Rüyalarınızı süsleyecek 6 teras modeli

Eğer eşsiz bir teras modeli daha arıyorsanız, birçok ihtiyacı bünyesinde barındıran bu teras modelini de gözden geçirmelisiniz. Hem yemek alanı, hem de dinlenme ve oturma alanlarını bir arada organize edilen teras, dostlarınızla keyifli akşam davetleri vermek için uygun alan ve atmosferi sağlıyor. Dinlenmek ve içeceklerinizi yudumlarken dostlarınızla keyifli sohbetler edeceğiniz havadar alanlar arıyorsanız bu teras tam size göre.

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