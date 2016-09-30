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Özenle yenilenmiş bir evin 9 fotoğrafı

Meral Eser Meral Eser
gaviotas, osb arquitectos osb arquitectos Modern Yatak Odası
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Bugün sizlere eski bir konağın dönüşüm sonrası hallerini sunarak İspanya'dan bir yenileme projesini tanıtacağız. Konağın tamamen yenilenmiş halleri huzur veren aydınlık bir atmosfer sunuyor. Küçük bir bahçesi olan konağın yenilenmesinde fonksiyonellik ve estetik ön planda tutulmuş. Evlerimiz, geçen yıllar süresince bakım ve özen ister. Uzun ömürlülük ve konforun sağlanması için, günümüz şartlarına uygun yenilenen konağın iç ve dış mekan görsellerini incelemeye başlayabiliriz.

1. Cephe görünümü

gaviotas, osb arquitectos osb arquitectos
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

Yenileme projesinin öncesi ve sonrası ile cephe görselleri burada görülüyor. Cephe rengi tamamen değiştiriliyor, basit ama etkileyici yaklaşımı ile daha ferah ve etkileyici bir atmosfere kavuşuyor. Konağın eski halinden kalan bazı dekoratif fikirler ise hala korunuyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz.

2. Küçük bahçe

gaviotas, osb arquitectos osb arquitectos Akdeniz Evler
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

Evin küçük bahçesinden bir görselle devam ediyoruz. Ahşap yemek masası ve tabureler kullanılarak bu küçük alanda yemek ve oturma alanı pratik bir şekilde dizayn ediliyor. Huzur veren renkli çiçeklerle göz alıcı bahçeyi öne çıkaran bir özellik de beyaz cephe rengi. Dekoratif çiçeklerin ve renklerin cazibesi bu bahçeyi sempatik kılan özelliklerden biri.

3. Oturma odası

gaviotas, osb arquitectos osb arquitectos Akdeniz Oturma Odası
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

Konağın iç mekanlarında ise huzur veren bir atmosfer hakim. Mevcut döşeme zemini bakım yapılarak korunuyor. Doğal ışık alan bu oturma alanını daha ferah ve aydınlık gösteren beyaz duvar renkleri  tercih ediliyor. Rustik bir hava veren eski usül bir şömine ve uyumlu mobilya kullanımları tercih ediliyor.

4. Mutfak

gaviotas, osb arquitectos osb arquitectos Modern Mutfak
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

Mutfak ise tamamen yenilenmiş ve yeni mutfak dolapları boydan boya dizayn ediliyor. Dolayısıyla bolca depolama imkanı sunan mutfak dolapları, beyaz renk uyumu ile ferah görünümü kaybetmiyor. Eski konağa modern dokunuşlarla çarpıcı ve etkileyici bir sonuç ortaya çıkarılıyor. Hem ferah, hem de aydınlık modern bir mutfak.

5. Merdiven altı depolama

gaviotas, osb arquitectos osb arquitectos Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

Merdiven altı ölü alanları akılcı çözümlerle değerlendirmek, küçük konakta döşeme zemini alanından yer kazandırıyor. Ekstra alan kazanarak hem işlevsellik sağlanıyor, hem de yalın çizgisi ile düzenden ödün vermiyor. Merdiven altı gömme beyaz lake dolaplar alanı işlevsel açıdan değerlendirmeye şahane bir örnek.

6. Tuvalet

gaviotas, osb arquitectos osb arquitectos Akdeniz Banyo
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

Duvarlarda renkli çini kaplamalar ve beyaz karolarla geleneksel izleri takip eden bir tuvalet. Doğal ışığı muntazam alırken ferah ve aydınlık bir atmosfer sağlanıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Küçük yatak odası

gaviotas, osb arquitectos osb arquitectos Modern Yatak Odası
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

Konağın küçük odasında pratik çözümlerle hem ferah bir alan, hem de işlevsel çözümler bir arada sağlanıyor. Bünyesinde birçok ihtiyacı barındıran ranza sistemi, küçük bir alanda işlevsel açıdan tasarlanıyor. Depolama imkanı sunan dolaplar ve merdiven vasıtasıyla ulaşılan yatak, basit ve etkileyici çözümler sunuyor. Beyaz lake dolaplar ve duvar zemini minimalist bir dil içeriyor ve huzur veren bir uyku alanı dizayn ediliyor.

8. Ebeveyn yatak odası

gaviotas, osb arquitectos osb arquitectos Modern Yatak Odası
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

Ağırlıklı olarak beyaz rengin hakim olduğu yatak odasında ahşap mobilya kullanımı rustik etkiler taşıyor. Kaliteli bir uyku için huzur veren bir atmosfere sahip.

9. Banyo

gaviotas, osb arquitectos osb arquitectos Modern Banyo
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

Modern stil dizayn edilen banyoda seramikler yenileniyor. Nötr renkleriyle grinin hakimiyeti ve cam duşakabin derinlik katan bir atmosfer sağlıyor ve banyo düzeni göze hitap ediyor.

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