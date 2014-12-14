Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Çok uzun yıllar mutfak tezgahı denince akla bir tarafı duvara bağlı üniteler geldi. Ama bugünlerde bu trend yerini bir ada gibi mutfağın ortasında duran ünitelere bıraktı. Bu üniteler hem mutfağın merkezini oluşturuyor hem de mutfakta çok çalışanlar daha rahat bir kullanım sağlıyor. Üstelik bu adalar yemek hazırlayıp pişirebildiğiniz yerler olmasının yanı sıra etrafına koyacağınız taburelerle bir yemek masası işlevi de görüyor ve misafir ağırlamanıza olanak tanıyor. Birbirinden güzel ve modern mutfak adaları hazırlama konusunda tasarımcılar yarış halinde. Biz de bu yazıda çok şık ve modern mutfak adalarına sizin için göz attık. Sizin de hoşunuza giden bir mutfak adası bulacağınızdan hiç kuşkumuz yok.