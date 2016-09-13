Aynen kopya çekebileceğiniz 11 şahane mutfak fikri

Mutfağınızda döşeme zemininden yer kazanmak için duvar dekorlarını ihmal etmeyin. Fonksiyonel raf dizaynı ile boşlukları doldurun. Özellikle küçük mutfaklar için oldukça işlevsel bir çözüm olan dekoratif raflar, kullanım kolaylığının yanı sıra sunum yapma özelliği taşır.

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