İdeal bir aile evi için 8 örnek

İdeal bir aile evi nasıl olmalıdır? Aslında bu sorunun tek ve kesin bir yanıtını bulmak oldukça zor. Yine de bir tanım yapmaya çalışacak olursak, ideal bir aile evi, ailenin bütün üyelerine sağlıklı ve konforlu barınma alanı sağlamasının yanında, özellikle gençler ve çocuklar için ferah ve gelişimlerinin önünü açacak imkânlar da barındırmalıdır. Çoğumuz apartman dairelerinde yaşıyor olsak da aslında çok katlı binalarda, bahçesi veya herhangi bir sosyal imkânı bulunmayan ortamlarda yaşamak aileler için ideal olmaktan bir hayli uzaktır. Bahçeli müstakil evler aileler için her yönden daha avantajlıdır. Hem mahremiyet ihtiyacına yeterli düzeyde yanıt veren, hem de ailenin ve özellikle de çocukların yaşam kalitesini arttıran müstakil evler, aileyle birlikte aslında toplumun da refah seviyesini yükselten yapılardır. Bu yazımızda hemen her aile için ideal olabilecek, kaliteli bir yaşam sunabilecek çeşitli evlerden oluşan bir derleme yaptık. Mimarileriyle birbirinden çok farklı olan bu evlerin ortak özelliği, aile ihtiyaçlarına odaklı ve sıcak bir atmosfer sunan evler olmaları. Gelin bu birbirinden güzel evlere biraz daha yakından bakalım.
Belirli bir bölgenin karakteristik özelliklerini taşımayan ve dünyanın hemen her bölgesinde rastlanabilecek türden bir mimariye sahip bu modern aile evi, basit ama şıklıktan da ödün vermeyen tasarımıyla dikkat çekiyor. Dikkatli bakıldığında bu basitlğin altında işlevselliğin saklı olduğunu fark etmek zor değil. Pencerelerden verandaya, bahçeyle birleşen basamaklardan çatıya kadra her şey sade, gösterişsiz ama bir o kadar da sorunsuz ve pratik bir uyum içinde.
Kütük evler son yıllarda ülkemizde de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Mümkün olduğunca az işlenmiş yuvarlak veya köşeli kütüklerin geleneksel İskandinav mimarisine uygun bir yöntemle basit şekilde birleştirilmesiyle ortaya çıkarılan bu şık evler, aynı zamanda betonarme evlerden çok daha uzun ömürlü olmaları ve güçlü yalıtım özellikleriyle de ilgi topluyorlar. Her ne kadar prefabrik ya da betonarme bir eve göre maliyetleri yüksek olsa da, nesiller boyu dimdik ayakta kalacak bu evler, yapılan harcamaların hakkını fazlasıyla veriyorlar.
Aile yaşantısı için müstakil evlerin apartman dairelerine kıyasla çok daha avantajlı ve sağlıklı olduğunu söylemiştik. Ancak bu müstakil evler mutlaka şehir dışında, kırsal alanlarda olmalı diye bir kaide yok. Şehir merkezinde de müstakil bir evin konforlarından yararlanmak pekâlâ mümkün. Kırmızı ateş tuğlalarıyla örülmüş bu son derece şık yapı, ideal bir müstakil şehir evinin nasıl olması gerektiği konusunda oldukça iyi bir örnek olarak dikkat çekiyor.
Aileler için ideal olabilecek evler elbette iklimden iklime farklı özellikler gösterebiliyorlar. Burada gördüğümüz beyaz villa da sıcak bir iklimde güzel bir aile evinin nasıl olabileceğine dair iyi bir fikir veriyor.
Oldukça eski, tahminen birkaç yüz yıllık muhteşem bir binanın yenilenmesiyle ortaya çıkan bu şık aile evi, geleneksel dokuyu bozmadan modern öğelerin nasıl kullanılabileceğine dair ciddi dersler taşıyor. Bu evin bir başka dikkat çeken yönü ise bahçeyle bütünleşen yapısı. Bahçenin çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi için önemi yadsınamaz bir gerçek.
Denize veya yüzülebilecek bir tatlı suya uzak bir bölgede yaşıyorsanız, havuzlu bir ev yeri geldiğinde bir lüks olmaktan çıkıp bir ihtiyaç haline de gelebilir. Ailenizle birlikte havuz keyfi yapmak, güne yüzerek başlamak veya günün yorgunluğunu yüzerek atmak; işte bunlar uğruna çalışılabilecek küçük ama önemli şeyler.
Çocuklarımıza öğretebileceğimiz sayısız şey arasında belki de en önemlilerinden bir tanesi ona doğayı anlatmak ve doğaya saygılı olmayı öğütlemektir. Tabiatı doğru anlayan ve onunla savaşmak yerine uyum içinde yaşamayı öğrenen birey, toplum için olduğu kadar dünyamızın geleceği için de çok daha faydalı olacaktır. İşte böyle bir bireyin yetişmesi için ideal bir ev sanıyoruz böyle olmalı. Doğanın içinde ve doğal malzemelerle örülmüş sıcacık bir ev.
Birkaç nesilin bir arada yaşadığı geniş aileler ve bu ailelerin kullandığı büyük bahçeli konaklar artık bir hayli geçmişte kaldı. Bu güzel gelenek büyük ölçüde kayboldu. Oysa bu tarz kalabalık ve sosyal bağları güçlü evler, ailenin hemen her üyesi için çeşitli avantajlar taşır. Ekonomik yükü de bölüştürerek ailenin ayakta kalmasını her birey için kolaylaştıran bu tür konaklarla günün birinde tekrar karşılaşırız belki.