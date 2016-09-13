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Aynen kopya çekebileceğiniz 11 şahane mutfak fikri

Meral Eser Meral Eser
homify Modern Mutfak
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Akılcı çözümlerle mutfak dekorasyonu yapmak ve kullanım kolaylığı sağlayan pratik fikirlerden ilham almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Pratik fikirlerle daha geniş ve ferah alanlar kazanmak, işlevsellik kazandırmak ve depolama sistemlerini koordine etmek artık kolay. Bu yazımızda pratik kullanım kolaylıkları sunan ve alan kazandıran bazı pratik mutfak fikirlerini derledik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz. 

1. Açılabilir portatif ek tezgah

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green İskandinav Mutfak
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

Açıp kapanabilir mutfak tezgahı eki, mutfak tezgahında alan kazanmak açısından oldukça kullanışlı bir tasarım olarak değerlendirilebilir. Açılabilir tezgah kanadı vasıtasıyla, yemek ve içecek hazırlama, kesme esnasında ekstra yer kazanabilirsiniz. Kullanılmayan zamanlarda, çekmece formatındaki tezgah kanadı kapatılabilir.

2. Rafa monte edilen baharatlık

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de MutfakDepo & Kiler
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

Mutfaklar birçok eşya ve ıvır zıvırı depoladığımız, diğer odalara nazaran daha küçük alanlardır. Dolayısıyla pratik depolama sistemleri mutfaklar için vazgeçilmez unsurlar arasında yer alır. Dolap raflarına kolaylıkla monte edilen baharatlık modelleri farklı renklerde tercih edilebilir. Pratik ve kolay kullanım olanakları sunan baharatlıklar mutfak tezgahından alan kazanmanızı sağlayacak.

3. Köşe çekmeceler

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper Kırsal Mutfak
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

Küçük ve dar mutfaklarda kuytu ve köşe alanlar, işlevsellik oranı düşük yerler gibi görülebilir. İşlevsel açıdan akılcı dizayn edildiğinde, küçük mutfak eşyaları için pratik köşe çekmeceler olarak dizayn edilebilir. İhtiyaca göre kullanılacak bilumum mutfak eşyası, çatal bıçaklar için köşe çekmeceler pratik çözümler yaratabilir.

4. Pratik askılıklar: Bıçaklar, spatula ve çırpıcılar

Klemmleiste TIUBI, Groegl Upcycling Groegl Upcycling MutfakDepo & Kiler
Groegl Upcycling

Groegl Upcycling
Groegl Upcycling
Groegl Upcycling

Çekmece ya da dolaplarda yer kaplamadan, pratik bir şekilde kullanım esnasında alabileceğiniz askılıklar oldukça yararlı ve kullanımı yaygındır. Pişirme esnasında dolap ve çekmeceleri karıştırmak zorunda kalmadan, pratik bir şekilde askılıktan alır ve mutfak tezgahından da ekstra alan kazanırsınız.

5. Optimum kullanım alanı: Akıllı çekmeceler

Ordnung ist das ganze Leben, Schmidt Küchen Schmidt Küchen MutfakDolap & Raflar
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

Mutfak lavabosu altında kalan boş alanları değerlendirmek için akıllı çekmecelerden yararlanabilirsiniz. Temizlik ürünleri için ideal raf ve çekmecelerin düzenleneceği bu alanı verimli kullanabilirsiniz.

6. Farklı ebatlarda çekmece ve raflar

Ordnung ist das ganze Leben, Schmidt Küchen Schmidt Küchen MutfakDolap & Raflar
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

İhtiyaca göre mutfak ürünlerini farklı ebatlarda depolama kolaylığı sunan bu çekmece modelleri oldukça cazip değil mi? Kavanozlar, baharatlıklar, konserveler ve dahası. Bakliyatlar, çorbalar, şehriye paketleri gibi benzer niteliklerde ürünleri depolamanız için uygun çekmece düzenleri ayarlayabilirsiniz.

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7. Açılabilir masa kanadı

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Sürgülü ya da açılabilir masalar özellikle küçük mutfaklarda pratik kullanım kolaylıkları sağlar. Daha geniş alanlar kazanmak için kullanım dışı zamanlarda sürgülü masa tablası itilerek kapatılır, ya da masa kanadı kaldırılarak ekstra alan kazandırılabilir.

8. Tezgah altı servis arabası

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Tekerlekli portatif ürünler ihtiyaç duyulduğunda kolay taşınabilir ürünler olarak değerlendirilir. İhtiyaç duyulmadığında mutfak adası ya da tezgah altına konularak depolama yapmanıza olanak tanır.

9. Servis tezgahlarını uzatın

MISCELLANEOUS HOME PROJECT HİSARİ DESIGN STUDIO Modern Mutfak
HİSARİ DESIGN STUDIO

MISCELLANEOUS HOME PROJECT

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

Mutfak adaları oldukça pratik kullanım alanları tanır. Ayrıca uzatılan tezgah materyali hem servis hem de de doğrama alanı kazandırır. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak dekorasyonu fikri bulabilirsiniz.

10. Yer kazandıran masa tablası

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Özellikle küçük mutfaklar için boş alanları akılcı dizayn etmek önemlidir. Mutfaklarınız için yemek masası tablasını mutfak adasına ya da duvara monte edebilir, ihtiyaç dahilinde kullanmak için açılabilir formatta dizayn edebilirsiniz.

11. Akılcı depolama sistemleri: Fonksiyonel raflar

Kitchen LOLA 38 Hotel Akdeniz Mutfak
LOLA 38 Hotel

Kitchen

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

Mutfağınızda döşeme zemininden yer kazanmak için duvar dekorlarını ihmal etmeyin. Fonksiyonel raf dizaynı ile boşlukları doldurun. Özellikle küçük mutfaklar için oldukça işlevsel bir çözüm olan dekoratif raflar, kullanım kolaylığının yanı sıra sunum yapma özelliği taşır.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’Mutfakta salon havası oluşturmak için 9 parlak fikir’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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