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Antreleriniz için kopya çekebileceğiniz 10 şahane fikir

Homify TR Homify TR
Квартира в стиле Loft , Alexander Krivov Alexander Krivov Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
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Evlerimizin girişinde bulunan antre alanları küçük alanlar olsa da etkileyici ve davetkâr bir dekorasyona sahip olmalıdırlar çünkü hepimizin bildiği gibi; ilk izlenim çok önemlidir. Ancak çoğu insan antreleri küçük olduğu için ve aktif bir yaşam alanı olmadığı için dizaynına pek de önem vermez. Bu dekorasyon açısından büyük bir hatadır. Antreniz ne kadar küçük ya da dar olursa olsun o alana uygun mobilyaları bulamayacağınızı ve bu yüzden de bu alanın önemsiz olduğunu düşünmemelisiniz. Farklı fikir ve tarzlar sayesinde renkleri ve alternatif stilleri de kullanarak harika bir antre alanı yaratabilirsiniz. İşte her antre biçimi için farklı seçenekler sunan birbirinden estetik dekorasyon fikirleri…

1. Lobi tarzı

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Canan Delevi

Seba Life

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Lüks otellerin lobilerini seviyorsanız bu tarz antre dizaynlarına da bayılacağınıza eminiz. Küçük ama yalın bir gösterişe sahip olan bu girişte açık tonlu pastel renk tercihleriyle sofistike bir etki yaratılırken çekmeceli raf ünitesi, çapraz bacaklı şık puf ve duvara monte edilmiş iki adet aplikle etkileyici bir görünüm elde edilmiş.

2. Düzenli bir görünüm

Как декорировать маленькие прихожие?, ООО "Сфера" ООО 'Сфера' Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
ООО <q>Сфера</q>

ООО "Сфера"
ООО <q>Сфера</q>
ООО "Сфера"

Antreler yalnızca geçiş alanları değil aynı zamanda ayakkabılarımız için de depolama alanları olurlar genellikle. Bu örnekteki gibi çift renkli, farklı yükseklikteki ayakkabılık raflarından oluşan İskandinav tarzı mobilyalarla hem şık bir antre hem de fonksiyonel bir depolama alanı oluşturabilirsiniz.

3. Dar alanlarda şık dizaynlar

homify Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Bu antrenin baş rolünde ise pek tabii ki muhteşem tasarımıyla giriş kapısı var ancak bu rustik tarzlı güzel ahşap kapıya eşlik eden kapının masif dokusuyla uyumlu ayakkabılık ve karşısındaki ahşap bank yalnızca şık bir antre yaratmakla kalmıyor aynı zamanda dar alanların nasıl dizayn edilmesi gerektiğine de kusursuz bir örnek teşkil ediyor.

4. Farklı tasarımlarla dikkat çekici dekorasyon

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

Antreler genellikle dar ya da küçük alanlar olduğu için farklı mobilyalarla çeşitlendirilerek ilgi çekici bir atmosfer oluşturulması zordur. Bunun için antrenizde göz alıcı bir görünüm yaratmak istiyorsanız ilgi çekici farklı tasarımlı mobilyalar kullanmalısınız. Bu örnekte olduğu gibi yerden yüksekliği, renk kontrastları ve dikkat çekici çekmece tasarımıyla göz dolduran bir mobilya bile albenisi yüksek ve davetkâr bir antre yaratmaya yetecektir.

​5. Renklerin gücü

miniszyk, unikat:lab unikat:lab Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

Mat siyahın pürüzsüz beyazla yarattığı o muhteşem kontrasta eşlik eden kuvvetli pembe ve paspasın  tüm bu renkleri bir araya getiren ve nötrleştirici etkiye sahip olan gri tonu bir yaşam alanının en kuvvetli dekorasyon unsurunun renkler olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

​6. Küçük ve sempatik

Products, Maze Interior Maze Interior Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

Yalnızca küçük bir köşeden oluşan bir antre bile doğru bir tasarımla donatıldığında harika bir görünüme kavuşabilir. Bu örnekteki gibi hem çanta ve cüzdanlar için alanı olan hem de dikkat çekici tasarımıyla etkileyici bir görünüme sahip olan tek bir askılık bile harika bir çarpıcılık yaratmaya yetebiliyor.

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​7. Sanatsal gösteriş

Forti contrasti sul golfo di Napoli, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler Siyah
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

Sanat hem hayatımızı hem de yaşam alanlarımızı güzelleştiren en ideal şeylerden biridir ve bir mekanı sanatsal dokunuşlarla dizayn ettiğinizde o mekan artık benzerlerinden çok daha farklı bir atmosfere sahip olur. Antrelerinizin dekorasyonlarında da tablolar ya da heykeller gibi sanatsal eserler kullanmak yalnızca evinizin girişini değil, tüm evinizi daha da güzelleştirecek ve değerini arttıracaktır.

​8. Büyük objelerle derinlik hissi

Elfa und Lumi Ausstellung im Möbelgeschäft "Möbel Inhofer", Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Alanı daraltmayacak şekilde kullanılan büyük objeler her zaman içinde bulundukları mekanları daha geniş ve derin gösterirler. Bu antredeki büyük vazo da bunun estetik ve gösterişli bir örneği.

​9. Konuşan duvarlar

Квартира в стиле Loft , Alexander Krivov Alexander Krivov Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

Antrelerinizi güzelleştirmenin en kolay yollarından biri de pek tabii ki duvar dekorasyonu! Duvarlarınızı konuşturarak tarzını gösterebilirsiniz!

​10. Asla eskimeyen tarz: Klasik

Wee House Interior The Wee House Company Klasik Evler
The Wee House Company

Wee House Interior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Eğer evinizin genelinde klasik bir dekorasyon anlayışı hakimse ve evinizin girişinde de risk alıp çok sıra dışı bir alan yaratmak istemiyorsanız o halde klasik vestiyer tasarımlarından şaşmamanızı tavsiye ederiz.

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