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İdeal bir aile evi için 8 örnek

Homify TR Homify TR
Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Rustik Pencere & Kapılar
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İdeal bir aile evi nasıl olmalıdır? Aslında bu sorunun tek ve kesin bir yanıtını bulmak oldukça zor. Yine de bir tanım yapmaya çalışacak olursak, ideal bir aile evi, ailenin bütün üyelerine sağlıklı ve konforlu barınma alanı sağlamasının yanında, özellikle gençler ve çocuklar için ferah ve gelişimlerinin önünü açacak imkânlar da barındırmalıdır. Çoğumuz apartman dairelerinde yaşıyor olsak da aslında çok katlı binalarda, bahçesi veya herhangi bir sosyal imkânı bulunmayan ortamlarda yaşamak aileler için ideal olmaktan bir hayli uzaktır. Bahçeli müstakil evler aileler için her yönden daha avantajlıdır. Hem mahremiyet ihtiyacına yeterli düzeyde yanıt veren, hem de ailenin ve özellikle de çocukların yaşam kalitesini arttıran müstakil evler, aileyle birlikte aslında toplumun da refah seviyesini yükselten yapılardır. Bu yazımızda hemen her aile için ideal olabilecek, kaliteli bir yaşam sunabilecek çeşitli evlerden oluşan bir derleme yaptık. Mimarileriyle birbirinden çok farklı olan bu evlerin ortak özelliği, aile ihtiyaçlarına odaklı ve sıcak bir atmosfer sunan evler olmaları. Gelin bu birbirinden güzel evlere biraz daha yakından bakalım. 

Basit ama şık ve işlevsel

homify Bungalov
homify

homify
homify
homify

Belirli bir bölgenin karakteristik özelliklerini taşımayan ve dünyanın hemen her bölgesinde rastlanabilecek türden bir mimariye sahip bu modern aile evi, basit ama şıklıktan da ödün vermeyen tasarımıyla dikkat çekiyor. Dikkatli bakıldığında bu basitlğin altında işlevselliğin saklı olduğunu fark etmek zor değil. Pencerelerden verandaya, bahçeyle birleşen basamaklardan çatıya kadra her şey sade, gösterişsiz ama bir o kadar da sorunsuz ve pratik bir uyum içinde.

Kütük ev

Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Rustik Pencere & Kapılar
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kütük evler son yıllarda ülkemizde de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Mümkün olduğunca az işlenmiş yuvarlak veya köşeli kütüklerin geleneksel İskandinav mimarisine uygun bir yöntemle basit şekilde birleştirilmesiyle ortaya çıkarılan bu şık evler, aynı zamanda betonarme evlerden çok daha uzun ömürlü olmaları ve güçlü yalıtım özellikleriyle de ilgi topluyorlar. Her ne kadar prefabrik ya da betonarme bir eve göre maliyetleri yüksek olsa da, nesiller boyu dimdik ayakta kalacak bu evler, yapılan harcamaların hakkını fazlasıyla veriyorlar. 

İdeal bir şehir evi

St Marys Grove, Coupdeville Coupdeville
Coupdeville

St Marys Grove

Coupdeville
Coupdeville
Coupdeville

Aile yaşantısı için müstakil evlerin apartman dairelerine kıyasla çok daha avantajlı ve sağlıklı olduğunu söylemiştik. Ancak bu müstakil evler mutlaka şehir dışında, kırsal alanlarda olmalı diye bir kaide yok. Şehir merkezinde de müstakil bir evin konforlarından yararlanmak pekâlâ mümkün. Kırmızı ateş tuğlalarıyla örülmüş bu son derece şık yapı, ideal bir müstakil şehir evinin nasıl olması gerektiği konusunda oldukça iyi bir örnek olarak dikkat çekiyor.

Palmiyelerin gölgesinde

GW, Fincas Cassiopea Group / FCG Architects Fincas Cassiopea Group / FCG Architects Modern Evler
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects

GW

Fincas Cassiopea Group / FCG Architects
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects

Aileler için ideal olabilecek evler elbette iklimden iklime farklı özellikler gösterebiliyorlar. Burada gördüğümüz beyaz villa da sıcak bir iklimde güzel bir aile evinin nasıl olabileceğine dair iyi bir fikir veriyor. 

Geleneksel ve moderni harmanlayan bir mimari

Redston Road, Andrew Mulroy Architects Andrew Mulroy Architects Modern Evler
Andrew Mulroy Architects

Redston Road

Andrew Mulroy Architects
Andrew Mulroy Architects
Andrew Mulroy Architects

Oldukça eski, tahminen birkaç yüz yıllık muhteşem bir binanın yenilenmesiyle ortaya çıkan bu şık aile evi, geleneksel dokuyu bozmadan modern öğelerin nasıl kullanılabileceğine dair ciddi dersler taşıyor. Bu evin bir başka dikkat çeken yönü ise bahçeyle bütünleşen yapısı. Bahçenin çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi için önemi yadsınamaz bir gerçek.

Aile boyu havuz keyfi

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Denize veya yüzülebilecek bir tatlı suya uzak bir bölgede yaşıyorsanız, havuzlu bir ev yeri geldiğinde bir lüks olmaktan çıkıp bir ihtiyaç haline de gelebilir. Ailenizle birlikte havuz keyfi yapmak, güne yüzerek başlamak veya günün yorgunluğunu yüzerek atmak; işte bunlar uğruna çalışılabilecek küçük ama önemli şeyler. 

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Doğayla baş başa yeşil bir mimari

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Genel Görünüm

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Çocuklarımıza öğretebileceğimiz sayısız şey arasında belki de en önemlilerinden bir tanesi ona doğayı anlatmak ve doğaya saygılı olmayı öğütlemektir. Tabiatı doğru anlayan ve onunla savaşmak yerine uyum içinde yaşamayı öğrenen birey, toplum için olduğu kadar dünyamızın geleceği için de çok daha faydalı olacaktır. İşte böyle bir bireyin yetişmesi için ideal bir ev sanıyoruz böyle olmalı. Doğanın içinde ve doğal malzemelerle örülmüş sıcacık bir ev.

Geniş aileler için

KB Evi, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Evler
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

KB Evi

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Birkaç nesilin bir arada yaşadığı geniş aileler ve bu ailelerin kullandığı büyük bahçeli konaklar artık bir hayli geçmişte kaldı. Bu güzel gelenek büyük ölçüde kayboldu. Oysa bu tarz kalabalık ve sosyal bağları güçlü evler, ailenin hemen her üyesi için çeşitli avantajlar taşır. Ekonomik yükü de bölüştürerek ailenin ayakta kalmasını her birey için kolaylaştıran bu tür konaklarla günün birinde tekrar karşılaşırız belki.

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