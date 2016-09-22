Ağzınızı açık bırakacak küçük bir daire

Dinlenme ve uyku ihtiyacını maksimum seviyede sağlayan, göz yormayan ve dinlendiren atmosferi ile dingin bir yatak odası. Açık renk tonları bu dar alanda derinlik katan bir etki yaratıyor. Başucu kitapları ve diğer objeler için uygun bir raf unutulmamış. Tavanda görülen pencere boşluğu ise göğü yatağınıza davet ediyor.

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