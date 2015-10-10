Mükemmel dekorasyonlar için mobilya ve koltuk modelleri

Ev dekorasyonuna başlarken hangi renk ve stilde mobilyalar seçeceğiniz, hangi aksesuarları alıp nasıl kullanacağınız, odanın duvar, zemin gibi bölümlerini nasıl dizayn edeceğiniz gibi onlarca soru aklınızı kurcalayabilir. Homify profesyoneller ekibi olarak dekorasyon yolculuğunuzda size ilham kaynağı ve öneri olabilecek yüzlerce yazı ve örnek tasarım sunmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda sizlere oturma odası, salon ve çalışma odası dekorasyonlarının en önemli ögesi olan mobilya ve koltuk üzerine örnekler sunacağız. İster koltuk takımı olarak, ister tek tek mobilya olarak, isterseniz ikili veya üçlü kombinasyonlar olarak kullanabileceğiniz koltuklar hakkında birbirinden güzel tasarımlar bu yazıda olacak.

Koltuk takımları duvar, perde gibi ögelerle oluşturacakları uyum ve odanın mimari özelliklerine göre seçilmelidir. Koltuk takımlarınızı seçerken, odanın, genişliği, konumu, pencere yerleşimi, aydınlanma özellikleri, varsa sütun, niş, amerikan mutfak gibi mimari özelliklerini göz önünde bulundurmalısınız. Bunu yaparken profesyonel destek alabileceğiniz gibi inceleyeceğiniz örnek tasarımlardan aldığınız fikirlere istinaden de çalışabilirsiniz. İnceleyeceğiniz dekorlarda; Hangi renkler bir arada kullanılmış? Aksesuar seçimi ve yerleştirilmesi nasıl yapılmış? Perdeler hangi boyda ve nasıl kullanılmış? Perde, duvar, mobilya ve aksesuarların renk dengesi nasıl sağlanmış? Hangi aydınlatma ögeleri kullanılmış? Dekorasyon stili nasıl ve hangi ögelerle oluşturulmuş? Gibi birçok sorunun cevabına dikkat etmek, dekorasyon hakkındaki fikirlerinizi ve bakış açınızı geliştirecektir. Bu konuda size yardımcı olabilecek binlerce farklı tasarım için sitemizin “odalar” sekmesindeki sayfalarda keşfe çıkabilirsiniz. Ayrıca “Farklı zevklere hitap eden oturma odası dekorasyon örnekleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.