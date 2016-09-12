62 m²'lik bir tasarım harikası

Form ve estetiğin öne çıktığı, sınırları zorlayan 62 m² modern bir yapı görmeye hazır olun. Dar ve uzun bir zemin alanına yerleşen projede, çarpıcı ve etkileyici bir cephe modeli tasarlamak mümkün mü? Bu yazımızda sizlere form ve kütlenin öne çıktığı çarpıcı bir projeyi tanıtacağız. Modern mimaride geometrik formlar, prizmaların öne çıktığı perspektifleri görmek mümkün. Burada etkileyici cephesi ile fark yaratan projenin mekanlar arası ilişkinin nasıl sağlandığı hakkında fikirler de edineceğiz. Fonksiyonellik ve estetiğin bir araya geldiği projede, modern mimarinin çarpıcı ve etkileyici örneklerinden birine tanık olacağız. Adeta modern bir sanat eseri, büyük ebatlarda bir heykeli andıran projenin iç ve dış mekan görsellerini hemen incelemeye başlayalım.
Evin arka cephesinde geniş bir teras alanı mevcut. Modern stil dizayn edilen evin geniş açıklıklı pencereleri vasıtasıyla iç mekanda doğal ışığı muntazam alıyor. Adeta dış mekanla bütünleşen oturma alanı, geniş cam pencere ve sürgülü cam kapı vasıtasıyla derinlik kazanıyor. Bölücü duvarlara gerek kalmaksızın, iç mekanla teras alanını bütünleştiren bu yaklaşımla, yaz akşamlarında sürgülü cam kapılar açıldığında geniş ve havadar bir oturma alanı dizayn edilebilir.
Evin belki de en etkileyici perspektif açılarından biri. Bu açıdan bakıldığında formlar ve dinamizm ön plana çıkıyor. Kütlelerin farkı farklı cephe kaplamaları ve hatta farklı döşeme kaplamaları ile öne çıkıyor. Kontrast etki yaratan cephe kaplamalarının yanı sıra, pencere aksları da kütle ile paralel tasarlanmış. Evlerin cephesi bazen iç mekan hakkında fikir verir, bazense hiç vermez. Modern mimarinin etkileyici çalışmalarından.
Adeta büyük ebatlarda bir sanat eseri ve de bir heykel gibi konumlanan evin diğer yan cepheden görüldüğü açıdan bakıyoruz. Dış cepheden bakıldığında diğer cepheye doğru yükselen, eğrisel bir form mevcut. Etkileyici cephenin iç dizaynı hakkında fikir almak için iç mekan görsellerini inceleyelim. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev modeli bulabilir, ilham veren örnekler yakalayabilirsiniz.
Dar ve uzun iç mekanlarda daha geniş görünmesi ve derinlik katması açısından duvar ve döşeme zemin renklerinin açık tonlarda tercih edilmesi doğru bir yaklaşım. Sadece duvar zeminleri değil, mutfak dolapları ve tezgah da bütünlük sağlayacak beyaz renk tercih edilmiş. Bu açıdan aynı zamanda cepheden bakıldığında görülen eğrisel formun, iç sirkülasyonu görülmekte. Ahşap kaplama bir merdiven vasıtasıyla üst kota ulaşılıyor. Sadece beyaz zemin renkleri ile bir mekan dekore edildiğinde soğuk etki yaratır. Ahşap malzemelerin kullanımı ise doğal malzemenin sıcaklığını katar ve soğuk ile sıcak dengesi oluşur. Açık renk tonlarındaki zemin tercihleri aynı zamanda canlı kırmızı buzdolabının kullanılmasına, parlak renklere yer açar.
Açıkçası sıra dışı merdiven aynı zamanda bu evin koridor görevini görüyor. Farklı iki kot arasındaki mesafeyi basamaklar vasıtasıyla sağlarken, farklı iç mekanları bir araya getiren koridor görevi de görüyor. Pencereler ise bu merdiven alanını en iyi aydınlatacak şekilde konumlanmış. Açık ahşap merdiven kaplamaları ise modern izleri ile sıcak bir atmosfer oluşturuyor.
Evin iç mekanlarından biri ile devam edelim. Eğimli tavanın öne çıktığı bu görselle dar ve küçük alanlarda oturma alanı tasarlamakla ilgili pratik fikirler mevcut. Öncelikle sınır algısını yok eden tavan ve duvar zeminlerinin aynı renge boyanması, ve beyaz renk tercih edilmiş. İç mekanda hem ferah etki oluşturur, hem de genişlik etkisi katar. Mobilyada da benzer dil takip ediliyor. Açık renk tonlarının hakim olduğu bu mekanda ışıklandırma unsurları ve ahşap dokular aracılığıyla sıcak atmosfer sağlanıyor. Fonksiyonellik ve konforun buluştuğu modern bir çalışma.
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