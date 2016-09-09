Bir evin çarpıcı dönüşümü

Homify bu güz , baştan çıkarıcı bir güzelliğe sahip olan bir evin çarpıcı dönüşüme yakından tanık olmanız için sizi 320 metrekare genişliğinde ki bir eve götürüyor. İşinde uzman olan ve profesyonel bir çalışmaya imza atan ekibin ortaya çıkardığı muazzam güzelliği görünce tüyleriniz diken diken olacak. Harabe halindeki bir evin nasıl bir şahesere dönüştüğünü, gördüğünüzde küçük dilinizi yutacaksınız. Banyosu, mutfağı, salonu, açık alanları ile muhteşem bir güzelliğe sahip olan bu evi yakından inceleyelim.