Evinizde aynen uygulayabileceğiniz 8 parlak fikir

Ev dekorasyonu yaparken birçok farklı stil ve temadan ilham alarak ilerleyebiliriz. Tek bir stile ya da renk dengesine göre dekorasyon yapmak her zaman iyi sonuç vermeyebilir. Özellikle profesyonel desteği almadan yapılan dekorasyonlarda onlarca farklı dizaynın izlerini bulabilirsiniz. Eğer siz de ev dekorasyonunuzu kendiniz yapmayı planlıyorsanız sizin de yaratıcı dizayn fikirlerine ihtiyacınız var demektir. O halde doğru yerdesiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızı birbirinden güzel 8 dekorasyon önerisine ayırıyoruz. Bu önerilerden bir ya da birkaçını siz de rahatlıkla evinize uygulayabilirsiniz. Hangisine daha çok ihtiyaç duyacağınızı belirleyin ve kolları sıvayın yeter. Daha fazla fikir ve örnek için “Uygulaması kolay 9 dekorasyon tüyosu” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Eğer evinizde kiler ya da depo olarak kullanmak amacıyla ayrılmış bir oda varsa bu odayı değerlendirmenin en iyi yolu giyinme odası dekorasyonu olabilir. Kiler ve depo olarak banyo ya da mutfaklarınızdaki gömme dolapları da kullanabilirsiniz. Ancak evinizdeki en büyük kalabalığın yazlık, kışlık kıyafetler, ayakkabılar ve aksesuarlar olduğunu düşününce giyinme odası daha önemli bir ihtiyaç olabilir. Üstelik giyinme odasına yaptıracağını geniş gömme dolaplarda ev tekstil ürünlerinizi de muhafaza edebilirsiniz.
Antre dekorasyonu en az diğer odalar kadar önemlidir çünkü konuklarınızı karşılayacağınız ilk yer her zaman evin girişi olacaktır. Peki antre dekorasyonu için bir hazırlığını var mı? Yoksa bu örneği değerlendirebilirsiniz. Şık bir ayna, dresuar, iki adet aplik lamba ve bir tabure ile oluşturulan bu set girişinizi mükemmelleştirebilir. Bütün bu parçaları ayrı ayrı alıp birleştirebileceğiniz gibi set olarak da bulabilirsiniz. Daha farklı dresuar fikirleri için mobilya ve aksesuar uzmanlarımızı ziyaret edebilirsiniz.
İç mekan bitkilendirmenin en yaratıcı çözümü kuşkusuz dikey bahçe uygulamalarıdır. Tablolara, duvar saksı ve ceplerine ya da direkt olarak duvara uygulanabilen dikey bahçe çözümleri, özel bir tohum ve drenaj tabakalarından oluşuyor. Evinizi güzelleştirirken aromatik kokular ve renkli çiçeklerle de kaplamak istiyorsanız bu çözümü değerlendirebilirsiniz. Ayrıca bu yöntemle iç mekanlarda fesleğen, nane, roka gibi mutfakta kullanacağınız yeşillikleri de yetiştirebilirsiniz.
Evinizde kullanmadığınız ahşap kasa, palet ya da eski kitaplık gibi eşyalar varsa asla atmayın. Hatta evinizde kullanılmayan ahşap ne varsa saklayın çünkü mutlaka bir şekilde değerlendirilir. Ahşap malzeme en kolay yeniden şekillenebilen üründür. Bu balkon dekorasyonunda kasa ve paletlerden üretilen mobilyaları görebilirsiniz. Böyle bir dekorasyon oluşturmak için tek ihtiyacınız eski ahşap eşyalar ve biraz el becerisi.
Ahşap geri dönüşümünden bahsetmişken bu muhteşem örneği de verelim. Bu sefer kasa ve paletler yerine eski bir kitaplığın parçaları kullanılmış. Kırılan parçaları çıkarıp kalanlarla yeni bir raf ve kitaplık seti oluşturmak hiç zor değil. Bu tarz bir uygulamayı yalnızca kitaplar için değil ayakkabılık ve mutfak rafı olarak bile değerlendirebilirsiniz.
Çocuk odası dekorasyonu yaparken çocukların yaratıcılığını geliştirecek ve el becerisi kazandırabilecek ürünler seçmeye özen göstermelisiniz. Bunun için farklı yatak ve mobilyalar kullanmak iyi bir fikir olacak. Eğer çocuğunuz için eğlenceli bir oyun alanı oluşturmak isterseniz bu tip yatakları değerlendirebilirsiniz.
Duvar dekorasyonlarında evdeki tekstil ürünleri ile takım aksesuarlar kullanmak muhteşem sonuçlar yaratabiliyor. Siz de bu tip kombinasyonları seviyorsanız tekstil ürünlerinizle aynı kumaştan duvar aksesuarları yapabilirsiniz. Fazladan bir çarşaf masrafına mal olacak bu uygulama evinizi güzelleştirebilir.
Evde birden fazla bisiklet kullanıcısı varsa öncelikle tebrikler. Saklama çözümü olarak ise bu duvar askılarını önerebiliriz. Hem alan tasarrufu sağlayan hem de dekoratif bir görüntü sunan bu askılıkları balkonlarınızda hatta herhangi bir iç mekanda bile kullanabilirsiniz.