Antreleriniz için kopya çekebileceğiniz 10 şahane fikir

Evlerimizin girişinde bulunan antre alanları küçük alanlar olsa da etkileyici ve davetkâr bir dekorasyona sahip olmalıdırlar çünkü hepimizin bildiği gibi; ilk izlenim çok önemlidir. Ancak çoğu insan antreleri küçük olduğu için ve aktif bir yaşam alanı olmadığı için dizaynına pek de önem vermez. Bu dekorasyon açısından büyük bir hatadır. Antreniz ne kadar küçük ya da dar olursa olsun o alana uygun mobilyaları bulamayacağınızı ve bu yüzden de bu alanın önemsiz olduğunu düşünmemelisiniz. Farklı fikir ve tarzlar sayesinde renkleri ve alternatif stilleri de kullanarak harika bir antre alanı yaratabilirsiniz. İşte her antre biçimi için farklı seçenekler sunan birbirinden estetik dekorasyon fikirleri…
Lüks otellerin lobilerini seviyorsanız bu tarz antre dizaynlarına da bayılacağınıza eminiz. Küçük ama yalın bir gösterişe sahip olan bu girişte açık tonlu pastel renk tercihleriyle sofistike bir etki yaratılırken çekmeceli raf ünitesi, çapraz bacaklı şık puf ve duvara monte edilmiş iki adet aplikle etkileyici bir görünüm elde edilmiş.
Antreler yalnızca geçiş alanları değil aynı zamanda ayakkabılarımız için de depolama alanları olurlar genellikle. Bu örnekteki gibi çift renkli, farklı yükseklikteki ayakkabılık raflarından oluşan İskandinav tarzı mobilyalarla hem şık bir antre hem de fonksiyonel bir depolama alanı oluşturabilirsiniz.
Bu antrenin baş rolünde ise pek tabii ki muhteşem tasarımıyla giriş kapısı var ancak bu rustik tarzlı güzel ahşap kapıya eşlik eden kapının masif dokusuyla uyumlu ayakkabılık ve karşısındaki ahşap bank yalnızca şık bir antre yaratmakla kalmıyor aynı zamanda dar alanların nasıl dizayn edilmesi gerektiğine de kusursuz bir örnek teşkil ediyor.
Antreler genellikle dar ya da küçük alanlar olduğu için farklı mobilyalarla çeşitlendirilerek ilgi çekici bir atmosfer oluşturulması zordur. Bunun için antrenizde göz alıcı bir görünüm yaratmak istiyorsanız ilgi çekici farklı tasarımlı mobilyalar kullanmalısınız. Bu örnekte olduğu gibi yerden yüksekliği, renk kontrastları ve dikkat çekici çekmece tasarımıyla göz dolduran bir mobilya bile albenisi yüksek ve davetkâr bir antre yaratmaya yetecektir.
Mat siyahın pürüzsüz beyazla yarattığı o muhteşem kontrasta eşlik eden kuvvetli pembe ve paspasın tüm bu renkleri bir araya getiren ve nötrleştirici etkiye sahip olan gri tonu bir yaşam alanının en kuvvetli dekorasyon unsurunun renkler olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.
Yalnızca küçük bir köşeden oluşan bir antre bile doğru bir tasarımla donatıldığında harika bir görünüme kavuşabilir. Bu örnekteki gibi hem çanta ve cüzdanlar için alanı olan hem de dikkat çekici tasarımıyla etkileyici bir görünüme sahip olan tek bir askılık bile harika bir çarpıcılık yaratmaya yetebiliyor.
Sanat hem hayatımızı hem de yaşam alanlarımızı güzelleştiren en ideal şeylerden biridir ve bir mekanı sanatsal dokunuşlarla dizayn ettiğinizde o mekan artık benzerlerinden çok daha farklı bir atmosfere sahip olur. Antrelerinizin dekorasyonlarında da tablolar ya da heykeller gibi sanatsal eserler kullanmak yalnızca evinizin girişini değil, tüm evinizi daha da güzelleştirecek ve değerini arttıracaktır.
Alanı daraltmayacak şekilde kullanılan büyük objeler her zaman içinde bulundukları mekanları daha geniş ve derin gösterirler. Bu antredeki büyük vazo da bunun estetik ve gösterişli bir örneği.
Antrelerinizi güzelleştirmenin en kolay yollarından biri de pek tabii ki duvar dekorasyonu! Duvarlarınızı konuşturarak tarzını gösterebilirsiniz!
Eğer evinizin genelinde klasik bir dekorasyon anlayışı hakimse ve evinizin girişinde de risk alıp çok sıra dışı bir alan yaratmak istemiyorsanız o halde klasik vestiyer tasarımlarından şaşmamanızı tavsiye ederiz.