homify 360°: Portekiz kırsalında taş mimarisi

Homify 360° bölümümüzde son günlerde çok uluslu mimarlık projelerini mercek altına alıyoruz. Dünyanın en usta mimarlarının ortaklaşa çalışarak ortaya koydukları bu eserler, yalnızca dekorasyon aleminde değil mimari alanda da ilgi çekiyorlar.
Bugün de buna benzer bir çalışmayı sizlere tanıtacağız. Risco Singular Architecture Ltd. firmasının uzman mimarlarının yaptıkları bu villa, Portekiz taşrasında yer alıyor. Augusta House adındaki bu ev, duygularınızı harekete geçirecek bir tasarıma sahip. Bu evi daha yakından incelemek ve tüm güzelliklerine hakim olmak için bu yazıya bir göz atın…
Augusta House adındaki bu muhteşem villa, Portekiz taşrasındaki Barcelos kasabasındaki bir tepenin üstüne inşa edilmiş. Çarpıcı bir manzaraya sahip olan bu villanın yapımında kullanılan kesme taşlar ve farklı granit formları doğayla uyumlu bir dış cephe görünümü sağlamış.
Fotoğrafta gördüğümüz gibi binanın büyük bölümü geniş kahverengi panellerden oluşuyor. Bu panellerden en büyüğü de evin salonunu örten çatıda kullanılmış. Bu dikdörtgen paneller, binanın bulunduğu tepeyle uyumlu görünmesini de sağlamış. Geniş pencereler de manzaradan sonuna kadar faydalanma imkanı sunmuş.
Çoğu projenin görüntüsünü gece almak pek kolay değildir. Ancak Augusta House'ta uygulanan muhteşem aydınlatma sistemi sayesinde binayı bir sanat eseriymişçesine görüntülemek mümkün oluyor. Binaya hakim olan açık beyaz renk de aydınlatma elemanlarının üstüne düşeni rahatça yapmasını sağlıyor.
Binanın iç tasarımında da minimalist çizgi korunmuş ancak modern tasarım çizgisine de göz kırpan bir yaklaşım benimsenmiş. Fotoğrafta gördüğümüz üzere katları bağlayan bu merdivenin yanındaki koridora yerleştirilen cam bölmede taş döşeli ufak bir bahçe inşa edilmiş. Aydınlatma elemanlarıyla canlandırılan bu bölümdeki bitkiler, iç açıcı bir görüntü sağlamış. Evin her yerinde görebileceğiniz bu şekildeki detaylar, huzur duygusunu pekiştirmek amacıyla yerleştirilmişler.
Böylesine büyük bir villada kapalı havuz bulunması çok da şaşırtıcı değil. Ancak böylesine incelikli detaylarla taçlandırılan, çarpıcı bir görsellik kazanmış bir havuz kesinlikle tasarımcıların ustalığının eseri. Ahşap yer döşemesi, sıcak ve davetkâr bir görünüm sağlayarak sanki spa merkezindeymişsiniz gibi bir his uyandırıyor. Geniş pencereler de doğal ışığın havuzu kuşatmasını sağlıyorlar ve cildinize zarar vermeden güneşlenme imkanı sunuyorlar. Tavandaki geometrik aydınlatma elemanları da iç açıcı bir hava yakalanmasına yardımcı oluyorlar. Tüm bu detaylar bir araya gelince size de havuzun keyfini çıkarmak kalıyor.
Bu odada kullanışlı bir tasarım yakalamak isteyen tasarımcılar, görsellikten de ödün vermemişler. Geniş alanda mutfak ile yemek odası bir arada konumlandırılarak modern bir tasarım görüntüsü yakalanmış. Geniş pencereler de odanın aydınlatılmasını ve havalandırılmasını kolaylaştırmış. Yemek takımında kullanılan geniş ahşap masa ve beyaz kaplamalı sandalyeler tavandaki şık avizeyle tamamlanmış. Bu modern ve minimalist çizgi mutfak bölümünde de devam ettirilmiş. Açık renkli duvarlar ve yer döşemesinin yanı sıra yarımada şeklindeki tezgah, yemek yaparken iç açıcı bir ortamda çalışma olanağı sunuyor.
Mutfakta ve evin diğer bölümlerinde gördüğümüz geniş pencereler, oturma odasında tercih edilmemiş. Bu kapalı tasarımı canlandırmak adına renk ve aydınlatma seçiminde dikkatli davranılmış. Duvarlarda açık renkler tercih edilirken aydınlatma elemanlarının yer aldığı bölüm taşla kaplanarak şık bir görüntü sağlanmış. Duvarlarla uyumlu açık bej rengi oturma grubu ve televizyon ünitesi de aydınlık hissini pekiştiriyor. Tasarımı hareketlendirmek ise eflatun halıya düşmüş. Tezat yaratan rengiyle odanın merkezinde yer alan halının üstündeki sehpa da üzerindeki aydınlatmalar ve rengi sayesinde duvarların taş kaplı bölümüyle uyum yakalamış.
Son olarak Augusta House'ta doğal ışığın aktif biçimde kullanıldığı ender odalardan birini görüyoruz. Bu geniş yatak odasında kullanılan renkler ve desenler gün ışığından en verimli şekilde yararlanma imkanı sunuyor. Koyu renkli yer döşemesi de bu ferahlık duygusunu pekiştiriyor. Koyu mor renkli halı ise odaya ağır bir görünüm kazandırıyor. Minimalist çizginin gözetildiği yatak ve mobilyalar da insanda rahatlatıcı bir his uyandırıyor.
Doğal malzemelerin ve ışığın en şık şekilde kullanıldığı Augusta House, rüyaların gerçeğe döndüğü bir ev olarak öne çıkıyor. Böylece farklı mimari çizgilerin bir arada kullanımından ne kadar verimli bir sonuç ortaya çıkabileceğini görüyoruz.