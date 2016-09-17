Herkesi kıskandıracak bir mutfağın 7 fotoğrafı

Şehrin kalabalığı, gürültüsü, işinizin stresi kendinizi eve zor atmanıza neden olur. Bu kadar yorgunluğun üzerine mutfakta yemek hazırlamak size çok zor gelir. Evinizde yorgun bir şekilde mutfağa girmenizi sağlayacak en temel etken mutfağınızın sizi içine çekecek kadar işlevsel, zarif, görsel ve şık olmasıdır. Aydınlık ve zarif bir mutfak dekorasyonu sizin burada daha çok zaman geçirmeniz için teşvik edici faktör olacaktır. Geniş bir mutfağınız var ise bu dekorasyon için titiz bir çalışma yapmanız gerekecektir. Modern uygulamalar ile bir mutfağın hem zarif hem de işlevsel bir mutfak haline getirilmesi için çok tizi bir şekilde çalışmalısınız. Bu gün homify mutfak örneklerinden biri olan geniş bir mutfağın modern bir şekilde dekore edilmesine konuk oluyoruz. Geniş ve modern bir mutfağın nasıl ortaya çıkarıldığını birlikte inceleyelim.