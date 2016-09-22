Ağzınızı açık bırakacak küçük bir daire

Küçük ve dar alanlarda fonksiyonel çözümler üretmek için ilham veren bir stüdyo daire projesini tanımaya hazır olun. Bu yazımızda pratik depolama sistemlerini kullanma ve ölü alanları işlevsel değerlendirme yöntemleri ile ilgili pratik fikirler bulacağınız bir daireye konuk oluyoruz. Nötr renklerin ahengi, canlı ve parlak renklerin kullanımına zemin sağlama, soğuk ve sıcak renklerde denge unsuru yakalama gibi görsel unsurları göz önüne alacağız. Dilerseniz daha fazla beklemeden stüdyo dairenin şık ve modern iç mekan görsellerini incelemeye başlayalım.
Oturma odasında da benzer renk yelpazesi hakim. Kontrast sağlayan pencere kasası, mobilyalar ve merdiven detayı dikkat çekiyor. Eklektik yaklaşımla dizayn edilen oturma odasında modern aksesuarlarla klasik stil uyumun yakalandığı bir dizayn anlayışı mevcut. Klasik stil bir sehpa, dekoratif ayna ile geometrik formları öne çıkaran başka bir sehpa, konfor sunan bir koltuk kullanılmış. Ahşap parke zemini ise iç mekandaki soğuk etkiyi dengeleyecek doğal ve sıcak bir doku olarak değerlendiriliyor.
Burada asma kat ile merdiven geçişi bulunan bir açıyı görüyoruz. Tek kollu merdiven modelinde kısa mesafe için sahanlık kullanmaya gerek duyulmamış. Merdiven rıht mesafelerinin boş bırakılması ve merdiven korkuluğunun mekanı kapatmadan, geniş algıyı yok etmemesi doğru bir yaklaşım olmuş. Ölü alanlar olarak değerlendirilen merdiven altı burada fonksiyonel açıdan çekmecelerle değerlendiriliyor. Özellikle küçük ve dar alanlarda merdiven altı pratik bir şekilde değerlendirilerek ekstra kullanım alanları sağlanırken, dekoratif raflar da bu işe bir kolaylık sağlıyor.
Gri ve siyahın uyumuyla düzenli bir mutfak alanı sağlanmış. Duvarlarda iç mekanı kapatıp boğmayan açık raflar dizayn edilmiş. Beyaz renk duvar yüzeyleri ise ışıklandırma ile ferah etki sağlıyor. Modern stil dizayn edilen alanda bir mutfağın tüm ihtiyaçları sağlanıyor. Küçük ve dar alanlarda çok fazla renk ve biriken eşyalar göz karmaşasına yol açacaktır. Dolayısıyla belirlenen renk paletine uyarak, örnekteki gibi sade mutfak dolabı kapakları ile şıklık sağlanabilir.
Banyo dekorasyonu, geniş bir banyonun sağlayacağı tüm ihtiyaçlar gözetilerek dizayn edilmiş. Koyu renklerin hakim olduğu duvarlarla kontrast yaratan malzemelerle donatılmış. Duvar kaplaması aynı zamanda parlak ve ışıklandırma ile şıklık katılıyor. Modern stil dizayn edilen banyoda sade ama kullanışlı malzemeler tüm ihtiyacı sağlıyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Renklerin cazibesi ile natürel öğelerin bir araya geldiği küçük teras oldukça etkileyici ve göze hitap ediyor. Akşam içeceklerinizi yudumlarken konforlu bir alan sunarken, gündüz kahvaltı sofralarına huzur veren bir atmosfer katmanızı da sağlayabilir. Doğal bitkilerle huzur veren, natürel yaşam öğelerini sevenler için cazip bir teras.
İşlevselliğin ön planda olduğu ve estetik unsurlarla birlikte tasarlanan stüdyo dairenin, dekoratif raflarla dizayn edildiği bir dinlenme köşesi. Oturma alanı sağlanan ve renkli dekoratif yastıklarla donatılan kademe altında da ölü alanları değerlendirecek bir çekmece modeli tasarlanıyor. Depolama sistemleri ile ilgili küçük dairelerde çözümler bitmiyor.
Dinlenme ve uyku ihtiyacını maksimum seviyede sağlayan, göz yormayan ve dinlendiren atmosferi ile dingin bir yatak odası. Açık renk tonları bu dar alanda derinlik katan bir etki yaratıyor. Başucu kitapları ve diğer objeler için uygun bir raf unutulmamış. Tavanda görülen pencere boşluğu ise göğü yatağınıza davet ediyor.
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