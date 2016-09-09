Mutfak ve oturma alanlarını ayırmak için 5 pratik fikir

Mutfağınız eğer küçükse bölücü duvarlarda alanı daha fazla daraltmaya gerek yok. Salon ya da oturma odası ile bir arada tasarlarken, oturma alanı ile mutfak alanını bir kolon vasıtası ile pratik şekilde ayırmak mümkün. Kolon yerine paravan niteliğinde bölücü bir eleman ile tek yönü kapatıp ayırabilirsiniz. Mutfağın tüm kenarlarını duvarlarla kapatmaya gerek yok. Servis yapılması planlanan kenardan geçişler sağlanır. Ayrıca ihtiyaca göre servis penceresi de işlevsel bir çözüm olacaktır.