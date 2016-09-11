İlham kaynağı küçük ve sevimli evler

Küçük ama işlevsel tasarlanan evlere ilgi gün geçtikçe artıyor. Günümüz şartlarına göre hem ekonomik, hem de geniş evleri aratmayacak şekilde akılcı dekore edilen bu evler, estetik açıdan da göz dolduruyor. Şehir yaşamı şartları açısından küçük evlerde ısıtma ihtiyacı büyük evlere oranla daha düşük ve enerji tasarrufu açısından da ekonomik. Ölü alanları akılcı değerlendirmek, depolama sistemlerini dekoratif öğelerle birlikte dizayn etmek gibi birçok pratik fikirle bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek projeler mevcut. Bu yazımızda sizler için ilham kaynağı olabilecek 3 farklı evin cephe modelleri ve iç mekan görsellerini derledik, ilginizi çekeceğini umuyoruz.
Eve girmeden dinlenme ve oturma ihtiyacını karşılayacak bir terastan geçiliyor. Yaz akşamlarını keyifli yemek davetleri ile geçirebilecek ışıl ışıl bir teras alanı. Evin cephe görünümü ise küçük ve dar evlerin en önemli ihtiyacı olan doğal ışığı muntazam karşılayacak geniş pencere açıklıkları ile sağlanıyor. Küçük ama şirin bir evin girişinde sevdiklerinizle sohbet edebileceğiniz havadar alanlar oldukça kullanışlıdır. Toprak rengi döşeme zemini ve yoğun sarı ışık ise girişe sıcaklık katan unsurlar arasında yer alıyor.
Evin iç mekanlarından birine göz attığımızda yine aynı sıcak atmosfer bizi karşılıyor. İç dekorasyonda kullanılan özel mobilyalar ve ayrıntılardaki güzellik bizi başka bir zamana götürüyor. Dönemsel izler taşıyan ahşap iç mekana karakteristik öğeler katan işlevsel bir parça. Ahşabın kattığı sıcaklık ise gerek mobilyalarda, gerekse duvar dekorlarında kullanılan dekoratif raflarda öne çıkıyor.
Küçük bir dairenin beyaz ve nötr renklerle tasarlanan girişini görmekteyiz.Basit çizgiler kullanarak şık ve sevimli bir giriş cephesi tasarlamak mümkün. Pencere korkulukları çelikten yapılmış, klasik bir çizgisi var. Aynı şekilde kapıda da parmaklıklar kullanılmış. Tek pencere ve kapıdan oluşan girişin bir de içeriden görünümüne bakalım.
Duvar ve tavan zemininden mobilyalara kadar beyaz rengin hakim olduğu iç mekan, oldukça ferah görünüyor. Girişte kullanılan dolap ve raflar görsel açıdan iç mekanda göz yoran bir görünüm oluşmasını önlemek için beyaz renk tercih edilmiş. Ayrıca şeffaf sandalyeler ve dairesel masa da küçük ve dar alanlarda oldukça kullanışlı ve derinliği bozmuyor. Ahşap döşeme zemini ise dokusu ile sıcaklık katıyor.
Burada beyaz çatısı ve cephesi ile küçük bir evin ön cephesini görmekteyiz. Evin bir garajı bulunuyor. Dekoratif bitkilerle giriş cephesi dizayn ediliyor. Beyazla kontrast yaratan siyah, doluluk ve boşluklar göze çarpıyor. Aydınlık ve yalın bir cephe. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz.
Geniş pencere açıklıkları ile muntazam ışık alan ev, oldukça ferah bir atmosfere sahip. Şeffaf yüzeyler dar ve uzun alanlara derinlik katar. Mekanları görevlerine göre ayırırken buzlu cam kullanımı ise iç mekanı boğmayan, ferah etkiyi sürdüren bir yaklaşım. Özellikle geniş cam pencerelerin kullanılması doğal ışığı muntazam almasını sağlarken, bahçe alanı ile de bütünleşme algısı yaratıyor. Pratik çözümlerle aydınlık, ferah ve iç açan bir manzara.
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