Türkiye sahillerinden 3 güzel yazlık ev

Kış mevsiminin kendini artık iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde, Türkiye'nin dillere destan kıyı şeridinde, tamamı yerli mimarlık bürolarına ait, özgün ve zarif yazlık ev projelerinde bir gezintiye çıkmaya ne dersiniz? Bu projeleri görünce, yazlık ev konusunda, basit, derme çatma, daha ikinci senesinde sıvaları dökülen bir yapı ya da aşırı lüksten yıkılan görmemişlik örneği bir villanın ötesinde de bazı alternatifler olduğunu fark edeceksiniz.

Gerek bulundukları coğrafyaya ve iklime uyumlu bir şekilde inşa eidlmiş olmaları, gerekse de orijinal, kendine has ve yenilikçi taraflarıyla ülkemizin popüler tatil beldeleri arasında yer alan Bodrum ve Datça'dan seçtiğimiz bu üç villa umuyoruz ki size de ilham verecektir. İşte Türkiye sahillerini süsleyen üç mimari harikası yazlık ev.