Modern ahşap yemek odası takımları

Yemek odaları evlerimizin misafirlerimizi ağırladığımız bölümlerinden biri oldukları için büyük önem taşırlar. Ancak bunun da ötesinde ailenizle bir araya geldiğiniz anlara ve keyif verici sohbetlerinize de yemek odası ev sahipliği yapar. Dolayısıyla şık bir masaya ve onu tamamlayacak sandalyelere her evde ihtiyaç vardır.
Elbette odanın yemek yemeyi teşvik edici, iç açıcı bir görünüme sahip olması gereklidir. Daha önceki çalışmalarımızda da belirttiğimiz gibi bunu yaparken kullanılacak eşyaların yapıldığı malzeme büyük önem taşıyor. Biz de bu sefer ahşabın üstünde duracağız. Farklı şekillerde ve farklı eşyalarda kullanılabilen ahşap, sıcak görüntüsüyle her mutfakta şık bir görünüm sunacaktır.
Bugün homify uzmanlarının seçtikleri özel ahşap yemek odası takımlarını mercek altına alıyoruz. Modern fikirlerin tam ortasında yer alan bu takımlardan keyfinize uygun birini seçeceğinize şüphemiz yok.
Mutfaklarda ada tezgahların kullanımına son yıllarda çok sık rastlıyoruz. Tabii bu tezgahlar dolaptan, çalışma alanına, ocaktan, eviyeye farklı şekillerde kullanılabiliyorlar. Fotoğrafta gördüğümüz gibi olan örnekleri ise dört kişilik bir ailenin yemeklerine ev sahipliği yapacak bir masa olarak da kullanılabiliyor.
Bu tasarımın işlevselliği ve pratik kullanım imkanı mutfağı farklı şekillerde kullanabilme imkanı sağlıyor. Daha da ötesinde beyaz ve ahşap rengin ustalıklı kullanımı iç açan, temiz bir görüntü sunuyor. Bir masadan daha yüksekte konumlandırılan ada tezgah ile sandalyeler arasındaki uyum da göz alıcı. Sandalyelerin ayakları ahşap, gövdeleri beyazken; tezgahın ayakları beyaz, yüzeyi ise ahşap olarak şekillendirilmiş. Böylece kolay fark edilmeyen ince bir detay yakalanmış.
Mutfak adalarını beğendiniz mi? Öyleyse bu çalışmamıza da bir göz atın!
Bu şık parça, mutfak adası konseptini farklı bir boyuta taşıyor. Yerden yükselen iki geniş gri beton ayağın üstünde duran tezgahın yüzeyi ahşaptan yapılmış. Ayakların yer döşemesiyle aynı renk ve malzemeden olması tezgahın yerden yükseliyormuş gibi görünmesini sağlıyor. Ahşap yüzey de odanın diğer bölümlerine hakim olan duvar döşemesiyle uyum içinde. Davetkar görüntüsüyle arkadaş toplantıları için ideal bir görünüm sunan bu yemek odası, geçmişle geleceği buluşturarak da fark yaratıyor.
Klasik Eames model sandalyelerin kullanıldığı tasarımda, arkalıklar akrilik kaplanarak modern bir dokunuş sağlanmış. Masanın öbür tarafındaki duvarla bitişik oturma bölümü de tasarımı hareketlendirmiş.
Yemek odanızın devasa büyüklükte olması gerekmiyor. Bazı çiftler, misafirlerini ağırlamaktan ziyade kendi keyifleri için yemek odalarını tasarlıyorlar. İşte fotoğraftaki gibi iki kişilik bir yemek masası, böyle çiftler için en doğru tercih olacaktır. Mutfakla aynı odada yer alan bu yemek takımı, yerleşim sorunu yaşanan dairelerde de en uygun çözümü sunacaktır.
Bu ufak yemek takımı, alandan tasarruf etmenizin yanı sıra minimalist tasarım çizgisiyle şık bir görüntü de sunuyor. En fazla üç kişiye ev sahipliği yapabilecek bu takım, küçük aileler veya üç arkadaşın yaşadığı bir ev için ideal. Basit tasarımıyla hemen hemen her evde kolayca kullanılabilecek masa ve sandalyeler içeren bu takım, bir önceki örnekte olduğu gibi Eames model sandalyeler içeriyor. Ancak buradaki sandalyeler, ahşap ve akrilik kaplamasıyla daha pürüzsüz ve daha modern bir görünüme sahipler.
Yazının girişinde belirttiğimiz gibi ahşabın kullanımı sadece masa, sandalye veya yemek odası takımlarıyla sınırlı değil. Ayrıca farklı renklerde de kullanımı mümkün. Fotoğraftaki takımın ilk bakışta ahşap olduğunu anlamak bu yüzden bir hayli zor.
Grinin farklı tonlarının kullanıldığı yemek odası ve mutfak takımı, odanın ahşap çerçeveleriyle uyum içinde. Geniş pencereden gelen doğal ışık da takımın güzelliğini vurguluyor. Aynı zamanda kullanılan aksesuarlar da ham, boyanmamış ahşaptan seçilerek çarpıcı bir görüntü yakalanmış. Mutfak tezgahı da gri dolapların üstünde oldukça şık duruyor.
Eames model sandalyeler bir kez daha karşımıza çıkıyorlar. Bu sefer düz beyaz arkalıklarıyla ahşap yemek odası takımının tasarımını hareketlendirme rolünü üstlenmişler. Basit, sade ve temiz çizgilere sahip bu kombinasyon modern bir sentez havası veriyor. Sade yer döşemesi ve masanın yanında tüm şıklığıyla endam eden sandalyeler, davetkâr bir yemek odası oluşturuyor.
Umarız bu önerilerimiz yaratıcı fikirler edinmenize yardımcı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyoruz!