Şahane bahçeler, parlak fikirler

Daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için, nasıl bir ev ve nasıl bir çevrede yaşadığımız önemlidir. Günlük rutinlerimizi oldukça etkileyen yaşam şartları, içinde bulunduğumuz çevre ile ilişkilidir. Bu yazımızda bahçe düzeni ile ilgili çalışmaları proje derlemeleri üzerinde irdeleyeceğiz. Sıcak aylarda havadar ve açık alanlarda vakit geçirmeyi tercih edenler için, bahçeler ve teraslar uğrak kullanım alanlarıdır. Eğer bir bahçeli evde yaşıyorsanız, peyzaj mimarisi ve bahçe dekorasyonunu ihmal etmemeniz gerekir. Bu yazımızda sizler için hazırladığımız arazi planlarını görselleri ile birlikte incelemeye başlayalım, ilginizi çekecek fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Saksılarda ve ekilen yeşil alandaki bitki türleri ile rengarenk ve etkileyici bir bahçe alanı görüyoruz. Dekoratif bahçe bitkileri ve renkli çiçeklerle bazı aksesuarlar kullanılmış. Renklerin cazibesi ile içinizi açan bir bahçe platformu oluşturulmuş. Bahçe düzenlemesi aşamaları ile ilgili fikirler edinmek için diğer görsellerimizi inceleyelim.
Genel görünümüyle ihmal edilen ve yeniden düzenlendiğinde oldukça kullanışlı ve huzur veren bir atmosfere dönüşecek olan bahçenin önceki halini bu aşamada görmekteyiz. İşlevsel açıdan alanları dizayn ederken, doğal bitki örtüsü korunarak, bakım yapılması gerekebilir. Özellikle doğa ile iç içe yaşamı tercih edenler için göze hitap eden bir bahçe alanına dönüşebilir. Peyzaj mimarisi yenilenirken bahçe güvenliği ve emniyet unsurları da göz önüne alınacaktır. homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Ahşap bir zemin alanı üzerine yerleşen kapalı alan, ahşap iskelet ve cam pencerelerden oluşan bir sera. Sera alanında korunan bitkiler ve saksı çiçekleri bulunuyor. Bahçe alanı aynı zamanda ahşap çitlerle çevriliyor. Birçok bitki türünün bulunduğu ve geleneksel izler taşıyan bu bahçe geniş bir alana yerleşiyor.
Burada vaziyet planı görülmekte, yani bahçe alanının yerleştiği araziyi kuşbakışı planda görüyoruz. Bu planlamada bahçe alanının eski hali üzerinde ağaçların konumlanması, çevreden geçen yollar, çiçeklendirme, merdiven alanı ve komşu bina geliş-gidiş yönleri görülmekte. Genel olarak süs bitkileri ve ağaçlardan oluşan geniş bir yeşil alan gözlemleniyor. Yeniden düzenleme getirildiğinde daha işlevsel ve göze hitap eden bir bahçe alanına dönüşebilir.
Burada geniş bahçe alanında büyük ağaçların sınıra yakın yerleştirildiğini görüyoruz. Dairesel bahçe havuzu modeli, renkli çiçekler ve yürüme yolları görülüyor. Merkezi alan geniş yeşil alan ise huzur veren atmosfere renk katıyor. Genel olarak uyum ve ahengin ön plana çıkarıldığı bir renk paleti ile, süs bitkileri, çiçekler ve ağaçlar konumlandırılmış.
Bu alanda geometrik çizgilerle geçiş alanları ve teras alanı dizaynı görülüyor. Oturma alanlarındaki döşeme zemini farkı, yürüme alanlarında da görülüyor. Pergola sistemi uygulanan bir diğer alanda geometrik akslarda simetri hakim. Çim alanı ise geçiş alanlarından arta kalan manzarayı oluşturuyor.
Vaziyet planında konuta girişi sağlayan yollar, kolaylıkla ulaşımı sağlamalıdır. Yürüme yolları ise hem pratik, hem de bahçenin tüm manzarasına hakim olabileceğiniz açıları yakalamalıdır. Bahçe düzeni için ayrılan bütçe, kullanılan ağaçlar, bitkiler ve çiçeklerin türlerini seçmenizde mutlaka etkili olacaktır. Ayrıca yağmur ve rüzgara karşı korunma ile ilgili tedbirler alınmalıdır.
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