Türkiye'deki mutfaklardan kopya çekebileceğiniz 7 parlak fikir

Günlük rutinler arasında mutfaklarda geçirilen zaman sanıldığından daha fazla olabilir. Özellikle keyifli kahvaltı sofraları ve hatta yemekler için huzur veren ve göze hitap eden bir mutfak atmosferi sağlamak gerekebilir. Birçok mutfak gereci ve eşyayı barındıran mutfaklar, evin diğer bölümlerine oranla daha küçük veya dar alana sahip olabilir. Bu yazımızda mutfağınızda fonksiyonellik katan pratik fikirleri bir arada derledik ve Türkiye'den kopya çekebileceğiniz 7 mutfak modelini seçtik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Döşeme zemini kaplaması ve tavan dekoru ile dikkat çeken mutfakta, sade beyaz mutfak dolapları ve tezgah kullanımı tercih edilmiş. Beyazın zarafeti ile doğal ahşap malzemenin sıcaklığı mükemmel uyum sağlıyor. Duvar dekorlarında da benzer niteliklerde kahverengi ahşap ve beyazın uyumuyla fonksiyonel bir raf dizaynı uygulanmış. Hem fonksiyonel, hem de estetik açıdan mutfak gereçlerini duvar dekoru ile depolamak ve birer sunum objesi olarak dizmek mümkün. Ayrıca döşeme zemini ile uyumlu halı modeli ise bu mutfağa şıklık katan diğer dekoratif öğelerden biri.
Mutfak ve oturma alanlarını görevlerine ayırmak farklı döşeme zemini kaplaması ile oldukça kolay. Böylelikle bölücü duvara gerek kalmaksızın daha ferah ve aydınlık bir atmosfer sağlamak mümkün. Ayrıca oturma alanı ile mutfak ilişkisini renk ve doku ahengi ile sağlayarak, gözü okşayan ve huzur veren bir görünüm sağlayabilirsiniz. Bu örnekte Akdeniz stili esintileri ile natürel doku ve renkleri bir arada görebilirsiniz.
Genel olarak açık raf dizaynı, buzlu cam dolap kapakları ve renkli tasarımlarla bir modern mutfak modeli. 6 kişilik yemek masası ve sandalyeler modern stil dizayn edilmiş. Renklerin ahengi ve canlılığı ilginizi çekiyorsa, bu mutfak size hitap ediyor olabilir. Canlı ve parlak renklerin kullanımına olanak vermesi için uygun ve sade bir zemin sağlanabilir. Burada da nötr renkleri ile döşeme zemini parlak ve canlı renkleri ön plana çıkarıyor.
Açık dekoratif raflar, gömme dolaplar özellikle mutfağınızda döşeme alanından yer kazanmanızı sağlarken, göze hitap eden duvar dekorları oluşturmanızı sağlayabilir. Bu örneğimizde duvar zemini kaplaması ve dekoratif rafları ile kontrast yakalayan renkler ve bakır renklerinin yarattığı ahenk görülebilir. Hem fonksiyonel, hem de estetik görünümüyle mutfağınızın önemli bir ihtiyacını karşılayabilir.
Mutfağınızda yemek masası alanı çok yer kaplamasın istiyorsanız, sandalyelerle birlikte bank ya da duvara gömülü masa tablası gibi modelleri kullanabilirsiniz. Böylelikle ekstra alan kazanırsınız. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz.
Huzur veren bir mutfak için mutfak mobilyalarını işleve ve ihtiyaca uygun dizayn etmek gerekir. Oturma alanı ve mutfak alanını bir arada çözümlemek, servis ve diğer ihtiyaçlar açısından pratiklik sağlayabilir. Konuklarınızla sohbetinize ara vermeden mutfak işlerinizi yapabilir, keyifli bir oturma alanı sunarak fark yaratabilirsiniz.
Günümüzde ahşap mutfak tezgahı hem kullanım kolaylığı bakımından, hem de uzun ömürlülük ve bakım kolaylığı açısından oldukça tercih ediliyor. Bu örneğimizde nötr renklerin soğuk etkisi ile ahşabın sıcak dokusu, soğuk ve sıcak dengesini sağlıyor. İhtiyaca göre uzatılan mutfak tezgahı fonksiyonellik sağlaması ekstra tezgah alanı sağlar ve servisler için de ihtiyaca göre değerlendirilir.
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