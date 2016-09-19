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Şahane bahçeler, parlak fikirler

Meral Eser Meral Eser
homify Modern Bahçe
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Daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için, nasıl bir ev ve nasıl bir çevrede yaşadığımız önemlidir. Günlük rutinlerimizi oldukça etkileyen yaşam şartları, içinde bulunduğumuz çevre ile ilişkilidir. Bu yazımızda bahçe düzeni ile ilgili çalışmaları proje derlemeleri üzerinde irdeleyeceğiz. Sıcak aylarda havadar ve açık alanlarda vakit geçirmeyi tercih edenler için, bahçeler ve teraslar uğrak kullanım alanlarıdır. Eğer bir bahçeli evde yaşıyorsanız, peyzaj mimarisi ve bahçe dekorasyonunu ihmal etmemeniz gerekir. Bu yazımızda sizler için hazırladığımız arazi planlarını görselleri ile birlikte incelemeye başlayalım, ilginizi çekecek fikirler bulacağınızı umuyoruz.

Dekoratif bitkiler

Gorgeous Gardens Ön avlu
Gorgeous Gardens

Gorgeous Gardens
Gorgeous Gardens
Gorgeous Gardens

Saksılarda ve ekilen yeşil alandaki bitki türleri ile rengarenk ve etkileyici bir bahçe alanı görüyoruz. Dekoratif bahçe bitkileri ve renkli çiçeklerle bazı aksesuarlar kullanılmış. Renklerin cazibesi ile içinizi açan bir bahçe platformu oluşturulmuş. Bahçe düzenlemesi aşamaları ile ilgili fikirler edinmek için diğer görsellerimizi inceleyelim.

İhmal edilen bir bahçe alanı

Garden before Westacott Gardens
Westacott Gardens

Garden before

Westacott Gardens
Westacott Gardens
Westacott Gardens

Genel görünümüyle ihmal edilen ve yeniden düzenlendiğinde oldukça kullanışlı ve huzur veren bir atmosfere dönüşecek olan bahçenin önceki halini bu aşamada görmekteyiz. İşlevsel açıdan alanları dizayn ederken, doğal bitki örtüsü korunarak, bakım yapılması gerekebilir. Özellikle doğa ile iç içe yaşamı tercih edenler için göze hitap eden bir bahçe alanına dönüşebilir. Peyzaj mimarisi yenilenirken bahçe güvenliği ve emniyet unsurları da göz önüne alınacaktır.  homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

Sera alanı

Smaller deck to surround new greenhouse. Westacott Gardens
Westacott Gardens

Smaller deck to surround new greenhouse.

Westacott Gardens
Westacott Gardens
Westacott Gardens

Ahşap bir zemin alanı üzerine yerleşen kapalı alan, ahşap iskelet ve cam pencerelerden oluşan bir sera. Sera alanında korunan bitkiler ve saksı çiçekleri bulunuyor. Bahçe alanı aynı zamanda ahşap çitlerle çevriliyor. Birçok bitki türünün bulunduğu ve geleneksel izler taşıyan bu bahçe geniş bir alana yerleşiyor.

Vaziyet planı

Garden plan Christine Wilson Gardens
Christine Wilson Gardens

Garden plan

Christine Wilson Gardens
Christine Wilson Gardens
Christine Wilson Gardens

Burada vaziyet planı görülmekte, yani bahçe alanının yerleştiği araziyi kuşbakışı planda görüyoruz. Bu planlamada bahçe alanının eski hali üzerinde ağaçların konumlanması, çevreden geçen yollar, çiçeklendirme, merdiven alanı ve komşu bina geliş-gidiş yönleri görülmekte. Genel olarak süs bitkileri ve ağaçlardan oluşan geniş bir yeşil alan gözlemleniyor. Yeniden düzenleme getirildiğinde daha işlevsel ve göze hitap eden bir bahçe alanına dönüşebilir.

Renk paleti

Landscape master plan homify Modern Bahçe
homify

Landscape master plan

homify
homify
homify

Burada geniş bahçe alanında büyük ağaçların sınıra yakın yerleştirildiğini görüyoruz. Dairesel bahçe havuzu modeli, renkli çiçekler ve yürüme yolları görülüyor. Merkezi alan geniş yeşil alan ise huzur veren atmosfere renk katıyor. Genel olarak uyum ve ahengin ön plana çıkarıldığı bir renk paleti ile, süs bitkileri, çiçekler ve ağaçlar konumlandırılmış.

Geometrik çizgilerle geçiş alanları

Master Plan for Garden Design of Seaside Style Garden Borrowed Space Modern Bahçe
Borrowed Space

Master Plan for Garden Design of Seaside Style Garden

Borrowed Space
Borrowed Space
Borrowed Space

Bu alanda geometrik çizgilerle geçiş alanları ve teras alanı dizaynı görülüyor. Oturma alanlarındaki döşeme zemini farkı, yürüme alanlarında da görülüyor. Pergola sistemi uygulanan bir diğer alanda geometrik akslarda simetri hakim. Çim alanı ise geçiş alanlarından arta kalan manzarayı oluşturuyor. 

Konut bahçesi alanı

Дом сад “Villa Nova”, Руслан Михайлов rmgarden Руслан Михайлов rmgarden Akdeniz Bahçe
Руслан Михайлов rmgarden

Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden

Vaziyet planında konuta girişi sağlayan yollar, kolaylıkla ulaşımı sağlamalıdır. Yürüme yolları ise hem pratik, hem de bahçenin tüm manzarasına hakim olabileceğiniz açıları yakalamalıdır. Bahçe düzeni için ayrılan bütçe, kullanılan ağaçlar, bitkiler ve çiçeklerin türlerini seçmenizde mutlaka etkili olacaktır. Ayrıca yağmur ve rüzgara karşı korunma ile ilgili tedbirler alınmalıdır.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Bahçe dekorasyonu ile ilgili 7 pratik fikir' yazımız da ilginizi çekebilir.

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