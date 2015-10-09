Yaşam alanlarınız için birbirinden güzel kadife, yün, ipek ve kaşmir halı modelleri

Ev dekorasyonu hakkında inşasından mimarisine, izolasyonundan çatısına, bahçesinden kapısına, aksesuarından stiline kadar her detayı hakkında fikir ve öneriler bulabileceğiniz ve yüzlerce güzel tasarımla canlanmış yazılarımıza, dekorasyonun göz bebeği olan halılarla devam ediyoruz. Hangi alanı dekore ederseniz edin mutlaka kullanacağınız ev tekstil ürünü halılar olacaktır. Banyodan mutfağa, çalışma odasından salona kadar evin her köşesine yakışacak, kullanışlı ve modern birbirinden canlı modelleri sizin için derledik.
Halıları kullanılan iplik ve yün çeşidine, modeli ve desenlerine göre ayırabilirsiniz. İstisnalar mutlaka olsa da genelde ağır klasik desenli halılar salonlara, modern desenliler oturma odası, genç odası gibi alanlara, tüylü ve floffy olanlar mutfak ve banyolara yakıştırılır. Elbette bu seçimleri yaparken kullanacağınız dekorun stilini, mimari özelliklerini, ısı yalıtımını ve renk dengesini mutlaka dikkate almalısınız. Halılar her ne kadar ısı yalıtımı amaçlı kullanılmaya başlamış olsa da günümüzde dekorasyonun en kıymetli aksesuarı olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bu gerçeği göz önüne alarak size dikkate değer modeller seçtik.
Halı modelleri veya diğer ev tekstil ürünleri hakkında daha fazla örnek tasarıma ihtiyaç duyarsanız sitemizde arama yapabilirsiniz. Hata fazla halı modeli ve ilham veren fikirler için “Saray gibi evler için gösterişli halı modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Modası hiç geçmeyen ve hemen her stile uygun bir renk ya da desenlisi bulunabilen bu halılar, halı dendiği zaman akla ilk gelen modellerdendir. Oryantal desenlerde kimi zaman kontrast kimi zaman armonik renklerin bir arada kullanıldığı klasik stil dekorasyonun göz bebeği olan desenli yün halılar ile evinizin her köşesine şıklık katabilirsiniz. Bir çalışma odasına ait olan görsel, duvardaki muhteşem tablo ve halı ile dekorun odağını ve renk dengesini sağlamış.
En fazla iki ya da üç rengin yine oryantal desenlerle kullanıldığı ve ince bir dokuya sahip olan bu yumuşak halılar hangi ipliklerden dokunursa dokunsun ipeksi bir havası vardır. Genelde salon dekorasyonlarında kullanılan bu modellerin renkleri de çoğunlukla monokromatik olarak seçilir. Birçok farklı stile uyum sağlayabilen ve bakımı da zor olmayan bu modellerin fiyatları kullanılan iplik ve dokuma şekline göre değişebilir. İpekten üretilenleri elbette ki hayli pahalıdır ama benzer görünüme sahip yün olanları da mevcuttur.
Tüylü veya sakallı halı da denen bu modeller, uzun tüyleri ve genelde tek renk çeşitleri ile modern dekorlar için idealdir. Ahşap zemin kaplamaları ile son derece yakışan ve iskandinav, country gibi stiller için vazgeçilmez bir kombinasyon oluşturan tüylü halılar kalın dokulu yapısıyla sıcak ortamlar yaratmak için birebirdir. Logos Mimarlık imzalı bu modern tasarımda kullanılan koltuk takımları ve halı dekorun fonu ile oldukça uyumlu. Ayrıca göz alıcı bir renk dengesi sağlanmış.
Hem tüylü hem de yer yer floffy özellikte olan bu halı mutfak, banyo, koridor gibi alanlar ideal bir model. Son derece eğlenceli ve dinamik bir yapısı olan halı kullanıldığı alana sıcacık bir hava katacaktır. Farklı renk ve modellerde birçok çeşidini bulabilirsiniz.
Yün ve pamuk gibi ipliklerle dokunan ve kurtçuk gibi uzantıları olan bu tüylü halı modelleri son zamanlarda çok popüler. Özellikle açık ve pastel renk tonlarında bulabileceğiniz bu modeller ile soft ve dingin ayrıca eğlenceli dekorlar yaratmak mümkün. Örnek dekor birçok farklı rengin pastel tonlarda bir arada kullanıldığı başarılı bir çizgiye sahip. Kullanılan tekstil ürünlerinin doku ve renk özellikleri ile kendini gösteren dekorda ahşap mobilyalar da modern bir hava yaratmış.
Kadife kelime olarak uzun havlı kumaş anlamına gelir ve Arapça tüylü anlamına gelen bir kelimeden türemiştir. Özellik olarak kadife kumaşların parlak ve pürüzsüz bir görüntüsü vardır aynı zamanda uzun tüylü ve havlıdır. Kadife ipliklerle dokunan halılar dokulu ve dolgun yapıları nedeniyle gösterişlidir. Aynı zamanda ekonomik de olan bu halıları vintage alanlar oluşturmak için kullanabilirsiniz. Tekstil ürünü olarak koltuk ve sandalyelerde kullanımı oldukça popüler olan kadifenin halı olarak kullanımı da son derece şık ve dikkat çekicidir.
İpek ipek böceğinin ürettiği ince parlak liflerin çeşitli işlemlerden geçirilerek iplik haline getirilmesi ve sonrasında dokunması ile üretilen kumaşlara denir. Bunu zaten biliyorsunuzdur. İpek halılar ise bu ipek ipliklerin daha sağlam ipliklerle çevrilerek dokunmasıyla üretilir. Son derece parlak ve güzel bir dokusu vardır. Üretimi zor olduğu için ve çağlar boyunca insan oğlunun peşinden koşturduğu, değerli bir kumaş olduğu için haliyle pek ekonomik değildir. Günümüzde ipek halılar hala popüler olsa da birçok dekorda ipek görünümlü daha farklı ipliklerden dokunmuş modeller de kullanılıyor. Bu dekorda kullanılan halı ipek gibi dokusuyla tasarımın görkemli yapısına uyum sağlamış. İhtişamlı dekorları seviyorsanız bu modellere odaklanabilirsiniz.
Hangi iplikten dokunursa dokunsun desenleri ile dikkat çeken farklı modeller vardır. Bu halıları tasarımcılar genelde, bütünlük sağlaması için, yaratıcılık gerektiren bir tasarım ortaya çıkardıklarında kullanmayı tercih ediyorlar. Farklı desenlerin oldukça sıradan bir teknikle üretilmiş bir halıyı bile nasıl sıra dışı yapıp benzerlerinden ayırdığını tahmin edebilirsiniz sanırız. Bu dekordaki halı oldukça sıradan bir üretime ve dokuya sahip olduğu halde, üstelik kelebek kanadı gibi klişe bir modelden ilham aldığı halde farklı görünmeyi başarmış. İşte yaratıcı tasarımın kendini hissettirdiği nokta.
Desenleri, renkleri ve dokusuyla hemen her stilde kullanılan bu halı modelleri en çok satılanların başında geliyor. Gördüğü ilgiyi hak eden bir yapısı da var çünkü içerdiği desenler sade ve düz renklerle birleşince hem klasik şıklığı hem modern stili taşıyabilen bir halı çıkıyor ortaya. Dekorun zemini ve fonu, aksesuarları ve koltukları başarılı bir uyum sergiliyor.
Hindistan'ın kaşmir bölgesinde yaşayan ve aynı isimle anılan bir keçi türünün tüylerinden üretildiği bilinen ve özgün, parlak dokusuyla ünlenen kaşmirin, halılarda kullanımı da göz dolduruyor. Tıpkı ipek gibi ihtişam sembolü olarak kullanılan kaşmir halılar pek ekonomik sayılmazlar. Bu dekorda kullanılan ahşap mobilyalar, baskılı duvarlar ve chester koltuklar halı ile ayrı ayrı uyum sağlayabiliyor. Tavandaki brütal detaylara rağmen kullanılan görkemli avize ve göz dolduran patchwork halı stilin önemli detaylarından.
Hangi teknik ve iplikle dokunursa dokunsun, kalın dokulu ve dolgulu halılar özellikle iskandinav, country gibi stiller için vazgeçilmezdir. Dekordaki gibi dolgu desenli halılar modern dekorasyonun en çok kullanılan ögelerinden olmayı sürdürüyor. Yüzlerce farklı renk ve desenlisini hemen her halı mağazasında bulabilirsiniz.