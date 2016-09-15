Geniş evleri aratmayan olağanüstü bir stüdyo daire

Diğer banyoda ise nötr gri yüzeyler, beyaz ve yine ahşabın sıcak dokusu hakim. Modern stil dizayn edilen banyoda şık sarkıt lamba aksesuarları kullanılmış. Sıcaklık katan unsurlar; ahşap döşeme yüzeyi ve sarı ışık kullanılan lamba aksesuarları. Nötr grilerle sıcaklık katan unsurlar bir araya geldiğinde denge unsuru sağlanıyor. Büyük ve geniş evleri aratmayacak huzur veren modern bir daire.

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