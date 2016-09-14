Türkiye'deki mutfaklardan kopya çekebileceğiniz 7 parlak fikir

Günümüzde ahşap mutfak tezgahı hem kullanım kolaylığı bakımından, hem de uzun ömürlülük ve bakım kolaylığı açısından oldukça tercih ediliyor. Bu örneğimizde nötr renklerin soğuk etkisi ile ahşabın sıcak dokusu, soğuk ve sıcak dengesini sağlıyor. İhtiyaca göre uzatılan mutfak tezgahı fonksiyonellik sağlaması ekstra tezgah alanı sağlar ve servisler için de ihtiyaca göre değerlendirilir.

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