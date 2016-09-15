Geniş evleri aratmayan olağanüstü bir stüdyo daire

Akılcı çözümlerle geniş evleri aratmayacak küçük bir stüdyo daireye konuk olmaya hazır mısınız? Bu yazımızda sizlere açık plan dekorasyon fikirleri sunacak projemizin ilham veren görsellerini derledik. Ebeveyn yatak odası ve banyosu, çocuk odası ve banyo, açık mutfak ve oturma odası içeren projede geniş bir evin tüm karşıladıklarını bulmak mümkün. Hem pratik hem de kolaylık sunan dekoratif öğeler bulacağınız dairenin ilham veren iç mekan görsellerini hemen incelemeye başlayalım!
Oturma alanı, yemek alanı ve mutfağın görüldüğü bu açıdan beyaz zemin renklerinin hakimiyeti ve ahşap dokuların kattığı sıcaklığı hissedebilirsiniz. Küçük dairelerde derinlik katması bakımından beyaz zemin renklerinin katkısı büyüktür. Aydınlatma aksesuarı ve diğer objelerde kullanılan kırmızı ise sıcaklık ve canlılık katan faktörlerden biri. Modern stil mobilyalar ve şömine keyfi içeren bu çalışmada bir ailenin tüm ihtiyaçları muntazam karşılanıyor. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz
Duvar nişlerinde uygulanan dekoratif raflar, küçük dairede işlevsel çözümler sunuyor. Bölgesel aydınlatma unsurları ile şık atmosfer sağlanıyor. Küçük mutfak alanı ile yemek masası ilişki kolaylıkla sağlanırken, servis tezgahı ve modern mobilya kullanımı tercih edilmiş. Ahşam döşeme yüzeyi, yemek masası, mutfak tezgahı ve dekoratif raflarda natürel dokular sıcak ahşap malzemenin benzer dokuları ile sağlanıyor. Beyaz rengin zarafeti ile ahşabın sıcaklığının buluştuğu modern bir daire.
Askılı lamba aksesuarları çeşitli geometrik formları ile modernize edilmiş. Sıcak renk ve dokuların ahengi ahşabın o güzel dokusu ile sağlanıyor. Beyazın zarafeti ise modern çizgi ile buluşuyor. Oturma alanında tek duvarda nötr gri duvar zemini tercih edilmiş ve duvar dekorları aile fotoğrafları ile kontrast yaratan çerçeveler kullanılarak ön plana çıkarılıyor. Nötr renkler sıcak dokuların ve kırmızı gibi cesaret isteyen sıcak renklerin kullanımına olanak tanıyor.
Duvar nişleri ebeveyn yatak odasında da hem işlevsel hem de estetik çözüm sağlıyor. Özellikle küçük ve dar alanları pratik bir şekilde kullanmak için duvar nişlerini değerlendirmek akılcı bir yöntemdir. Genel olarak beyaz ve ahşap dokusunun hakim olduğu odada, kontrast yaratan ve oldukça yakışan yatak örtüsü kullanımı tercih edilmiş. Nezih, ferah ve şık bir ebeveyn yatak odası.
Tek çocuklu bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan daire, gerçekten de geniş ve büyük evleri neredeyse aratmıyor. Modern stil dizayn edilen banyo dekorasyonunda da etkileyici ve büyüleyici ahşap döşeme zemini kullanılmış. Günümüzde artık su geçirmeyen ve iyi yalıtılmış ahşap döşeme yüzeyleri ıslak zeminlerde de kullanılıyor. Çift kişilik lavabo, cam duşakabin ve ferah atmosferle uyumlu beyaz musluklar ve aksesuarlar kullanılmış. Işığı yansıtan ve daha geniş bir görünüm kazandıran şeffaf yüzeyler, aynalar ve gümüş yüzeyler kullanılmış.
Diğer banyoda ise nötr gri yüzeyler, beyaz ve yine ahşabın sıcak dokusu hakim. Modern stil dizayn edilen banyoda şık sarkıt lamba aksesuarları kullanılmış. Sıcaklık katan unsurlar; ahşap döşeme yüzeyi ve sarı ışık kullanılan lamba aksesuarları. Nötr grilerle sıcaklık katan unsurlar bir araya geldiğinde denge unsuru sağlanıyor. Büyük ve geniş evleri aratmayacak huzur veren modern bir daire.
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