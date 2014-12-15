Türkiye sahillerinden 3 güzel yazlık ev

Kış mevsiminin kendini artık iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde, Türkiye'nin dillere destan kıyı şeridinde, tamamı yerli mimarlık bürolarına ait, özgün ve zarif yazlık ev projelerinde bir gezintiye çıkmaya ne dersiniz? Bu projeleri görünce, yazlık ev konusunda, basit, derme çatma, daha ikinci senesinde sıvaları dökülen bir yapı ya da aşırı lüksten yıkılan görmemişlik örneği bir villanın ötesinde de bazı alternatifler olduğunu fark edeceksiniz.
Gerek bulundukları coğrafyaya ve iklime uyumlu bir şekilde inşa eidlmiş olmaları, gerekse de orijinal, kendine has ve yenilikçi taraflarıyla ülkemizin popüler tatil beldeleri arasında yer alan Bodrum ve Datça'dan seçtiğimiz bu üç villa umuyoruz ki size de ilham verecektir. İşte Türkiye sahillerini süsleyen üç mimari harikası yazlık ev.
Türkiye'nin hâlâ en popüler tatil beldesi olan Bodrum'un sırtları hepsi tornadan çıkmışçasına birbirine benzeyen ve hiçbir özelliği olmayan yazlık evlerle dolmuş olabilir ama ilçenin çevresinde hâlâ heyecan verici ve sıradışı mimari projelerine rastlayabiliyorsunuz. Onlardan biri de, merkezi İstanbul'da bulunan Hande Köksal Interiors tarafından gerçekleştirilen ve A1 Evi olarak kodlanan bu yazlık villa projesi. Bodrum-Yalıkavak'ta bulunan 130 metrekarelik bu ev 24 villalık bir toplu konut sitesinin içinde bulunuyor. Tasarımında evin bulunduğu doğal çevre ve coğrafyadan esinlenilen villa, bir tarafından deniz bir tarafında havuzuyla, doğal ışıktan maksimum faydalanmayı sağlayan geniş pencereleriyle, alt kat seviyesindeki taş duvarlarıyla gerçekten göz alıcı bir görüntü sunuyor.
İki katlı olan villanın zemin katında yaşam alanı, teras ve havuz bulunurken; yatak odaları ve banyolar üst katta bulunuyor. 50 metrekarelik bir alana yayılan yaşam alanında, mutfaktan çekilen bu fotoğrafda da görüldüğü gibi açık ev prensibine uygun inşa edilmiş olan oturma odası hem müthiş bir manzara sunuyor, hem de geniş terasla adeta birleşerek olabildiğince ışıklı ve ferah bir ortam olarak dikkat çekiyor. İç mekândaki modern ve zarif tasarım anlayışı da cabası.
Türkiye kıyı şeridinde yöresel malzemeyle inşa eidlen taş evleriyle meşhur olan, kısmen daha az bozulmuş tatil beldelerinden Datça'daki bu proje ise, malzemenin akıllı kullanımı ve orijinal mimarisiyle taş ev kavramına adeta yeni bir boyut getiriyor. İstanbul'daki TEGET Mimarlık adlı şirketin bir projesi olan ev yaklaşık 1250 metrekarelik bir inşaat alanına yayılan ve ortasındaki yüzme havuzunun merkeze alınarak inşa edildiği bir villa. Datça'da tepelik bir arazide bulunan ve müthiş bir deniz manzarasına sahip olan ev, taş ve ahşapın dengeli kullanımı, bir rıhtımı andıran terasıyla dikkat çekiyor. Hem bulunduğu coğrafya, hem de kısmen dış mekândan yalıtılmış mimarisiyle ev adeta bir kaleyi andırıyor.
Bu fotoğrafta daha açıkça görülebileceği gibi villanın iç mekân planlanması günlük aktivitilerin gerçekleşeceği havuz merkez alınarak yapılmış. Ayrıca hem doğal ışıktan faydalanmak, hem de deniz manzarasının evin mümkün olan her yerinden görülebilmesi için, tasarımda açık ev prensipleri ve geniş cam paneller kullanılmış. Havuzun etrafını çevreleyen geniş yaşam alanının her noktasından havuza erişmek mümkün.
Özellikle daha sessiz sakin bir tatili tercih edenlerin gözde tatil beldesi olan Datça'dan tanıtacağımız bir diğer ilginç proje de merkezi İstanbul'da bulunan Etüd Mimarlık'a ait olan Aslı & Murat Rena Evi adlı ilgi çekici proje. yaklaşık 250 metrekarelik bir inşaat alanında gerçekleştirilen proje, modern bir tasarım dilini bulunduğu coğrafyanın koşullarına ve iklimine adapte etme biçimiyle dikkat çekiyor. Şehre tepeden bakan bir noktada bulunan villada hem deniz manzarasının tadını çıkarmanız, hem de kendinizi ilçenin geri kalanından izole ederek sessiz, sakin, huzurlu bir zaman geçirmeniz mümkün.
Datça'daki bu ilgi çekici yapının özelliklerinden biri de evin dış cephesinde farklı malzemelerin uyumlu kullanımı sonucu ortaya çıkmış olan orijinal görüntü. Geniş ve yüksek pencereler ışıktan faydalanmayı sağlarken, zarif demir doğrama parmaklıklar villaya ayrı bir endüstriyel şıklık kazandırıyor. Koyu renk ahşap panjurlar ise sıcaklıklarıyla bir denge unsuru olarak bu orijinal dış cephe manzarasını kusursuz biçimde tamamlıyorlar.
Daha tatil mevsiminin başlamasına çok var ama şimdiden soralım. Siz bu yazlık evlerden hangisinde tatil yapmak isterdiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.