Salon için en şık mobilya takımları

Ev dekorasyonunun en özen gösterilen yeri hem ailemizin her gün toplandığı hem de misafirlerimizi ağırladığımız salonlardır. Salonlarımıza en kaliteli ve şık mobilyaları almaya gayret ederiz ve dekorasyonuna azami özen gösteririz. Evde uyanık vaziyette olduğumuz zamanın çoğunu salonda geçiririz. Bazen televizyon izlemek bazense bir kitap okumak için tercih ettiğimiz salonlarımız evin en geniş odası olduğu için aynı zamanda en ferah mekanıdır da. Salon dekorasyonunda en çok dikkat etmemiz gereken şey de bu nedenle mekanın konforlu olmasıdır. Konfor derken kastım yalnızca rahat koltuklardan ibaret değil elbette. Kendimizi mutlu ve huzurlu hissedeceğimiz, bizi ve zevklerimizi ifade eden, misafirlerimizi gururla ağırlayabileceğimiz ve en önemlisi de hayat tarzımız doğrultusunda ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir mekan.
Akşamları televizyon izleyerek mi vakit geçiriyoruz? O halde koltuklarımız televizyon odaklı olmalı. Bir içecek eşliğinde kitap okumayı mı seviyoruz? O zaman koltuğu iyi aydınlatan bir lamba ve bir yan sehpa fena olmaz. Kalabalık bir aile miyiz ya da kalabalık misafir ağırlamaktan mı hoşlanıyoruz? O halde bol bol oturma alanına ihtiyacımız var. Ya da küçük bir evde mi oturuyoruz? Bu durumda da ihtiyacımız olan şey belki de şık ve zarif bir köşe koltuk takımı ve fonksiyonel hal getirilmiş duvarlar.
Bu sayfamızda farklı boyutlarda ve farklı dekorasyon prensipleri ile dekore edilmiş ve farklı ihtiyaçlara hitap eden salonları inceledik. Birbirinden şık, ferah ve konforlu bu salon dekorasyonları ve değişik mobilya takımları seçenekleri salonlarını yeniden döşemek isteyen okuyucularımıza da ilham kaynağı olabilir.
Nispeten küçük olan salonları açık renklerde döşemek mekanı ferah kılmak için oldukça önemli. Bir Ankara firması olan Logos Mimarlık tarafından gerçekleştirilen bu projede toz pembe, beyaz ve kül grisi renkleri ahenk içinde kullanılmış. Klasik bir tarza sahip dekorasyonda XV. Louis tarzı dört adet berjer koltuk kullanılmış, çoklu oturma grubu olan kanepelere yer verilmemiş. Böylece ufak alanda hantal bir görünüm olması engellenmiş.
Eklektik kelimesini homify sayfalarında sıkça görüyorsunuzdur. Türkçe'de seçmeci anlamına gelen bu kavram dekorasyon dünyasında farklı dönemlere ve tasarım prensiplerine sahip mobilya ve dekorasyon parçalarının uyum içerisinde bir arada kullanılmasına deniyor. Tıpkı fotoğrafta gördüğümüz, İstanbullu Artistic Design firmasının Yeniköy'deki bir yalı dairesi için gerçekleştirdiği bu dekorasyon örneği gibi. Modern çizgilere sahip duman rengi bir kanepe XV. Louis tarzı bir berjer ile kombine edilmiş. Modern ayaklara sahip orta sehpanın ara tablası antika bir kapı, üstü ise komple cam. Gri ve beyaz yatay çizgili duvar kağıdının modern havası klasik halı ile kırılmış. Sonuç: Her ayrıntısıyla muhteşem, ustaca bir dekorasyon örneği.
Evin diğer odalarını bu linkten görebilirsiniz.
Fotoğrafta klasik dekorasyon duayeni Hakan Helvacıoğlu H2C tarafından Büyükçekmece'deki Pelican Hill'deki bir ev için tasarlanmış olan salon dekorasyonunu görmekteyiz. Karşımızda bir kez daha XV. Louis berjer koltuklar var. Atlas kumaş ile döşenmiş patineli berjerlere aynı renk kombinasyonuna sahip sade bir kanepe eşlik ediyor. aynalı yan ve orta sehpaya sahip mobilya takımı klasik bir halı ile tamamlanmış. Duvarın bir tanesi çerçeveli eski İstanbul resimleri ile komple kaplanarak muhteşem bir sergi alanına çevrilmiş.
Küçük boyutlu salonlarda ölü alanlara yer vermeden mekanı verimli olarak kullanabilmek çok önemli. Bunu başarmanın en kolay, şık ve hataya yer vermeyecek yolu da köşe koltuk takımları kullanmaktan geçiyor. Köşe koltuk takımını iki duvara yanaştıracak şekilde yerleştirdiğimizde mekanı iki taraftan da yalnızca birer metre kadar küçültecektir. Böylece ortada hala genişçe bir alan kalmış olacak. Köşe koltuğun karşısına koyacağınız tek bir koltuk ise takımı tamamlamak için yeterli.
Bu fotoğrafta Ak Design Studio tarafından bir boğaz dairesine yapılmış sıra dışı bir köşe koltuk uygulamasını görüyoruz: Konstrüksiyonu mermerden inşa edilmiş bir köşe koltuk! Zemin, köşe koltuk ve raf sistemi komple mermerden oluşan bu projenin adı Stone Age, yani taş devri.
Salon oturma grubu illaki bir örnek takımlardan oluşmak zorunda değil. Hatta oluşmasa çoğu kez daha iyi. Günümüzde takımları bile sanki takım değilmiş ancak uyumlu mobilyalarmış gibi üreten mobilya firmaları mevcut. örneğin Chesterfield gibi klasikleşmiş bir koltuk hem modern dekorasyona hem de klasik dekorasyona uyum sağlayabilir. Fotoğrafta Decora firmasının bir salon dekorasyon örneğini görüyoruz. İzmirli firmanın Aşiyan apartmanında bir daire için uyguladığı bu salon dekorasyonunda Chesterfield kanepe patchwork görünümüne sahip bir döşemlik ile kaplanmış modern bir kanepe ile kombine edilmiş. Beyaz orta sehpa, beyaz yan sehpa ve beyaz yemek masası ile tamamlanan dekorasyonda yemek masası sandalyelerinden iki tanesi oturma grubuna eklenerek yemek odasıyla bütünlük sağlanmış.
Eames kardeşlerin ikonik koltuk ve puf takımı Eames Lounge Chair and Ottoman da salonunda dizaynır işi mobilya parçaları kullanmayı seven okuyucularımız için muhteşem bir örnek. Zevk sahibi birçok varlıklı insaların ve ünlülerin evinde de görülebilecek bu efsane tasarım hem görüntüsü hem de konforu ile bulunduğu mekanın yıldızı olmaya aday.
En şık ve gösterişli ev dekorasyonu örnekleri için Ünlülerin evleri gibi dekorasyon yapmak için ipuçları başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Salonununda daha cesur bir dekorasyon çalışması yapmak istiyorsanız, fotoğrafta görmüş olduğumuz, Di-Ar İç Mimarlık'a ait bu çalışma da ilginizi çekebilir. Yoğun bir kırmızı kullanımının olduğu bu takımda iki adet Chesterfield kanepe ve iki adet de kanepelere uyumlu, beyaz renkte tekli berjer kullanılmış. Kırmızı kanepelerde beyaz kırlent, beyaz berjerlerde ise kırmızı kırlentleri görebilirsiniz. Perdeler de aynı şekilde kırmızı be beyaz renklerde seçilmiş. Beyaz renkli orta sehpanın üzerinde kırmızı renkte dekoratif objeler bulunuyor. Oldukça cesur ve iddialı bir salon mobilya takımı.
Cor Sitzmöbel Helmut Lüpke tasarımı bu köşe koltuk oldukça enteresan bir modele sahip. Beyaz bir platform üzerine yer minderleri atılmış gibi görünen koltuk son derece konforlu bir yapıya sahip. Şıklığı ve rahatlığı bünyesinde toplayan koltuğa beyaz bir orta masa ve hayvan postu görünümlü bir halı eşlik ediyor. Aydınlık ve ferah bir salon olma özelliğini gösteren mekanda beyaz ağırlıklı olan dekorasyona yoğun mavi tonu ile renk katılmış.
Mies'in ikonik tasarımı Barcelona serisini andıran bu kenepe modern ve şık dekorasyon arayışı içinde olan okuyucularımız için ilgi çekici olacaktır. Parlak krom ayaklara ve sade ve keskin bir tasarıma sahip olan bu deri kanepe geometrik desenlere sahip yumuşak kırlentler ile kombine edilmiş. Modern bir tekli koltuk ve cam tablalı bir sehpa ile tamamlanan tasarım zarif, sade, elegan.
Dekorasyonda yoğun renk kullanımından birçok insan imtina eder. Oysa uyumlu renklerle yapılacak bir dekorasyon mekana hem neşe hem de zenginlik katacaktır. Mekanı boğmadan, renkleri doğru şekilde kullandığımız takdirde, odayı şık ve davetkar ve konforlu bir hale getirebiliriz. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Bol miktarda doğal ışık alan bu salonda mor renkli bir köşe koltuk kullanılmış. Mor renkli puflara da sahip olan takıma kontrast oluşturacak şekilde sarı ve pembe kırlentler konmuş. Uzun tüylü, yumuşak bir halı ile tamamlanan dekorasyon şık, eğlenceli ve son derece davetkar.