Salon için en şık mobilya takımları

Ev dekorasyonunun en özen gösterilen yeri hem ailemizin her gün toplandığı hem de misafirlerimizi ağırladığımız salonlardır. Salonlarımıza en kaliteli ve şık mobilyaları almaya gayret ederiz ve dekorasyonuna azami özen gösteririz. Evde uyanık vaziyette olduğumuz zamanın çoğunu salonda geçiririz. Bazen televizyon izlemek bazense bir kitap okumak için tercih ettiğimiz salonlarımız evin en geniş odası olduğu için aynı zamanda en ferah mekanıdır da. Salon dekorasyonunda en çok dikkat etmemiz gereken şey de bu nedenle mekanın konforlu olmasıdır. Konfor derken kastım yalnızca rahat koltuklardan ibaret değil elbette. Kendimizi mutlu ve huzurlu hissedeceğimiz, bizi ve zevklerimizi ifade eden, misafirlerimizi gururla ağırlayabileceğimiz ve en önemlisi de hayat tarzımız doğrultusunda ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir mekan.

Akşamları televizyon izleyerek mi vakit geçiriyoruz? O halde koltuklarımız televizyon odaklı olmalı. Bir içecek eşliğinde kitap okumayı mı seviyoruz? O zaman koltuğu iyi aydınlatan bir lamba ve bir yan sehpa fena olmaz. Kalabalık bir aile miyiz ya da kalabalık misafir ağırlamaktan mı hoşlanıyoruz? O halde bol bol oturma alanına ihtiyacımız var. Ya da küçük bir evde mi oturuyoruz? Bu durumda da ihtiyacımız olan şey belki de şık ve zarif bir köşe koltuk takımı ve fonksiyonel hal getirilmiş duvarlar.

Bu sayfamızda farklı boyutlarda ve farklı dekorasyon prensipleri ile dekore edilmiş ve farklı ihtiyaçlara hitap eden salonları inceledik. Birbirinden şık, ferah ve konforlu bu salon dekorasyonları ve değişik mobilya takımları seçenekleri salonlarını yeniden döşemek isteyen okuyucularımıza da ilham kaynağı olabilir.