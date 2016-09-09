Bir evin çarpıcı dönüşümü

Homify bu güz , baştan çıkarıcı bir güzelliğe sahip olan bir evin çarpıcı dönüşüme yakından tanık olmanız için sizi 320 metrekare genişliğinde ki bir eve götürüyor. İşinde uzman olan ve profesyonel bir çalışmaya imza atan ekibin ortaya çıkardığı muazzam güzelliği görünce tüyleriniz diken diken olacak. Harabe halindeki bir evin nasıl bir şahesere dönüştüğünü, gördüğünüzde küçük dilinizi yutacaksınız. Banyosu, mutfağı, salonu, açık alanları ile muhteşem bir güzelliğe sahip olan bu evi yakından inceleyelim.
Mutfağın harabe halini gördüğünüzde gözlerinize inanamıyorsunuz. Her yanı yıkık dökük olan bu mutfağın duvar sıvaları dahi dökülmüş ve çok kötü bir izlenim bırakıyor. Kapısı, penceresi, duvarları ile insanı ürperten ve harabe olan bu mutfağın acilen yenilenmeye ihtiyacı var.
Yenilenmiş olan mutfak insanı içine çeken ve gördüğünüzde mest olmanızı sağlayan bir güzelliğe sahip. Renk tercihleri tasarımı, işlevselliği ve fonksiyonelliği ile muhteşem olan bu mutfak aynı zamanda evin en canlı ve en güzel bölümü olmuş. Çekmeceler, depolama alanları, beyaz iç duvarlar evin mutfağının aydınlık olmasına katkı sağlamış.
Mutfağın diğer ucundan baktığınızda şıklığını, görselliğini ve zarafetini daha yakından görebiliyorsunuz. Mutfak tezgahının güzelliği, rafların şıklığı ve mutfağa kazandırdığı görsellik farklı bir açıdan bakıldığında daha net görülmektedir. İnsanın yaşamını kolaylaştıran bir mutfak olarak dizayn edilmiş olması da ev sahiplerinin işini kolaylaştırmış.
Evin salonunda yer alan ve kitaplıkla desteklenmiş olan yemek masası oldukça naif bir görünüme sahip. Koyu renk mobilyalar arasında ortamı canlandıran renklere sahip olması ve oldukça zarif bir yemek masası olması hem salonun koyu renklerini açmış hem de salonun bir köşesinin renk cümbüşüne sahip olmasını sağlamış.
Evin oturma odası salona göre daha sade renklerde dekore edilmiş. İki kanepe, iki kitaplık ve vitrin ile birlikte bir küçük tv ünitesinden oluşan mobilyalar şık ve sade bir şekilde dekore edilmiş. Renkler ve aydınlatma ortamın renkli olmasını sağlarken pencereler de aydınlık ve ferah bir oturma odası dekorasyonu oluşmasını sağlamış.
Evin eski banyosu resimde gördüğünüz gibi itici ve kötü bir dekorasyona sahip. Mavi renkli dekorasyon içinde yer alan eski küvet ve lavabo banyonun kasvetli bir havaya sahip olmasını sağlamış. Basir konsol ve ayna banyo içinde kötü durmuş ve dar olmasının dezavantajı da banyonun kötü bir izlenim bırakmasına enden olmuş.
Banyonun yeni halini gördüğünüzde bu banyonun o eski ve kötü banyo olduğuna inanamıyorsunuz.Her detayı baştan sona yenilenmiş olan banyonun görselliği ve şıklığının yanında ferah ve aydınlık havası insanı içine çekiyor. Her anlamda her ayrıntısı ile muhteşem bir banyo olarak dizayn edilmiş ve evin en görsel alanı olmuş.