdolabı kullanılmaz. Yıkama, kesme, doğrama ve pişirmeye hazır hale getirmek için mutfak tezgahında uygun bir alan bırakılır. Fonksiyonel ve estetik çözümler sunan pişirme alanları ile ilgili mutfak modellerimizi incelemeye başlayalım, ilginizi çekecek fikirler bulacağınızı umuyoruz.

1. Siyah granit mutfak tezgahı

COZINHA MODERNA, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores Modern Mutfak Metal Metalik/Gümüş
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Zarafet ve estetiği vurgulayan eşsiz bir mutfak tezgahı malzemesi ile başlayalım. Siyah granit mutfak tezgahı ile hem zarif hem de göze hitap eden bir pişirme alanı dizayn ediliyor. Mutfağınızda  fark yaratmak ve zarafeti vurgulamak istiyorsanız model ilginizi çekebilir.

2. Cesur yaklaşımları tercih edenler: Parlak kırmızının zarafeti

Cozinha com churrasqueira ARQ Ana Lore Burliga Miranda Modern Mutfak
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Cozinha com churrasqueira

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Parlak renklerin cazibesi mutfağınızda fark yaratmanızı pratik bir yaklaşımla kolaylaştırabilir. Parlak renkleri kullanmaktan çekinmeyin ve cesur olun. Soğuk ve sıcak rengi dengesi oluşturmak için kırmızının kullanımına olanacak verecek nötr renklerle duvar ve döşeme zeminlerini tercih edebilirsiniz.

​3. Beyazın asaleti

Arquitetura e Interiores, BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES Modern Mutfak
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

Hem saflık ve temizliği, hem de asaleti mutfağınıza taşıyacak olan beyaz tezgah yüzeyi, mutfağınız için şık bir görünüm kazandıracaktır. Özellikle örnek görselimizdeki gibi kontrast yaratacak koyu renklerle bir araya geldiğinde daha dinamik ve çarpıcı bir sonuç elde edilebilir. Siyah, gri ve beyazın muhteşem uyumu göz alıcı bir sonuç elde etmenize olanak tanıyacak.

​4. Beton tezgah cazibesi

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Modern mutfaklar için çarpıcı bir mutfak örneği daha. Beton mutfak tezgahı ile hem dayanıklı hem de çarpıcı bir sonuç elde etmek mümkün. Koyu renkli duvar zemini kullanımının yanı sıra parlak renkli eşyalarla oldukça ilgi çekici bir hale geliyor.

​5. Kahverengi granit tezgah

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Mutfak
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Duvar ve tavan zeminleri sade beyaz renk tercih edilip, görsel etkiyi arttırmak için kahverengi granit tezgahı ön plana çıkarıyor. Kahverengi tonlarındaki mutfak dolapları ile hem sıcak hem de uyum yakalayan bir atmosfer oluşturulmuş.

​6. Mermer estetiği

Casa K, Fabio Ramella Architetto Fabio Ramella Architetto Modern Mutfak
Fabio Ramella Architetto

Fabio Ramella Architetto
Fabio Ramella Architetto
Fabio Ramella Architetto

Zarif ve etkileyici bir mutfak dizayn etmek istiyorsanız, geniş renk ve doku yelpazesine sahip mermer tezgahlar ilginizi çekebilir. Hassaslık, sıcaklık ve natürellik ön planda. Her stil ve tarza uygun modelleri mevcut. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

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7. Endüstriyel mutfak: Paslanmaz çelik

素材感を楽しむインテリア, ロクサ株式会社 ロクサ株式会社 MutfakMutfak Tezgâhları
ロクサ株式会社

ロクサ株式会社
ロクサ株式会社
ロクサ株式会社

Pratik ve kolay temizlenebilen paslanmaz çelik mutfak tezgahları oldukça kullanışlı. Hem dayanıklı hem de uzun yıllar kullanacağınız bu malzeme modern stil mutfaklarda şık çözümlerle tercih ediliyor.

8. Ahşap mutfak tezgahı

Lorraine & Fabrice, CHRISTELLE MALDAGUE CHRISTELLE MALDAGUE MutfakMutfak Tezgâhları Seramik
CHRISTELLE MALDAGUE

CHRISTELLE MALDAGUE
CHRISTELLE MALDAGUE
CHRISTELLE MALDAGUE

Country stil ya da rustik esintilerle ilgilenenlere ahşap mutfak tezgahı müjdesi. Su geçirmez ve iyi yalıtılmış bu tezgahlar mutfağınıza sıcak bir atmosfer katacak ve fark yaratacak.

9. Dayanımı kuvvetli cam tezgahlar

Zencity, victorialosada victorialosada Modern Mutfak
victorialosada

Zencity

victorialosada
victorialosada
victorialosada

Özellikle mutfaklarınız için estetik çözümler ararken dayanımı kuvvetli ve uzun ömürlü modeller arıyorsanız, tezgah için uygun dayanıklılığı olan cam ve çelik ya da taş kullanılan tezgahlar ilginizi çekebilir. 10. Cilalı beton tezgahlar

10. Cilalı beton tezgahlar

François - Appartement de 35 m2 optimisé, Batiik Studio Batiik Studio MutfakMutfak Tezgâhları
Batiik Studio

Batiik Studio
Batiik Studio
Batiik Studio

Hem dayanıklı hem de estetik cilalı beton tezgahlar, farklı renk ve modelleri ile geniş bir yelpazeye yayılıyor. İstenilen ebatlarda kesilerek hazırlanan bu tezgah modelleri, modern mutfaklarda şık çözümler sunuyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Küçük mutfak dekorasyonu ile ilgili 9 yaratıcı fikir’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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