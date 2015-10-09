Yaşam alanlarınız için birbirinden güzel kadife, yün, ipek ve kaşmir halı modelleri

Ev dekorasyonu hakkında inşasından mimarisine, izolasyonundan çatısına, bahçesinden kapısına, aksesuarından stiline kadar her detayı hakkında fikir ve öneriler bulabileceğiniz ve yüzlerce güzel tasarımla canlanmış yazılarımıza, dekorasyonun göz bebeği olan halılarla devam ediyoruz. Hangi alanı dekore ederseniz edin mutlaka kullanacağınız ev tekstil ürünü halılar olacaktır. Banyodan mutfağa, çalışma odasından salona kadar evin her köşesine yakışacak, kullanışlı ve modern birbirinden canlı modelleri sizin için derledik.

Halıları kullanılan iplik ve yün çeşidine, modeli ve desenlerine göre ayırabilirsiniz. İstisnalar mutlaka olsa da genelde ağır klasik desenli halılar salonlara, modern desenliler oturma odası, genç odası gibi alanlara, tüylü ve floffy olanlar mutfak ve banyolara yakıştırılır. Elbette bu seçimleri yaparken kullanacağınız dekorun stilini, mimari özelliklerini, ısı yalıtımını ve renk dengesini mutlaka dikkate almalısınız. Halılar her ne kadar ısı yalıtımı amaçlı kullanılmaya başlamış olsa da günümüzde dekorasyonun en kıymetli aksesuarı olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bu gerçeği göz önüne alarak size dikkate değer modeller seçtik.

Halı modelleri veya diğer ev tekstil ürünleri hakkında daha fazla örnek tasarıma ihtiyaç duyarsanız sitemizde arama yapabilirsiniz. Hata fazla halı modeli ve ilham veren fikirler için “Saray gibi evler için gösterişli halı modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.