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Göz alıcı mutfak duvar kağıdı modelleri ve mutfak fayansları

Meral Eser Meral Eser
Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Mutfak
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Mutfak dekorasyonu hem işlevsellik yönünden, hem de görsel açıdan değerlendirilmesi gereken bir mevzudur. Sadece yeme içme ihtiyacının karşılandığı bir mekan olarak algılanmamalıdır. Mutfak dizaynının pekala günlük rutinlerimizde önemli derece etkili olduğunu biliyoruz. Mutfak dolaplarından yemek masasına, bir mutfağın tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarlarız.  Bazen de mutfak dekorasyonunu değiştirmek, bambaşka bir hava katmak isteriz. Mutfak dizaynını sağlamak her zaman için tüm mutfağı değiştirme yolundan geçmiyor. İstenildiği taktirde sadece yenilenen duvar dekoru sayesinde, bambaşka bir mutfak görünümü sağlanabilir. İlginizi çekebilecek mutfak dekorasyonu örnekleriyle derlediğimiz, Dekorasyonda mutfak için duvar kağıdı örnekleri yazımızı ayrıca inceleyebilirsiniz. Gerek mutfak duvar kağıtları, gerekse mutfak fayansları; özetle dekoratif duvar kaplamaları ile etkileyici bir mutfak görünümüne sahip olmak sanıldığı kadar zor olmayabilir. Hangi stil dekorasyon uygulayacağınızı belirleyip, istenilen tarzlarda veya desenlerde uyumlu ya da aykırı alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Öte yandan mekanda dekorasyonu tamamlayıcı unsur olarak de değerlendirebileceğiniz mutfak duvar kağıtları ve fayansları, gerektiğinde fazla aksesuar kullanma ihtiyacını da ortadan kaldırabilir. Şık ve modern mutfak modelleri ile yeni dönem duvar kağıtları ve fayans modelleriyle alanları olduğundan daha geniş veya dar gösterebilirsiniz. Sizler için seçtiğimiz mutfak duvar kağıtları ve mutfak fayans modellerinden oluşan mutfak örneklerini inceleyebilir, mutfağınıza uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz. 

Mutfak duvar kağıtlarıyla zarafet unsuru

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Hakan Helvacıoğlu tarafından tasarlanan rüya gibi bir mutfak dizaynı. Hem göze hitap ediyor, hem de işlevsellik yönünden birçok mutfak ihtiyacını karşılıyor. Mutfak bünyesinde sadeliğin ve klasik çizgilerin öne çıktığı mutfak adası, mutfak tezgahı ve dolaplar bulunmakta. Yalın çizgileri ile dikkat çeken mutfak dolapları modelleri ile uyum sağlayan göz alıcı mutfak duvar zemini tercih edilmiş. Mutfak duvar kağıtları modelleri üzerinden hayranlık bırakacak bir mutfak dizaynı ile birçok kişinin hayali olabilecek nitelikleri taşıyor.

Kontrast renklerle gelen dinamizm

H.B. Mutfak Tasarımımız, Point Dizayn Point Dizayn Modern Mutfak
Point Dizayn

H.B. Mutfak Tasarımımız

Point Dizayn
Point Dizayn
Point Dizayn

Eğer mutfağınızın dekorasyonunda soğuk renkler kullanıyorsanız, buradaki dengeyi sağlamak amacıyla sıcak renkleri de kullanarak, tamamlayıcı etki sağlayabilirsiniz. Siyah ve beyazın ağırlıklı olarak kullanıldığı mutfak dizaynında tuğla duvar görünümü veren duvar kaplaması, sıcak ve doğal bir görünüm etkisi yaratıyor. Öte yandan mutfak dizaynı ile uyumlu mutfak fayansları de estetik açıdan göze çarpıyor. Sıcak renkli objelere de rastlayabileceğiniz mutfak dekorasyonu en çarpıcı mutfak dekorasyonu örneklerinden sadece biri.

Renklerin dansı

Яркая кухня-трансформер площадью 6 кв.м., Сделано со вкусом на ТНТ Сделано со вкусом на ТНТ Eklektik Mutfak
Сделано со вкусом на ТНТ

Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ

Sıcak renkleri ne kadar kullanırsanız kullanın, birbirleri ile aynı sıcak tonda buluşuyorlar. Lake mutfak dolap kapakları ile renklerin ve parlaklığın yüzeye çıktığı mutfak dekorasyonu ile uyumlu duvar dekorları uygulanmış. Mutfak fayanslarından mutfak duvarlarına kadar renklerin cümbüşü mutfağa girer girmez enerji ve canlılık katıyor. Gördüğünüz eklektik stil dizayn edilen mutfak tasarımı, renklerin dilini kullanmayı sevenlerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

Mutfak tezgahı ile kontrast yaratan fayanslar

Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Didem & Serkan Ozbakan

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Hem göz alıcı hem de şık tasarlanmış bir mutfak modeli ile devam ediyoruz. Birçok kişinin zevklerine hitap edebilecek mutfak modeli oldukça ilgi çekici mutfak dolapları ile dikkat çekiyor. Öte yandan koyu renk tonlarındaki mutfak tezgahı ile şık bir kontrast etki yaratan beyaz mutfak fayansları zarif çizgiyi sürdürüyor. Hayalleri süsleyen bir mutfak modeli ve günün büyük bir bölümünü geçirmek isteyebileceğiniz konfor ve işlevselliği sunuyor.

Mutfak tezgahı ile aynı dokular

LILYUM MUTFAK, Ada Ahşap Ada Ahşap Kırsal Mutfak
Ada Ahşap

LILYUM MUTFAK

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

Günümüzde mutfak duvar kaplamaları alternatifleri ile oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Açık renk tonlarında uygulanan mutfak dolapları ile şahane uyum sağlayan mutfak tezgahı dokusu, mutfak duvarında da kullanılmış. Ahşap görünümün sağladığı sıcak etki her evin atmosferini değiştirmeye yetiyor. Ahşap görünümlü ya da yeni sistemlerle kolay bakımı sağlanan ahşap kaplamalar oldukça sıklıkla kullanılıyor.

Kahverengi bej mutfak duvar kağıtları

Cocina con zona de comedor., Dec&You Dec&You Eklektik Mutfak
Dec&amp;You

Dec&You
Dec&amp;You
Dec&You

Bir yemek masası modelinin bulunduğu mutfak köşesi, şık mutfak duvarı kağıtlarıyla renklendirilmiş. Doğru ışık kullanımıyla bir mekanı oldukça kolay güzelleştirebileceğiniz gibi, sadece mutfak duvar kağıtlarını kullanarak da büyük bir değişiklik hissi yaratabilirsiniz. Duvar kağıdı ile uyumlu yer döşemesi zemini kaplaması beyaz mutfak dolabı kaplamaları ile de uyum sağlıyor. Öte yandan yemek masası için beyaz renk tercih edilirken, sandalyelerde yine kahverengi tonları tercih edilmiş.

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Kırmızının albenisi

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Mutfak
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Kırmızı lake mutfak dolaplarının kullanıldığı mutfak dekorasyonunda özellikle iki ayrı renk hakim. Kırmızı ve beyazın ağırlıklı kullanıldığı mutfak dizaynının yanı sıra siyah sandalye takımları da kullanılmış. Mutfak fayansları için parlak dokuyu kesmeyecek kırmızı fayans kaplama görüntü akışını bölmüyor. Hatta öyle ki yer döşemesi kaplaması olarak da parlak yüzeyler tercih edilmiş ve yine sıcak renk tonları uygulanmış.

Renkler, siyah ve beyaz

East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio Modern Mutfak
Draisci Studio

East London Apartment

Draisci Studio
Draisci Studio
Draisci Studio

Rengarenk lake mutfak dolaplarının kullanımının yanı sıra, siyah mutfak duvarı ve tezgah tercih edilmiş. Öte yandan mutfak tezgahı altı dolap kapaklarında ise tezatlık oluşturacak beyaz renk tercih edilmiş. Benzer renklerden birini sürdürmeyi tercih etmek yerinde, doğal ahşap dokusunu sürdüren yer döşemesi kaplaması tercih edilmiş. Capcanlı ve çarpıcı renklerin kullanımını sevenler ayrıca mutfak dolap kaplamaları yerine mutfak duvar kağıtları ile de benzer mimari dili uygulayabilirler. Çeşitliliğin bir o kadar kontrollü dizayn edildiği modern bir mutfak çalışması.

Klasik stil bir mutfak

Shaker kitchen with purple glass splashback Style Within Klasik Mutfak Beyaz purple splashback,glass splashback,kitchen splashback,shaker kitchen,kitchen extension,cream kitchen,engineered oak floor,L kitchen
Style Within

Shaker kitchen with purple glass splashback

Style Within
Style Within
Style Within

Her zevke uyabilecek tarzlarda mutfak modeli olarak değerlendirilebilirken, öne çıkan mutfak duvarı kaplamasının mor renk tercih edilmesi ile alternatif seçenekleri size sunuyor. Klasik stil bir yemek masası ve sandalye takımın bulunduğu mutfakta ahşap dokusunun sıcak kahverengi tonlarına da rastlıyoruz. Sadece mutfak duvar kaplamasının görülmediği takdirde bile mutfak dizaynında bambaşka bir etki görülüyor. Ayrıca parlak yüzeylerin ev dekorasyonu söz konusu olduğunda mekana derinlik katma özelliği olduğunu unutmayın.

Modern stil sadelik

Single Storey Extension, Roxborough Rd II, London Building Renovation London Building Renovation Modern Mutfak
London Building Renovation

Single Storey Extension, Roxborough Rd II

London Building Renovation
London Building Renovation
London Building Renovation

Büyük bir mutfak dekorasyonu için sade çizgileri olan mutfak dolap modelleri tercih edilmiş. Öte yandan hem mutfak adası hem de yemek masasını teşkil edecek olan tezgahta siyah renk ve parlak yüzey tercih edilmiş. Mutfak tezgahının siyah renk tonu üzerine daha da öne çıkan mutfak fayansları en çarpıcı renk olarak belirlenmiş. Diğer zemin renklerinin sade çizgide devam ettirilmesi, mutfak fayanslarında daha cesur renklerin kullanılmasına olanak sağlayarak yer açmış. Her evin dekorasyonu ile uyum sağlayabilecek nitelikte bir mutfak dekorasyonu özelliği taşıyor.

Birbirini öne çıkaran desen ve renkler

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mavinin dingin ve durgun tonları, sıcak bir renkle farklı bir etki yaparken, tamamlayıcı tonları da bir araya getiriyor. Mutfak fayanslarında göz alıcı desenleri ön plana çıkarmayı tercih edenler için nefis bir duvar dekorasyonu örneği. Öte yandan mutfak tezgahının çarpıcı renk tonu ise mutfağı ayrıcalıklı kılan diğer detaylardan.

Soğuk renkler ve sıcak renkler

​White and grey Schuller units with solid black Dekton worktops (by Cosentino) AD3 Design Limited Modern Mutfak
AD3 Design Limited

​White and grey Schuller units with solid black Dekton worktops (by Cosentino)

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

Soğuk renklerin kullanıldığı bir mutfak dekorasyonunda, sıcak renkler ise daha da ön plana çıkacaktır. Birbirini vurgulayan sıcak ve soğuk, mekana canlılık ve enerji katacaktır. Turuncu mutfak fayans modelleri siyah mutfak tezgahı ile birlikte uygulanarak tercih edilmiş. Göze çarpan kontrast değerlerin yanı sıra bakır lamba detayları da ayrıca öne çıkıyor.

Mutfak fayanslarının yanı sıra, banyo fayans modelleri ile de ilgileniyorsanız; daha önce yayınladığımız Görülmemiş banyo ve mutfak fayansları yazımıza da göz atabilirsiniz.

Görkemli bir malikane
Bu mutfak duvar kağıdı modellerini siz nasıl buldunuz?

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