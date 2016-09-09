Mutfak dekorasyonu: Dayanımı kuvvetli ve estetik 10 mutfak tezgahı

Hem dayanıklı hem de estetik cilalı beton tezgahlar, farklı renk ve modelleri ile geniş bir yelpazeye yayılıyor. İstenilen ebatlarda kesilerek hazırlanan bu tezgah modelleri, modern mutfaklarda şık çözümler sunuyor.

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