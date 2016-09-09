Alçakgönüllü ama çok şık: Büyüleneceğiniz 7 ev

Bazı evler vardır ki dışarıdan görüldüğünde basit bir bina olduğunu düşünür, bir daha bakmazsınız. Oysa bu sade evlerin içi sandığınızdan çok da daha etkileyici olabilir.
İlk örneğimiz tek katlı basit müstakil bir ev. Arkasında ağaçlar ve önünde yeşillikler bulunan ev iddiasız bir görünüme sahip. Peki ya içi?
Basit görünümlü evin içi şaşırtıcı derecede gösterişli. İki ayrı oturma grubu bulunan salon bir hayli geniş. Sofistike döşenmiş odada neler yok ki: Beyaz renkli ilk takımın rahat koltukları, desenli ilginç pembe masa, farklı renklerden oluşan ikinci oturma grubu, altın varaklı görkemli aynalar, sanatsal resimler ve aksesuarlar. Kısacası her detayda ayrı bir zenginlik.
Oldukça devasa bir çatısı bulunan bina bu açıdan belli olmasa da aslında iki katlı. Modern mimarisiyle sade ancak korunaklı görünen ev şehir hayatına uygun.
Açık mutfakla bir arada olan yemek odası yere kadar uzanan geniş pencereler sayesinde bolca ışık alıyor. Mekanın tamamı beyazlara bürünmüş olsa da masa ve tezgahlarda kullanılan ahşap sıcak bir atmosfer sağlıyor. Masanın ilginç lambası ve duvarlardaki resimler yemek odasını sofistike detaylar.
Dış cephesi ahşapla kaplı bina kırsal bir yerde inşa edilmiş. Evin keskin mimarisinin yanı sıra pencereler geniş tutularak açık havadan istifade edilmeye çalışılmış.
Ahşap kaplı evin iç kısmında beton kullanılmış. Bunun dışında binanın ilginç bir mimarisi var. Yüksek tavanlı olmasından ötürü iki katlı olabilecekken onun yerine salonun üstü açık bırakılarak kalan yerlere kat çıkılmış.
Sıradaki ev iki katlı olup sağ tarafındaki koyu gri bölme dışında tamamen beyazlara bürünmüş. Küçük camları ve yine beyaz bahçesiyle oldukça bakımlı görünüyor.
Dışarıdan bakınca sert hatları ve basit çizgisiyle eğlenceye açık değil gibi görünse de binada bir oyun odası bulunuyor. Büyük bir bilardo masasının olduğu oda dekorasyonunda The Beatles grubunun afişleri kullanılmış.
Bu örneğimiz biraz sıra dışı. Ahşaptan yapılma ev küçük boyutlarından dolayı kolayca yer değiştirebiliyor. Dış cephesi siyaha boyalı evin esnek çizgileri standartların dışında.
Küçük kulübenin içinde her türlü temel ihtiyacınız gideriliyor. Mutfağı, yemek masası, tuvaleti hatta görmediğiniz kısımlarda yatağı bile mevcut. Dış cephesinin aksine iç kısmı ham ahşap olarak tercih edilmiş. Kulübenin içinde kullanılan tek renk ise can alıcı yeşiller.
Bu örnek kırsal bir alanda inşa edilmiş modern bir yapı. Üst üste konulmuş iki blok görünümündeki tasarım hayli etkileyici. Alt kısmı toprak tonlarında olan evin üst katı ise koyu renkte. Geniş pencereleri evin kendisi gibi yenilikçi.
Modern evin banyosu da dışı kadar ilgi çekici. Standardın dışında çıkan siyah rengiyle banyo dizaynı etkileyici bir atmosfer oluşturmuş. Ev için tasarlanan küvet ise muhteşem. Hamak şeklinde dizayn edilen büyük küvet duvarlardan tutturulmuş. Adeta bir sanat eseri görünümündeki tasarım çok başarılı.
Son örneğimiz iki katlı olmakla birlikte küçük bir ev. Dış cephesinde kahverengi taşlarla birlikte cam ve krem rengine boyanmış beton duvar kullanılmış. Çatı tasarımı oldukça keskin bir forma sahip. Sivri uçlu eğimli çatı evi karakterize eden bir öğe.
Evin dar yapısından ötürü açık planlı bir dizayn düşünülmüş. Yine bu darlıktan ötürü tüm duvarlar ve mutfak dolapları göz alıcı beyazlıkta tercih edilmiş. Tavana gömülü spot ışıklar dolapların parlak yüzeylerine yansıyarak mekanı daha ışıltılı göstermiş. Mutfağın ilerisinde oturma odası bulunuyor.
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