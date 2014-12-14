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Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Aydin Sanli Aydin Sanli
Eaton Square: Belgravia, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design Modern Yatak Odası
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Yorucu bir hafta daha geride kaldı. Her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da Homify'da göz alıcı mimari örnekleri ve dekorasyon fikirlerini sizlerle paylaştık. Bu hafta tasarım harikası ankastre mutfaklardan, en güzel bebek ve çocuk odası mobilyalarına, İspanyol mimarisinin en güzel örneklerini sunan evlerden, nefes kesen yatak odası tasarımlarına kadar pek çok konuyu birbirinden güzel resimlerle sizlerle paylaştık.

Gelin Homify'da geçen haftaya damgasını vuran yazı ve fotoğraflara bir göz gezdirelim, göz kamaştıran evlerle yeniden kendimizden geçip, tasarım fikirlerinden ilham alalım.

Mutfak adası modelleri

Träume müssen bezahlbar sein, Schmidt Küchen Schmidt Küchen Modern Mutfak
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

Çok uzun yıllar mutfak tezgahı denince akla bir tarafı duvara bağlı üniteler geldi. Ama bugünlerde bu trend yerini bir ada gibi mutfağın ortasında duran ünitelere bıraktı. Bu üniteler hem mutfağın merkezini oluşturuyor hem de mutfakta çok çalışanlar daha rahat bir kullanım sağlıyor. Üstelik bu adalar yemek hazırlayıp pişirebildiğiniz yerler olmasının yanı sıra etrafına koyacağınız taburelerle bir yemek masası işlevi de görüyor ve misafir ağırlamanıza olanak tanıyor. Birbirinden güzel ve modern mutfak adaları hazırlama konusunda tasarımcılar yarış halinde. Biz de bu yazıda çok şık ve modern mutfak adalarına sizin için göz attık. Sizin de hoşunuza giden bir mutfak adası bulacağınızdan hiç kuşkumuz yok.

Milano'da muhteşem bir renovasyon

Loft | Milano, Studio Gooris Ltd Studio Gooris Ltd
Studio Gooris Ltd

Studio Gooris Ltd
Studio Gooris Ltd
Studio Gooris Ltd

Milano dünya modasının önemli merkezlerinden biri. Hal böyle olunca mimari trendler konusunda da Milano önemli bir yer haline geliyor. Bazen eski mekanlara yeni işlevler kazandırıldığı görülünce insanda hayranlık uyanıyor. Bu yazıda da bu şekilde hayranlık uyandıracak bir renovasyon projesini inceledik. Eski bir sabun fabrikasının son katından eve dönüştürülen proje göz kamaştırıyor. Eminiz sizin de hoşunuza gidecek ve eski mekanlarınızı dönüştürme konusunda size de ilham verecektir.

Geleneksel yatak odaları

Master Bedroom Roselind Wilson Design Modern Yatak Odası luxury bedroom,cushions,chaise lounge,dressing table,curtain,carpet,pillar,interior design
Roselind Wilson Design

Master Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Günün üçte birini uyuyarak geçirdiğimiz göz önüne alındığında yatak odaları evin en önemli bölümlerinden birine dönüşüyor. Herkes bir otel süiti konforunda bir yatak odası sahibi olmak ister elbette. Ama bu her zaman mümkün olamayabiliyor. Kimi zaman yatak odasının alanı buna müsaade etmiyor, kimiz zaman da oturma odası ve mutfağa daha çok para harcandığı için bütçe yetersizliği söz konusu oluyor. Ancak yatak odası dekorasyonu için bir takım püf noktalarına dikkat edersek, daha başarılı sonuçlar elde etmek mümkün oluyor. İşte biz de bu yazıda yatak odanızı tasarlarken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusuna değindik ve seçtiğimiz yatak odası modelleriyle bunu sergiledik.

Modern ev dekorasyonu

Various , Saving Graces Interiors Saving Graces Interiors Modern Oturma Odası
Saving Graces Interiors

Various

Saving Graces Interiors
Saving Graces Interiors
Saving Graces Interiors

Modern dekorasyon son günlerde çok moda. Pek çok tarzı bir araya getiren modern dekorasyon minimalizmden, rustiğe, endüstriyelden, İskandinav tarzına pek çok tarzdan farklı unsurları bir arada kullanbiliyor. Homify uzmanlarımız salondan, yemek odasına, mutfaktan, banyoya kadar evin farklı bölümlerinde modern dekorasyonun nasıl uygulanacağına dair bir çalışma yaptılar. Bu yazıda en son modern dekorasyon fikirlerini görüp ilham almanız mümkün.

İstanbul'da siyah beyaz bir asalet örneği: D.A. evi

D.A Evi, 34 Architects 34 Architects
34 Architects

D.A Evi

34 Architects
34 Architects
34 Architects

Homify'da genellikle yurtdışı menşeli tasarım fikirleri yer alıyor. Ancak bu hafta İstanbul'dan göz kamaştırıcı bir ev de konularımız arasındaydı. Cenk Saraçoğlu'na ait 34 Architects firmasının imzasını taşıyan İstanbul Sancaktepe'deki ev 160 metrekarelik bir kullanım alanına sahip. Bir rezidansta bulunan daire incelik ve tutarlılıkla birleştiğinde bir tasarımın nasıl olağanüstü sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne seriyor. Evin her yerine siyah ve beyaz renkler hakim ve siyah beyazın uyumu çok asil bir sonuç ortaya çıkarmış. Siz de yeni bir daire almak ya da evinizi yeniden düzemek istiyorsanız Saraçoğlu'nun tasarımından fikirler alabilirsiniz. Yazıyı buradan okuyabilirsiniz.

Genç çiftler için verimli kullanım önerileri
homify'da modern mutfak adalarından yatak odalarına kadar haftanın en çok okunan yazıları.

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