Mutfak ve oturma alanlarını ayırmak için 5 pratik fikir

Mutfak alanı ile oturma alanını fonksiyonel açıdan ayırmak için her zaman bölücü duvarlara gerek duymayız. Özellikle açık plan bir tasarım söz konusu ile, iç mekana derinlik katan etkiyi yok etmeye gerek yok. O halde mutfak ve oturma alanlarını işlevsel açıdan nasıl kolaylıkla ayıracağız? Bu yazımızda sizler için mutfak alanı ile oturma alanı arasında kopukluk yaşanmadan, derinlik katan cam duvarlar, paravanlar, nişler ve dahası ile çözebileceğiniz ayırma yöntemlerini irdeleyeceğiz. Mutfak ve oturma alanı arasındaki ilişkiyi, kullanım kolaylıkları sunması bakımından ele alıp, alanları görevlerine göre pratik fikirlerle ayırma yöntemlerini başlıklarla açıklayacağız. Farklı yöntemlerle mutfak alanlarını oturma alanlarından ayıran 5 örnek derledik, ayrıca örneklerle ilgili birkaç açıdan çekilmiş fotoğrafa göz atabilirsiniz.
Mutfağınız eğer küçükse bölücü duvarlarda alanı daha fazla daraltmaya gerek yok. Salon ya da oturma odası ile bir arada tasarlarken, oturma alanı ile mutfak alanını bir kolon vasıtası ile pratik şekilde ayırmak mümkün. Kolon yerine paravan niteliğinde bölücü bir eleman ile tek yönü kapatıp ayırabilirsiniz. Mutfağın tüm kenarlarını duvarlarla kapatmaya gerek yok. Servis yapılması planlanan kenardan geçişler sağlanır. Ayrıca ihtiyaca göre servis penceresi de işlevsel bir çözüm olacaktır.
Burada mutfak alanından oturma alanına geçiyoruz. Genel olarak mutfak ile benzer duvar zemini ilişkisi görülüyor. Beyaz duvar zemini ve nötr grilerle mavinin tonlarının işlendiği dekorasyonda mutfakla uyumlu ilişkisi gözlemleniyor.
İhtiyaca göre oturma alanındaki akışı bozmayan gömme mutfaklar oldukça işlevsel. Özellikle küçük ve dar evlerde fonksiyonelliği açısından tercih edilebilen bu mutfaklar, bir mutfağın karşılaması gereken tüm ihtiyaçları barındırıyor. Stüdyo dairelerde de kullanım kolaylığı sağlayan gömme dolaplar, tek duvarda mutfak tezgahı, lavabo, ocak, fırın ve daha birçok ihtiyacı karşılamanızı sağlıyor. Öte yandan örneğimizde duvarla bütünleşen beyaz ve sıcaklık katan kahverengi tercihi ile iç mekanla bütünleşen bir tasarım anlayışı mevcut. Ayrıca gömme mutfaklarda kullanım harici zamanlarda dolap kapakları ile kapanan modelleri de mevcut.
Yemek masası ve dekoratif bitkilerle döşenen diğer açıdan görünüm. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Oturma alanından bir kare. Konfor ve estetiğin eksik olmadığı, mutfak alanı ile bütünleşen renk ahengine sahip bir tasarım anlayışı mevcut.
Evin geri kalanı ile mutfak alanı arasında beyaz duvar zemini ve ahşap döşeme zemini kaplaması bütünlük yaratıyor. Buna kıyasla tavan dekorları, ışıklandırmada farklılıklar görülebilir. Mutfak alanını vurgulayan tavan dekoru ile, oturma alanını mutfaktan ayıran tavan dekoru, alanları görevlerine göre ayırmak için başka bir yöntem. Gerek ışıklandırma unsurları gerekse aydınlatma aksesuarları ile bölgesel aydınlatma ile mekanlar ayrılabilir.
Oturma alanından bir kare. Beyazlara bürünen oturma odasına sıcaklık katan bir faktör: doğal ahşap dokusu. Ayrıca tavan dekoru ve ışıklandırma da bu mekana şıklık katan unsurlar arasında.
Endüstriyel stil imkanlardan faydalanın. Aydınlık yaşam alanları huzur veren bir dinlenme ve oturma alanı tasarlamanıza yardımcı olur. Özellikle mutfak alanı için aydınlık ve ferah etkiyi kaybetmek istemiyorsanız, cam paneller, paravanlar bu iş için ekstra çözümler olabilir. Cam paneller aracılığıyla tek yönü ayırabilir, ayrıca servis penceresi açabilirsiniz.
Servis penceresinden bir görünüm, bu açıdan oturma odası rahatlıkla görülebilir.
İşlevsel açıdan mobilyaları bir dekorasyon öğesi olarak değerlendirmek, aynı zamanda mekanları görevlerine göre ayırmak mümkün. Burada bir dolap vasıtasıyla yemek ve mutfak alanı ile oturma alanı duvarsız ayrılıyor. Şık aydınlatma unsurları ile etkileyici bir sonuç elde ediliyor.
Modern stil dizayn edilen oturma odasında konfor sunan mobilyalar kullanılmış.
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