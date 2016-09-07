Antreleriniz için kopya çekebileceğiniz 10 şahane fikir

Evlerimizin girişinde bulunan antre alanları küçük alanlar olsa da etkileyici ve davetkâr bir dekorasyona sahip olmalıdırlar çünkü hepimizin bildiği gibi; ilk izlenim çok önemlidir. Ancak çoğu insan antreleri küçük olduğu için ve aktif bir yaşam alanı olmadığı için dizaynına pek de önem vermez. Bu dekorasyon açısından büyük bir hatadır. Antreniz ne kadar küçük ya da dar olursa olsun o alana uygun mobilyaları bulamayacağınızı ve bu yüzden de bu alanın önemsiz olduğunu düşünmemelisiniz. Farklı fikir ve tarzlar sayesinde renkleri ve alternatif stilleri de kullanarak harika bir antre alanı yaratabilirsiniz. İşte her antre biçimi için farklı seçenekler sunan birbirinden estetik dekorasyon fikirleri…