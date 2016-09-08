현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Evinizde aynen uygulayabileceğiniz 8 parlak fikir

Homify Homify
SJ Bookcase Large, We Do Wood We Do Wood Oturma OdasıRaflar
Loading admin actions …

Ev dekorasyonu yaparken birçok farklı stil ve temadan ilham alarak ilerleyebiliriz. Tek bir stile ya da renk dengesine göre dekorasyon yapmak her zaman iyi sonuç vermeyebilir. Özellikle profesyonel desteği almadan yapılan dekorasyonlarda onlarca farklı dizaynın izlerini bulabilirsiniz. Eğer siz de ev dekorasyonunuzu kendiniz yapmayı planlıyorsanız sizin de yaratıcı dizayn fikirlerine ihtiyacınız var demektir. O halde doğru yerdesiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızı birbirinden güzel 8 dekorasyon önerisine ayırıyoruz. Bu önerilerden bir ya da birkaçını siz de rahatlıkla evinize uygulayabilirsiniz. Hangisine daha çok ihtiyaç duyacağınızı belirleyin ve kolları sıvayın yeter. Daha fazla fikir ve örnek için “Uygulaması kolay 9 dekorasyon tüyosu” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Giyinme odası

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio Klasik Giyinme Odası
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

Eğer evinizde kiler ya da depo olarak kullanmak amacıyla ayrılmış bir oda varsa bu odayı değerlendirmenin en iyi yolu giyinme odası dekorasyonu olabilir. Kiler ve depo olarak banyo ya da mutfaklarınızdaki gömme dolapları da kullanabilirsiniz. Ancak evinizdeki en büyük kalabalığın yazlık, kışlık kıyafetler, ayakkabılar ve aksesuarlar olduğunu düşününce giyinme odası daha önemli bir ihtiyaç olabilir. Üstelik giyinme odasına yaptıracağını geniş gömme dolaplarda ev tekstil ürünlerinizi de muhafaza edebilirsiniz. 

Şık bir dresuar set

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Canan Delevi

Seba Life

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Antre dekorasyonu en az diğer odalar kadar önemlidir çünkü konuklarınızı karşılayacağınız ilk yer her zaman evin girişi olacaktır. Peki antre dekorasyonu için bir hazırlığını var mı? Yoksa bu örneği değerlendirebilirsiniz. Şık bir ayna, dresuar, iki adet aplik lamba ve bir tabure ile oluşturulan bu set girişinizi mükemmelleştirebilir. Bütün bu parçaları ayrı ayrı alıp birleştirebileceğiniz gibi set olarak da bulabilirsiniz. Daha farklı dresuar fikirleri için mobilya ve aksesuar uzmanlarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Dikey bahçeler

İç Mekan ve Dış Mekan Yeni Nesil Dikey Bahçeler Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları BahçeBitki & Çiçekler
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

İç Mekan ve Dış Mekan Yeni Nesil Dikey Bahçeler

Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

İç mekan bitkilendirmenin en yaratıcı çözümü kuşkusuz dikey bahçe uygulamalarıdır. Tablolara, duvar saksı ve ceplerine ya da direkt olarak duvara uygulanabilen dikey bahçe çözümleri, özel bir tohum ve drenaj tabakalarından oluşuyor. Evinizi güzelleştirirken aromatik kokular ve renkli çiçeklerle de kaplamak istiyorsanız bu çözümü değerlendirebilirsiniz. Ayrıca bu yöntemle iç mekanlarda fesleğen, nane, roka gibi mutfakta kullanacağınız yeşillikleri de yetiştirebilirsiniz.  

Balkonunuz için muhteşem bir fikir

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU homify Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon ahşap yer karosu
homify

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU

homify
homify
homify

Evinizde kullanmadığınız ahşap kasa, palet ya da eski kitaplık gibi eşyalar varsa asla atmayın. Hatta evinizde kullanılmayan ahşap ne varsa saklayın çünkü mutlaka bir şekilde değerlendirilir. Ahşap malzeme en kolay yeniden şekillenebilen üründür. Bu balkon dekorasyonunda kasa ve paletlerden üretilen mobilyaları görebilirsiniz. Böyle bir dekorasyon oluşturmak için tek ihtiyacınız eski ahşap eşyalar ve biraz el becerisi.

Bir kendin yap fikri daha

SJ Bookcase Large & Midi We Do Wood Oturma OdasıRaflar
We Do Wood

SJ Bookcase Large & Midi

We Do Wood
We Do Wood
We Do Wood

Ahşap geri dönüşümünden bahsetmişken bu muhteşem örneği de verelim. Bu sefer kasa ve paletler yerine eski bir kitaplığın parçaları kullanılmış. Kırılan parçaları çıkarıp kalanlarla yeni bir raf ve kitaplık seti oluşturmak hiç zor değil. Bu tarz bir uygulamayı yalnızca kitaplar için değil ayakkabılık ve mutfak rafı olarak bile değerlendirebilirsiniz. 

Çocuk odasını daha eğlenceli bir hale getirin

KIDS TENT BEDROOM CABIN BED in Green Cuckooland Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Cuckooland

KIDS TENT BEDROOM CABIN BED in Green

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

Çocuk odası dekorasyonu yaparken çocukların yaratıcılığını geliştirecek ve el becerisi kazandırabilecek ürünler seçmeye özen göstermelisiniz. Bunun için farklı yatak ve mobilyalar kullanmak iyi bir fikir olacak. Eğer çocuğunuz için eğlenceli bir oyun alanı oluşturmak isterseniz bu tip yatakları değerlendirebilirsiniz.  

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Duvar dekorasyonu için iyi bir fikir

Bedding, bluebellgray bluebellgray Yatak OdasıTekstil Ürünleri
bluebellgray

Bedding

bluebellgray
bluebellgray
bluebellgray

Duvar dekorasyonlarında evdeki tekstil ürünleri ile takım aksesuarlar kullanmak muhteşem sonuçlar yaratabiliyor. Siz de bu tip kombinasyonları seviyorsanız tekstil ürünlerinizle aynı kumaştan duvar aksesuarları yapabilirsiniz. Fazladan bir çarşaf masrafına mal olacak bu uygulama evinizi güzelleştirebilir. 

Bisikletleriniz garaja sığmıyor mu?

Hooks, cycloc cycloc Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
cycloc

Hooks

cycloc
cycloc
cycloc

Evde birden fazla bisiklet kullanıcısı varsa öncelikle tebrikler. Saklama çözümü olarak ise bu duvar askılarını önerebiliriz. Hem alan tasarrufu sağlayan hem de dekoratif bir görüntü sunan bu askılıkları balkonlarınızda hatta herhangi bir iç mekanda bile kullanabilirsiniz. 

15 fantastik yüzen merdiven modeli
Bu ev dekorasyon fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler