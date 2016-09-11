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Güzel tasarımlara sahip 6 küçük mutfak

umit atdağ umit atdağ
apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Küçük Mutfak
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Yoğun geçen bir günün ardından eve gelip yapacağınız ilk hareket yemek yapmak için mutfağa geçmek ve yemek hazırlıkları yapmaktır. Mutfakta rahat bir şekilde çalışmak ve yemek hazırlıkları yapmak bir yandan size terapi gibi gelirken bir yandan da mutfağın genişliğine göre sizi yoracaktır. Özellikle küçük mutfakların dekore edilmesinde   geniş alanlar bırakılması çok önemlidir. Küçük mutfakların geniş alanlar bırakılarak dekore edilmesi aynı zamanda şık bir mutfak haline getirilmesi çok önemlidir. Bu gün homify mutfak dekorasyonları arasında yer alan güzel tasarımlara sahip küçük mutfaklar arasından seçilmiş 8 farklı mutfağı yakından inceleyerek küçük mutfak dekorasyonlarının püf noktalarını yakından görelim.

Küçük ve şık

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Modern Mutfak
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Bu mutfak örneği, açık bir mutfak gibi dekore edilmiş, evin niş alanının fonksiyonel olarak kullanılmasını sağlayarak  hem işlevsel hem de küçük ama şık bir mutfağın oluşması sağlanmış. Mutfak tezgahı yemek masası şeklinde işlevsel olarak düşünülmüş yemek tabureleri ile mutfak uyumlu ve şık bir şekilde dizayn edilerek görsellik ön planda tutulmuş.

Doğal ve beyaz

Rationalism in Japanese​, Yurii Hrytsenko Yurii Hrytsenko Asyatik Mutfak
Yurii Hrytsenko

Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko

Bu mutfak örneğimizde ahşap kaplamalar ve mutfak mobilyaları ile birlikte çok uyumlu bir şekilde dekore edilmiş. Çok küçük bir alana yapılabilecek en ideal yerleşim planı yapılarak mutfağın hem geniş hem de küçük olması sağlanmış. Duvar rafları mutfağın işlevselliğini artırmış ve beyaz renkli duvarlarda süs aksesuarı görevi üstlenmiş.

Zarif mutfak

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Küçük Mutfak
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

Bu örneğimiz oldukça küçük bir alana yerleştirilmiş mutfak dolabı ve mutfak tezgahından oluşan ve açık bir mutfak olarak tasarlanmış zarif ve şık bir yaşam alanı olarak uygulanmış bir mutfak. Beyaz rengin zarafeti mutfağın her yanında kendisini göstermiş. Mutfak arkasına yerleştirilmiş olan kanepe bu alanın bir yaşam alanı olmasını ve kullanışlı bir mutfak olmasını da sağlamış.

Çatı katı mutfakları

Un restyling dal sapore inglese, ghostarchitects ghostarchitects Evler
ghostarchitects

ghostarchitects
ghostarchitects
ghostarchitects

Çatı katları genel olarak ihtiyaç duyulan yaşam alanları için kullanılan alanlardır. Bu mutfak örneğimizde çatı katına inşa edilmiş ve şık olduğu kadar göz alıcı bir güzelliğe de sahip bir mutfak olmuş. Tuğla duvarın görselliği ve yemek barı mutfağın hem görsel hem de şık olmasını sağlamış. Tercih edilen renkler mutfağın bir renk cümbüşüne sahip olmasını sağlamış. Tavanın ve mobilyaların beyaz olması da mutfağın aydınlık olmasına yardımcı olmuş.

Basit ve zarif

동탄아파트인테리어 능동 푸른마을두산위브 33평 인테리어, 디자인스튜디오 레브 디자인스튜디오 레브 Modern Mutfak
디자인스튜디오 레브

디자인스튜디오 레브
디자인스튜디오 레브
디자인스튜디오 레브

Bir mutfak işlevsel olması için çok şaşalı bir dekorasyona sahip olmak zorunda değildir. Bu resimde yer alan mutfağımız oldukça basit bir formda dekore edilerek  hem az yer kaplaması sağlanmış hem de basit bir mutfak olmasına rağmen işlevsel olması sağlanmış. Renk seçimlerinin açık tonlarda olması da mutfağa ayrı bir güzellik katmış.

Beyazın doğallığı

32평 초원대림아파트 리모델링 , 디자인브리드 디자인브리드 Modern Mutfak
디자인브리드

디자인브리드
디자인브리드
디자인브리드

Beyaz renk kullanıldığı alanda görsellik ve doğallık oluşturan bir renk olduğu için mutfaklarda çoğunlukla tercih edilir. Bu mutfağımızda beyaz renk kullanım oranı biraz artmış ve ortaya bembeyaz ve şık bir mutfak çıkmış. Görsel anlamda, işlevsellik anlamında da fonksiyonel bir mutfak olarak karşımızda duran bu küçük mutfak insanın içini küçük olmasına rağmen insanın içini açıyor.

Merdiven boşluğu deyip geçmeyin
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