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Alçakgönüllü ama çok şık: Büyüleneceğiniz 7 ev

nihal e. nihal e.
Urban Home Imagine, Baufritz (UK) Ltd. Baufritz (UK) Ltd. Modern Evler
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Bazı evler vardır ki dışarıdan görüldüğünde basit bir bina olduğunu düşünür, bir daha bakmazsınız. Oysa bu sade evlerin içi sandığınızdan çok da daha etkileyici olabilir.  

​Kırlar içinde müstakil bir ev

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Evler
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

İlk örneğimiz tek katlı basit müstakil bir ev. Arkasında ağaçlar ve önünde yeşillikler bulunan ev iddiasız bir görünüme sahip. Peki ya içi?

​Gösterişli salon

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Oturma Odası
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Basit görünümlü evin içi şaşırtıcı derecede gösterişli. İki ayrı oturma grubu bulunan salon bir hayli geniş. Sofistike döşenmiş odada neler yok ki: Beyaz renkli ilk takımın rahat koltukları, desenli ilginç pembe masa, farklı renklerden oluşan ikinci oturma grubu, altın varaklı görkemli aynalar, sanatsal resimler ve aksesuarlar. Kısacası her detayda ayrı bir zenginlik.

​Büyük çatı

homify Modern Pencere & Kapılar
homify

homify
homify
homify

Oldukça devasa bir çatısı bulunan bina bu açıdan belli olmasa da aslında iki katlı. Modern mimarisiyle sade ancak korunaklı görünen ev şehir hayatına uygun.

​Sofistike yemek odası

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Açık mutfakla bir arada olan yemek odası yere kadar uzanan geniş pencereler sayesinde bolca ışık alıyor. Mekanın tamamı beyazlara bürünmüş olsa da masa ve tezgahlarda kullanılan ahşap sıcak bir atmosfer sağlıyor. Masanın ilginç lambası ve duvarlardaki resimler yemek odasını sofistike detaylar.

​Modern ahşap cephe

Haus B, JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA Modern Evler
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

Dış cephesi ahşapla kaplı bina kırsal bir yerde inşa edilmiş. Evin keskin mimarisinin yanı sıra pencereler geniş tutularak açık havadan istifade edilmeye çalışılmış.

​Organize iç mekan

Haus B, JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA Modern Oturma Odası
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

Ahşap kaplı evin iç kısmında beton kullanılmış. Bunun dışında binanın ilginç bir mimarisi var. Yüksek tavanlı olmasından ötürü iki katlı olabilecekken onun yerine salonun üstü açık bırakılarak kalan yerlere kat çıkılmış.

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​Basit, modern ve titiz

Exteriors Baufritz (UK) Ltd. Modern Evler
Baufritz (UK) Ltd.

Exteriors

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Sıradaki ev iki katlı olup sağ tarafındaki koyu gri bölme dışında tamamen beyazlara bürünmüş. Küçük camları ve yine beyaz bahçesiyle oldukça bakımlı görünüyor.

​Sürpriz oyun odası

Urban Home Imagine, Baufritz (UK) Ltd. Baufritz (UK) Ltd. Modern Multimedya Odası
Baufritz (UK) Ltd.

Urban Home Imagine

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Dışarıdan bakınca sert hatları ve basit çizgisiyle eğlenceye açık değil gibi görünse de binada bir oyun odası bulunuyor. Büyük bir bilardo masasının olduğu oda dekorasyonunda The Beatles grubunun afişleri kullanılmış.

​İlginç kulübe

10 Smart SQM, Tengbom Tengbom Evler
Tengbom

10 Smart SQM

Tengbom
Tengbom
Tengbom

Bu örneğimiz biraz sıra dışı. Ahşaptan yapılma ev küçük boyutlarından dolayı kolayca yer değiştirebiliyor. Dış cephesi siyaha boyalı evin esnek çizgileri standartların dışında.

​Tamamen ahşap

10 Smart SQM, Tengbom Tengbom Evler
Tengbom

10 Smart SQM

Tengbom
Tengbom
Tengbom

Küçük kulübenin içinde her türlü temel ihtiyacınız gideriliyor. Mutfağı, yemek masası, tuvaleti hatta görmediğiniz kısımlarda yatağı bile mevcut. Dış cephesinin aksine iç kısmı ham ahşap olarak tercih edilmiş. Kulübenin içinde kullanılan tek renk ise can alıcı yeşiller.

​Çağdaş tasarım

Grillagh Water, Patrick Bradley Architects Patrick Bradley Architects Modern Evler
Patrick Bradley Architects

Grillagh Water

Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects

Bu örnek kırsal bir alanda inşa edilmiş modern bir yapı. Üst üste konulmuş iki blok görünümündeki tasarım hayli etkileyici. Alt kısmı toprak tonlarında olan evin üst katı ise koyu renkte. Geniş pencereleri evin kendisi gibi yenilikçi.

​Gizemli banyo

Grillagh Water, Patrick Bradley Architects Patrick Bradley Architects Modern Banyo
Patrick Bradley Architects

Grillagh Water

Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects

Modern evin banyosu da dışı kadar ilgi çekici. Standardın dışında çıkan siyah rengiyle banyo dizaynı etkileyici bir atmosfer oluşturmuş. Ev için tasarlanan küvet ise muhteşem. Hamak şeklinde dizayn edilen büyük küvet duvarlardan tutturulmuş. Adeta bir sanat eseri görünümündeki tasarım çok başarılı.

​Keskin hatlar

New Build House, London, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd Kırsal Evler
Nic Antony Architects Ltd

New Build House, London

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

Son örneğimiz iki katlı olmakla birlikte küçük bir ev. Dış cephesinde kahverengi taşlarla birlikte cam ve krem rengine boyanmış beton duvar kullanılmış. Çatı tasarımı oldukça keskin bir forma sahip. Sivri uçlu eğimli çatı evi karakterize eden bir öğe.

​Beyaz mutfak

New Build House, London, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd Modern Mutfak
Nic Antony Architects Ltd

New Build House, London

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

Evin dar yapısından ötürü açık planlı bir dizayn düşünülmüş. Yine bu darlıktan ötürü tüm duvarlar ve mutfak dolapları göz alıcı beyazlıkta tercih edilmiş. Tavana gömülü spot ışıklar dolapların parlak yüzeylerine yansıyarak mekanı daha ışıltılı göstermiş. Mutfağın ilerisinde oturma odası bulunuyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Küçük bir evde yaşamanın 6 avantajı’ başlığını okuyabilirsiniz.

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