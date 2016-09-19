Şahane bahçeler, parlak fikirler

Vaziyet planında konuta girişi sağlayan yollar, kolaylıkla ulaşımı sağlamalıdır. Yürüme yolları ise hem pratik, hem de bahçenin tüm manzarasına hakim olabileceğiniz açıları yakalamalıdır. Bahçe düzeni için ayrılan bütçe, kullanılan ağaçlar, bitkiler ve çiçeklerin türlerini seçmenizde mutlaka etkili olacaktır. Ayrıca yağmur ve rüzgara karşı korunma ile ilgili tedbirler alınmalıdır.

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