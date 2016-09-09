Kasvetli bir binanın modern ve ferah bir eve dönüşümü

Hayrete düşüren dönüşüm projelerinin hayranıysanız bu yazımızda size şaşırtıcı bir örnek daha sunacağız. Bitişik nizam bahçeli evlerden oluşan bir sitede bulunan ve hem iç mekanları hem de bahçesi son derece bakımsız kalmış bir evin uzman bakımı ile yepyeni ve kullanışlı bir villaya dönüşümünü göreceksiniz. Işık almayan, nem ve rutubetten kararmış odaların beyaz dekorasyonla ne kadar değiştiğini görünce siz de evlerinizi beyaza boyamak isteyebilirsiniz. Valensiya sahilinde bulunan evin yeni hali hayalleri süsleyecek bir tatil evine benziyor, gelin bu dönüşüm projesini birlikte daha yakından inceleyelim.
Dönüşüm projelerinden ilham alıyorsanız ya da siz de evinizi detaylı bir yenilemeye hazırlıyorsanız bir başka dönüşüm projesini “Bir evin çarpıcı dönüşümü” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.
Bitişik birkaç evden oluşan bu toplu yapının en güzel özelliği her evin arkasında kendine ait bir arka bahçesinin olması. Toplu konutlar için uygulanabilecek en iyi yöntemlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Betonarme yapıya sahip olan evin girişinde ahşap bir kapı ve demir parmaklıklı pencereler kullanılmış. Cephesi ve iç mekanında beyaz plastik boya kullanılmasına rağmen eskiyen ve kararan duvarlar evin bütün ferahlığını yok etmiş. Yapılan yenileme ile iç mekanın nasıl değiştiğini görünce iç mekan boya badana işlerinin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayacaksınız.
Duvarların yanı sıra zemin döşemesi ve kapı pencere pervazlarının da evin eski görüntüsünde katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Elbette eski eşyaları söylemeye bile gerek yok. Nem ve rutubet yüzünden kullanılamaz hale banyo ve yıkıntılarla dolu arka bahçeyi de görünce evin ciddi bir tadilata ihtiyacı olduğunu anlayacaksınız. Eğer sizin eviniz de tadilat sinyalleri veriyorsa sıkı bir tadilata girişmeden önce iç mimarlardan fikir ve öneri alabilirsiniz.
Evin son haline baktığınızda tepeden tırnağa bir yenileme yapıldığını görebilirsiniz. Zemin döşemesi tamamen ahşap parkeler ile değiştirilmiş. Kapı ve pencereler tamamen yenilenmiş ve beyaz renk ürünler seçilmiş. Bunun yanı sıra bütün duvar ve tavanlar sıkı bir boya badanadan geçirilmiş. Böylece eve hak ettiği ferahlık yeniden kazandırılmış. Mobilyalarda ise yine beyaz renkler ile ahşap malzemeler tercih edilerek stil korunmuş. Ev mimari olarak girişinden arka bahçesine uzanan bir yapıya sahip. Bu uzun yol üzerinde mutfak ve oturma odasının açık olduğunu yan taraflarda ise banyo ve yatak odasının bulunduğunu görebilirsiniz.
Açık mutfak evin arka bahçesine bakacak şekilde yapılmış. Geniş sürgülü cam kapılarla arka bahçeye açılan mutfak evin aydınlık kaynağı olmuş. Mutfak dekorasyonunda beyaz renk ve ahşap ürünler yine ön planda tutulmuş. Bunun yanı sıra ikonik sandalyeler ve modern aksesuarlar tercih edilmiş. Son derece kullanışlı bir dizayna sahip olan mutfakta ankastre ve endüstriyel görünümlü mutfak ekipmanları seçilmiş.
Yatak odası dekorasyonunda beyaz ve ahşap ögelerin yanında renkli ve desenli yatak örtüleri kullanılmış. Odaya canlılık ve sıcaklık kazandıran bu desenler iç açıcı bir güzelliğe sahip. Ev genel olarak spot ışıklarla aydınlatılmış bu sayede daha ferah ve aydınlık bir ortam yakalanmış. Yatak odasında da spotların sağladığı aydınlığı görmek mümkün.
Evin arka bahçesinin eski haline bir göz atın. Tamamen yıkıntı ve küf yuvası gibi görünen bu bahçe özenli bir bakımla muhteşem bir alana dönüşecek. Barbekü ve yemek masası ile dekore edilen arka bahçenin yeni haline bakalım.
Tamamen taş kaplanan zemin sayesinde arka bahçe adeta evin bir diğer odası haline gelmiş. Geniş barbekü alanı ile şık bir açık hava mutfağı gören bu arka bahçe evin en modern ve şık alanı haline gelmiş. Böyle bir arka bahçede konuklarınızla birlikte keyifli yemekler yemek istemez miydiniz?
Arka bahçenin bir kısmına ise denizden çıkıp gelenler için bir açık hava duşu tasarlanmış. Outdoor duş sevenler için bu keyfi eve taşımak da iyi bir fikir olmalı.