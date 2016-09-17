Rüyalarınızı süsleyecek 6 teras modeli

Sıcak yaz aylarının vazgeçilmez alanlarından biri de teraslardır. Konfor sunan mobilyalar, istenilen tarz ve stile uygun bir dekorasyonla göze hitap edecek bir teras alanı dekore edilebilir. Doğal ışıktan muntazam faydalanmak ve havadar bir terasın keyfini çıkarmak isteyebilirsiniz. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz. Fonksiyonel alanlar tasarlamak ve estetik bir görünüm katmak istiyorsanız; sizin için derlediğimiz şahane 6 teras modelini mutlaka gözden geçirin.
Bir terasın birçok fonksiyonu olabilir. Sadece oturma alanları ya da yemek alanları ile organize edebilirsiniz. Eğer hayvan besliyorsanız, terasınızda sevimli dostlarınızla oyun alanları tasarlayabilirsiniz. Aile için uygun bir teras modeli düşlüyorsanız, birlikte keyifli zamanlar geçirebileceğiniz oturma ve yemek alanları organize edebilir, çocuklarınız için oyun ve çalışma alanları dizayn edebilirsiniz. Burada davetler için uygun, gündüz saatlerinde de güneş ışıklarını kıracak çatısı ile geniş bir teras alanı görüyoruz. Servis ve ikrasmlar için uygun tezgah alanları mevcut. Dolayısı ile servis ve hatta pişirme esnasında konukları yalnız bırakmak, sohbete ara vermek durumunda kalmadan keyifli yemek davetleri verilebilir. Modern stil dizayn edilen geniş terasta 6 kişilik fonksiyonel bir yemek masası bulunuyor. Beton yüzeylerin soğuk etkisi ile ahşabın sıcak dokusu denge unsuru sağlıyor.
Beyaz rengin hakim olduğu bu örnekte doğal ahşabın dokusu mekana sıcaklık katıyor. Teras kapatma modelleri arasında özellikle çiçek ve bitkilerin ışıksız kalmaması için cam ya da açık teraslar dizayn edilebilir. Metal profil iskelet üzerine ahşap kaplanan bank ise, adeta çimlerin olduğu bir park alanında oturma hissi katıyor. Özellikle doğallıktan etkilenenler için yeşili davet eden, natürel dokuları teras alanında kullanan nadide bir örnek. Bitki ve ağaçlar için özenle yer ayrılan geniş bir teras.
Hayallerinizi süsleyen terasta konfor ve dahası mevcut olabilir. Bu örneğimizdeki terasın sahibi ise bölücü duvarlarla çevrelediği güvenli teras alanına hidromasajlı küvet alanı tasarlamayı uygun görmüş. Açık havada keyifli zamanlar geçirmek için konfor sunan bu alan, sıkıcı bir çatı katı alanını eğlenceli ve kullanışlı hale getirilmiş. Gündüzleri güneşin keyfini çıkarmak, akşamları ise sıcak hidromasajlı küvet keyfine odaklanmak isteyenler için ideal bir platform.
Adeta doğa manzarası eşliğinde havadar bir kafeteryada keyifli zamanlar geçirmek isteyenler için tasarlanan şahane bir teras. Gerek doğal manzarası, gerek ışıklandırma unsurları ile şıklıktan ödün vermeyen bir çalışma. Teras alanında bitki ve çiçeklerin ekilmesi, bunun için uygun toprak sağlanması ve düzenli bakım ile sağlanıyor. Böylesi şahane bir manzara için değmeyecek gibi değil. Özellikle dostlarınızla keyifli akşam davetlerinde içeceklerinizi yudumlarken içinden çıkmak istemeyeceğiniz rüya gibi bir teras.
Öyle bir oda hayal edin, hem konforlu bir dinlenme alanı sunsun, hem de natürel bir atmosferi olsun. Bir terası farklı ihtiyaçlara göre en konforlu halde tasarlamaya en iyi örneklerden biri. Özellikle sahiplerinin dinlenme ve oturma ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak bu teras, natürel renk tonları ile göze hitap ediyor. Teras korkuluklarında natürel dokuyu kaybetmeyen taş duvar görünümü gözü okşayan detaylardan biri. Kahvenizi yudumlarken hem dinlenmek, hem de gün batımını izlemek için olması gereken tüm konforu sağlayan rüya gibi bir teras daha. Güneşin ufukta kaybolmasını seyrederken dingin saatler geçirmek için ideal bir alan.
Eğer eşsiz bir teras modeli daha arıyorsanız, birçok ihtiyacı bünyesinde barındıran bu teras modelini de gözden geçirmelisiniz. Hem yemek alanı, hem de dinlenme ve oturma alanlarını bir arada organize edilen teras, dostlarınızla keyifli akşam davetleri vermek için uygun alan ve atmosferi sağlıyor. Dinlenmek ve içeceklerinizi yudumlarken dostlarınızla keyifli sohbetler edeceğiniz havadar alanlar arıyorsanız bu teras tam size göre.
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