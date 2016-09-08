Evinizde aynen uygulayabileceğiniz 8 parlak fikir

Ev dekorasyonu yaparken birçok farklı stil ve temadan ilham alarak ilerleyebiliriz. Tek bir stile ya da renk dengesine göre dekorasyon yapmak her zaman iyi sonuç vermeyebilir. Özellikle profesyonel desteği almadan yapılan dekorasyonlarda onlarca farklı dizaynın izlerini bulabilirsiniz. Eğer siz de ev dekorasyonunuzu kendiniz yapmayı planlıyorsanız sizin de yaratıcı dizayn fikirlerine ihtiyacınız var demektir. O halde doğru yerdesiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızı birbirinden güzel 8 dekorasyon önerisine ayırıyoruz. Bu önerilerden bir ya da birkaçını siz de rahatlıkla evinize uygulayabilirsiniz. Hangisine daha çok ihtiyaç duyacağınızı belirleyin ve kolları sıvayın yeter. Daha fazla fikir ve örnek için “Uygulaması kolay 9 dekorasyon tüyosu” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.