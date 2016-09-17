Herkesi kıskandıracak bir mutfağın 7 fotoğrafı

Şehrin kalabalığı, gürültüsü, işinizin stresi kendinizi eve zor atmanıza neden olur. Bu kadar yorgunluğun üzerine mutfakta yemek hazırlamak size çok zor gelir. Evinizde yorgun bir şekilde mutfağa girmenizi sağlayacak en temel etken mutfağınızın sizi içine çekecek kadar işlevsel, zarif, görsel ve şık olmasıdır. Aydınlık ve zarif bir mutfak dekorasyonu sizin burada daha çok zaman geçirmeniz için teşvik edici faktör olacaktır. Geniş bir mutfağınız var ise bu dekorasyon için titiz bir çalışma yapmanız gerekecektir. Modern uygulamalar ile bir mutfağın hem zarif hem de işlevsel bir mutfak haline getirilmesi için çok tizi bir şekilde çalışmalısınız. Bu gün homify mutfak örneklerinden biri olan geniş bir mutfağın modern bir şekilde dekore edilmesine konuk oluyoruz. Geniş ve modern bir mutfağın nasıl ortaya çıkarıldığını birlikte inceleyelim.
Mutfağımız evin en güneş alan cephesine uygulanmış. Gün boyu güneş gören bu cephe aynı zamanda kışın güneşten faydalanılmasına yazın ise bahçe de kahvaltı keyfi yapılmasına katkı sağlıyor. Mutfağımızın iki tarafı camla çevrili olduğu içinde aydınlık ve ferah bir mutfak olarak kullanılabiliyor.
Mutfağın iç kısmına girdiğinizde rustik tarzda bir mutfak dekorasyonu ile dekore edilmiş ve olağanüstü bir güzelliğe sahip olan iç mekana hayran kalıyorsunuz. Ahşaplar ve aydınlatma elemanlarının muhteşem görselliği sizi mutfaktan çıkmamanız konusunda baskı altına alıyor. Klasik mutfaktan çok öte bir mutfak olarak dekore edilmiş olan bu mutfak zarifliği ile de insanı büyülüyor.
Mutfağın servis alanına geçtiğinizde işlevsel olarak tasarlanmış bir servis alanı ile karşılaşıyorsunuz. İnce uzun bir alan eklinde dekore edilmiş ve birden fazla insanın rahatlıkla çalışmasını sağlayacak genişliğe sahip olan servis alanı geleneksel tarzda kumaş kullanılarak kapatılmış depolama alanları ile doğal bir şekilde işlevsel hale getirilmiş.
Mutfağın pişirim alanlarından biri olan ızgara alanı mutfağın doğal konsepti içinde göze batmayacak şekilde dekore edilmiş. Oldukça sade olan ve pişirim alanının kenarında çok az bir yer kaplayan ızgara ve taş fırın yan yana bir birini tamamlayan bir sistem olarak düşünülmüş.
Yemek odası mutfağın iç kısmına yerleştirilen yemek masası ve sandalye takımı ile ferah bir alana yapılmış. 12 kişilik yemek masası ve ahşap büyük masa mutfağın iç mekanını doldurmuş. Geniş bir alanı dolu göstererek hem şık bir mutfak oluşmasına hem de fonksiyonel bir yemek odası oluşmasına katkıda bulunulmuş. Ayrıca yemek odası olarak düşünülen alanın üzerine yerleştirilen aydınlatmalar mutfağın görselliğini katlamış.
Mutfağın ferah ve gün ışığı alan bir mutfak olması için çabalanmış ve resimdeki gibi cam paneller ile duvarlar oluşturulmuş. Sürgülü sistem ile kış aylarında kapatılan yaz aylarında serin olması için açılan bu paneller ile mutfak daha aydınlık ve daha ferah bir mutfak haline getirilmiş.ş
Mutfağın dış kısmı gündüz ve gece oturum alanı olarak kullanılabilir şekilde dekore edilmiş. Bahçe mobilyaları ile döşenmiş olan bu alan mutfakla bütün bir alan olarak düşünülmüş. Çatı uzatılarak bu alanı kaplayacak şekilde düzenlenmiş ve bir veranda haline gelmesi sağlanmış.