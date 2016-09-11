İlham kaynağı küçük ve sevimli evler

Geniş pencere açıklıkları ile muntazam ışık alan ev, oldukça ferah bir atmosfere sahip. Şeffaf yüzeyler dar ve uzun alanlara derinlik katar. Mekanları görevlerine göre ayırırken buzlu cam kullanımı ise iç mekanı boğmayan, ferah etkiyi sürdüren bir yaklaşım. Özellikle geniş cam pencerelerin kullanılması doğal ışığı muntazam almasını sağlarken, bahçe alanı ile de bütünleşme algısı yaratıyor. Pratik çözümlerle aydınlık, ferah ve iç açan bir manzara.

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