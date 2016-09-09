Kasvetli bir binanın modern ve ferah bir eve dönüşümü

Hayrete düşüren dönüşüm projelerinin hayranıysanız bu yazımızda size şaşırtıcı bir örnek daha sunacağız. Bitişik nizam bahçeli evlerden oluşan bir sitede bulunan ve hem iç mekanları hem de bahçesi son derece bakımsız kalmış bir evin uzman bakımı ile yepyeni ve kullanışlı bir villaya dönüşümünü göreceksiniz. Işık almayan, nem ve rutubetten kararmış odaların beyaz dekorasyonla ne kadar değiştiğini görünce siz de evlerinizi beyaza boyamak isteyebilirsiniz. Valensiya sahilinde bulunan evin yeni hali hayalleri süsleyecek bir tatil evine benziyor, gelin bu dönüşüm projesini birlikte daha yakından inceleyelim.

Dönüşüm projelerinden ilham alıyorsanız ya da siz de evinizi detaylı bir yenilemeye hazırlıyorsanız bir başka dönüşüm projesini “Bir evin çarpıcı dönüşümü” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.