62 m²'lik bir tasarım harikası

Evin iç mekanlarından biri ile devam edelim. Eğimli tavanın öne çıktığı bu görselle dar ve küçük alanlarda oturma alanı tasarlamakla ilgili pratik fikirler mevcut. Öncelikle sınır algısını yok eden tavan ve duvar zeminlerinin aynı renge boyanması, ve beyaz renk tercih edilmiş. İç mekanda hem ferah etki oluşturur, hem de genişlik etkisi katar. Mobilyada da benzer dil takip ediliyor. Açık renk tonlarının hakim olduğu bu mekanda ışıklandırma unsurları ve ahşap dokular aracılığıyla sıcak atmosfer sağlanıyor. Fonksiyonellik ve konforun buluştuğu modern bir çalışma.

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