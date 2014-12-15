homify 360°: Portekiz kırsalında taş mimarisi

Augusta House adındaki bu muhteşem villa, Portekiz taşrasındaki Barcelos kasabasındaki bir tepenin üstüne inşa edilmiş. Çarpıcı bir manzaraya sahip olan bu villanın yapımında kullanılan kesme taşlar ve farklı granit formları doğayla uyumlu bir dış cephe görünümü sağlamış.

Fotoğrafta gördüğümüz gibi binanın büyük bölümü geniş kahverengi panellerden oluşuyor. Bu panellerden en büyüğü de evin salonunu örten çatıda kullanılmış. Bu dikdörtgen paneller, binanın bulunduğu tepeyle uyumlu görünmesini de sağlamış. Geniş pencereler de manzaradan sonuna kadar faydalanma imkanı sunmuş.

Çoğu projenin görüntüsünü gece almak pek kolay değildir. Ancak Augusta House'ta uygulanan muhteşem aydınlatma sistemi sayesinde binayı bir sanat eseriymişçesine görüntülemek mümkün oluyor. Binaya hakim olan açık beyaz renk de aydınlatma elemanlarının üstüne düşeni rahatça yapmasını sağlıyor.