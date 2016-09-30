Özenle yenilenmiş bir evin 9 fotoğrafı

Konağın küçük odasında pratik çözümlerle hem ferah bir alan, hem de işlevsel çözümler bir arada sağlanıyor. Bünyesinde birçok ihtiyacı barındıran ranza sistemi, küçük bir alanda işlevsel açıdan tasarlanıyor. Depolama imkanı sunan dolaplar ve merdiven vasıtasıyla ulaşılan yatak, basit ve etkileyici çözümler sunuyor. Beyaz lake dolaplar ve duvar zemini minimalist bir dil içeriyor ve huzur veren bir uyku alanı dizayn ediliyor.