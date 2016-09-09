İdeal bir aile evi için 8 örnek

İdeal bir aile evi nasıl olmalıdır? Aslında bu sorunun tek ve kesin bir yanıtını bulmak oldukça zor. Yine de bir tanım yapmaya çalışacak olursak, ideal bir aile evi, ailenin bütün üyelerine sağlıklı ve konforlu barınma alanı sağlamasının yanında, özellikle gençler ve çocuklar için ferah ve gelişimlerinin önünü açacak imkânlar da barındırmalıdır. Çoğumuz apartman dairelerinde yaşıyor olsak da aslında çok katlı binalarda, bahçesi veya herhangi bir sosyal imkânı bulunmayan ortamlarda yaşamak aileler için ideal olmaktan bir hayli uzaktır. Bahçeli müstakil evler aileler için her yönden daha avantajlıdır. Hem mahremiyet ihtiyacına yeterli düzeyde yanıt veren, hem de ailenin ve özellikle de çocukların yaşam kalitesini arttıran müstakil evler, aileyle birlikte aslında toplumun da refah seviyesini yükselten yapılardır. Bu yazımızda hemen her aile için ideal olabilecek, kaliteli bir yaşam sunabilecek çeşitli evlerden oluşan bir derleme yaptık. Mimarileriyle birbirinden çok farklı olan bu evlerin ortak özelliği, aile ihtiyaçlarına odaklı ve sıcak bir atmosfer sunan evler olmaları. Gelin bu birbirinden güzel evlere biraz daha yakından bakalım.