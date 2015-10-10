Mükemmel dekorasyonlar için mobilya ve koltuk modelleri

Ev dekorasyonuna başlarken hangi renk ve stilde mobilyalar seçeceğiniz, hangi aksesuarları alıp nasıl kullanacağınız, odanın duvar, zemin gibi bölümlerini nasıl dizayn edeceğiniz gibi onlarca soru aklınızı kurcalayabilir. Homify profesyoneller ekibi olarak dekorasyon yolculuğunuzda size ilham kaynağı ve öneri olabilecek yüzlerce yazı ve örnek tasarım sunmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda sizlere oturma odası, salon ve çalışma odası dekorasyonlarının en önemli ögesi olan mobilya ve koltuk üzerine örnekler sunacağız. İster koltuk takımı olarak, ister tek tek mobilya olarak, isterseniz ikili veya üçlü kombinasyonlar olarak kullanabileceğiniz koltuklar hakkında birbirinden güzel tasarımlar bu yazıda olacak.
Koltuk takımları duvar, perde gibi ögelerle oluşturacakları uyum ve odanın mimari özelliklerine göre seçilmelidir. Koltuk takımlarınızı seçerken, odanın, genişliği, konumu, pencere yerleşimi, aydınlanma özellikleri, varsa sütun, niş, amerikan mutfak gibi mimari özelliklerini göz önünde bulundurmalısınız. Bunu yaparken profesyonel destek alabileceğiniz gibi inceleyeceğiniz örnek tasarımlardan aldığınız fikirlere istinaden de çalışabilirsiniz. İnceleyeceğiniz dekorlarda; Hangi renkler bir arada kullanılmış? Aksesuar seçimi ve yerleştirilmesi nasıl yapılmış? Perdeler hangi boyda ve nasıl kullanılmış? Perde, duvar, mobilya ve aksesuarların renk dengesi nasıl sağlanmış? Hangi aydınlatma ögeleri kullanılmış? Dekorasyon stili nasıl ve hangi ögelerle oluşturulmuş? Gibi birçok sorunun cevabına dikkat etmek, dekorasyon hakkındaki fikirlerinizi ve bakış açınızı geliştirecektir. Bu konuda size yardımcı olabilecek binlerce farklı tasarım için sitemizin “odalar” sekmesindeki sayfalarda keşfe çıkabilirsiniz. Ayrıca “Farklı zevklere hitap eden oturma odası dekorasyon örnekleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Koltukların en havalısı chesterfield ile en kullanışlısı L modeli birleşince ortaya bu mükemmel tablo çıkmış. Odanın mobilya yerleşiminde, koltuk takımının dengeli yerleştirilememesi ciddi bir görüntü ve kullanım sorunu yaratabilir. Bu sorunu otomatik olarak çözen L model koltuklar mükemmel dengeli bir koltuk takımı yerleşimi sağlar. Bu yüzden dekorda obje dengesini sağlamak bu modellerle her zaman daha kolaydır. Rustik stilin belirgin özelliklerini taşıyan bu dekor, natürel bir fona uygulanan canlı ve göz alıcı renklerdeki aksesuarları ile de dikkat çekiyor.
Endüstriyel stilin başarılı örneklerinden biri olan bu dekor, deri köşem koltuğun kullanım şekli ile birçok dekora ilham verecek güzellikte. Siyah duvarları, asma katı ve metal ögeleri ile dekora oldukça dikkat çekici bir atölye havası kazandırılmış. Dekorda kullanılan L koltuk, metal iskelet üzerine deri minderler yerleştirilecek şekilde dizayn edilmiş. Bu dizaynın en büyük avantajı metal L iskelet üzerine minderleri dilediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz ve hatta boş bıraktığınız metal alanı sehpa olarak da kullanabilirsiniz. Bu çok yönlü koltuk, dekorda tam da bu şekilde kullanılmış. Dekordaki ahşap ögelere koltukların rengi, metal ve beton ögelere de kırlentlerin rengi uydurularak başarılı bir denge sağlanmış.
Kanımızın renginden midir yoksa aleve duyduğumuz hayranlıktan mıdır bilinmez ama insanoğlunun çağlar boyunca sanat eserlerinde, tasarımlarda, şiir ve şarkılarda ve hatta romanlarda en çok methiye dizdiği renk olmuştur kırmızı. Halk arasında “kırmızı olsun üç kuruş fazla olsun” diye de bir deyim vardır. Peki bu kadar iddialı bir rengi dekorasyonda nasıl kullanabilirsiniz? Bu sorunun en güzel yanıtını Galleria Gaia imzalı bu üçlü set vermiş. Üç ayaklı camlı sehpa ve iki adet, antika, hasırlı, aslan ayak berjerin kullanıldığı bu set, evlerde okuma köşesi ve çay köşesi için galeri, ofis, mağaza, muayenehane gibi mekanlarda, dinlenme ve bekleme alanı için son derece ideal. Naçizane önerimiz, eğer evinizde beyaz fonun ve ahşap zeminin kullanıldığı bir kış bahçesi varsa bu set ile kış akşamı sohbetleriniz için mükemmel bir alan yaratabilirsiniz.
Birbirinden çok farklı mobilyaların sıra dışı bir denge ile bir araya getirildiği bu dekor tam bir “dağınık düzen” örneği sunuyor. Canlı renklerde ve çok sayıda aksesuarın natürel fona uygulandığı dizaynın alan kullanımı da oldukça dikkatli. Yoğun olarak rustik stile uyan ama tropikal ve modern ögeler de barındıran ilgi çekici bir tasarım. Biz bu dizaynda en çok farklı okuma koltuğu ile tabloları beğendik. Rengarenk çiçeklendirmeye de tam puan verdik. Siz ne dersiniz?
Oturma odasında ikili, tekli koltuklar ve sehpa kullanarak kare merkezli bir dekor oluşturduysanız koltukların iki yanında kullanacağınız lambader veya sehpalar ya da duvarlarda kullanacağınız tablolar dekorunuza simetri kazandırır. Bu simetri dekorun daha düzenli ve derli toplu görünmesini sağlar. Bu tarz düzenli ortamları seviyorsanız dizayn sırasında simetriye dikkat etmek daha başarılı sonuçlar doğuracaktır. Ayrıca tek tek seçilen koltuklar yerine koltuk takımları kullanmak bu sonuca daha kolay ulaşmanızı sağlar.
Bir üçlü koltuğun, bir sandalye ve bir de sallanan tekli koltuk ile takım yapıldığı dekorda dikkat çeken iki önemli öge var. Birincisi hayvan postu görünümlü halılar ortama natürel ve sıcak bir hava kazandırmış. Bir diğeri ise bavul görünümlü etajer ve orta sehpa. Dekorda bavul, sandık, kütük görünümlü eşyaların etajer ve sehpa amaçlı kullanımı oldukça yaratıcı ve başarılı sonuçlar doğuruyor. Siz de dekorunuzda bu detayları rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Herhangi bir stil ve renkte berjer ile ona uyumlu bir lambader, son derece başarılı bir köşe yaratmanızı sağlayabilir. Dekorasyonda en çok dikkat çeken berjer kombinasyonu lambader veya abajur ile yapılanlardır. Sizinde evinizde bu kombinasyon için ayırabileceğiniz bir alan varsa stiliniz ne olursa olsun canlı renk ve desenlerde seçeceğiniz ürünler ile şahane köşeler yaratabilirsiniz.
Bu dekoru koltuklarına veya mobilyalarına dikkat çekmek için değil, daha çok desenlere dikkat çekmek için seçtik. Ev dekorasyonunda genelde desen konusunda daha dikkatli ve cimri davranılır. Bu dekor bütün alışılmış konseptlerin aksine, uyumsuz sayılabilecek, birbirinden farklı onlarca deseni cesurca kullanarak harika bir uyum yaratmış. Koltuklar, kırlentler, halı, perdeler, berjerler ve puflar, bütün tekstil ürünleri ayrı telden çalıyor ama oluşturdukları armoni ahenkli bir müzik gibi. Evinizde atmaya kıyamadığınız farklı dekorlardan kalma tek tük ev tekstil ürünleri veya berjerler varsa böyle bir dekorda değerlendirebilirsiniz.
Kulaklı, kırmızı ayaklı, pop-art desenli berjerler ile bavul görünümlü puf sehpa kullanılarak oluşturulmuş set okuma köşesi ve çay köşesi için ideal. Bütün eski tekli koltuklarınızı değerlendirme şansı sunan bu tarz berjer kombinasyonları ile sanat galerisi gibi evler döşemek hiç zor değil.
İki adet ikili koltuğun farklı kumaşlar ile kaplanarak oluşturduğu takıma, çiftlinin biri ile aynı renkte kaplanmış ayaklı berber eklenmiş. Pastel tonlarda kumaş kaplamalarına, berjerin vurgulu tahta oymaları ve perdelerle uyumlu koyu renk patchwork halı canlılık katmış. Kırlent ve aksesuarlarla tamamlanan beyaz fonlu dekor oldukça konforlu ve şık bir yaşam alanı sunuyor.