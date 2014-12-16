현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

En güzel ahşap kiriş uygulamaları

Homify TR Homify TR
Villa Lago Maggiore - Italia, Marco Barbero Marco Barbero Rustik Oturma Odası
Loading admin actions …

Eski tip köy evlerinde kirişlerin görülebilir şekilde yerleştirilmesi bir zorunluluğun ürünüydü belki de. Ancak günümüzde ahşap kirişlerin desteklediği evlerde, görsel açıdan bir şıklık yakalamak adına kirişler açıkta bırakılıyor. Ayrıca restore edilen çatı katları ve diğer ev dışı bölümlerde de ahşap kirişlerin açıkta bırakılarak bir dekoratif unsur olarak kullanıldıklarını görüyoruz. Cilalı ya da mat olabilen bu kirişler, evin yapısına göre şekillendiriliyorlar. İç açıcı, samimi ve davetkâr bir görüntü sunan ahşap kirişler, modern tasarımla klasik havanın aynı anda hissedilmesini sağlıyorlar. Bu çalışmamızda ahşap kirişlerin kullanıldığı 7 eve göz atacağız…

İngiliz kır evi

Stable Cottage Adam Coupe Photography Limited Kırsal Yemek Odası
Adam Coupe Photography Limited

Stable Cottage

Adam Coupe Photography Limited
Adam Coupe Photography Limited
Adam Coupe Photography Limited

Pek çoklarına göre ham ahşaptan kirişler, cilalı olanlara göre çok daha çarpıcı bir estetik görüntü sunuyorlar. İngiliz taşrasında inşa edilmiş bu eve baktığımızda bu kanıyı yanlışlayan kirişler görüyoruz. Geometrik şekiller oluşturacak biçimde konumlandırılan kirişler, cilalı kahverengi tonlarıyla iç ısıtan bir görüntü sunuyorlar.

Stable Cottage Adam Coupe Photography Limited Kırsal Yatak Odası
Adam Coupe Photography Limited

Stable Cottage

Adam Coupe Photography Limited
Adam Coupe Photography Limited
Adam Coupe Photography Limited

Lamine ahşabınen önemli özelliklerinden biri sunduğu esneklik ve taşıma kapasitesidir. Bu evde kullanılan kirişlerde de bu özelliklerden yararlanıldığını görüyoruz. Yatak odasındaki kirişler, çatı bölümü ve duvardakiler arasında boşluk bırakılarak yerleştirilmişler. Böylece beyaz duvarların güzelliği ortaya çıkartılarak odanın sadeliği vurgulanmış.

Tavan arası eğlencesi

Appartamento - Vergiate, Marco Barbero Marco Barbero Modern Oturma Odası
Marco Barbero

Marco Barbero
Marco Barbero
Marco Barbero

Bu fotoğraftaki daire, İtalya'da yer alıyor. Dairenin çatı katına hakim olan ahşap yüzeyler, tasarımı çok ileriye taşıyorlar. Fotoğraftaki açıdan üst kattaki yatak odasını ve alt kattaki oturma odasını görüyoruz. Siyaha yakın koyuluktaki ahşap kaplamalar, tavanda, yer döşemesinde ve merdivenlerde kullanılarak tek parça bir uyum yakalanmış.

Köy evi tadında

Provence Villa in İstanbul, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors Kırsal Yatak Odası
Orkun Indere Interiors

Provence Villa in İstanbul

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

Evinizin iç dekorasyonunda köy evi havası yakalamak istiyorsanız ahşap sizin için vazgeçilmez olacaktır. Bu çarpıcı villada bunun net bir örneğini görüyoruz. Beyaz ahşap panellerin yer aldığı tavan, doğal koyu renkli kirişlerle desteklenerek çarpıcı bir kontrast yansıtılmış. Bu sayede odaya samimi ve şık bir hava katılmış. Aynı tezatın kullanıldığı yer döşemesi de tavanla uyum içinde konumlandırılmış.

İki katlı daire

casa b+m, Filippo Martini Architetto Filippo Martini Architetto Minimalist Evler
Filippo Martini Architetto

Filippo Martini Architetto
Filippo Martini Architetto
Filippo Martini Architetto

Ahşabı iç mekanda kullanımı, minimal ve modern tasarım çizgisinde sıkça gördüğümüz bir şeydir. Bu evde olduğu gibi duvarları, yer döşemelerini, mobilyaları ve elbette tavanı tamamen ahşaptan yaparak rafine bir görüntü yakalamanız mümkün.

Bio-mimarlık ilkeleri ışığında tasarlanan bu projede, boyasız, cilasız ahşap unsurlar kullanılmış. Tavandaki kiriş ve diğer paneller ise özel bir malzeme içeriyorlar. Bakır tabakaların üstüne 16 cm kalınlığında ahşap geçirilmesiyle elde edilen bu yüzeyler, kışın sıcak, yazın ise serin bir hava yakalanmasını sağlıyorlar.

casa b+m, Filippo Martini Architetto Filippo Martini Architetto Minimalist Evler
Filippo Martini Architetto

Filippo Martini Architetto
Filippo Martini Architetto
Filippo Martini Architetto

Kullanılan kaliteli malzeme, binanın her yerinde görülebiliyor. Merdiven trabzanlarından, duvar raflarına kadar her yerde en üst kalitede ahşap kullanılarak şık görüntünün yanında dayanıklılık da gözetilmiş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Bir göl kıyısında

Villa Lago Maggiore - Italia, Marco Barbero Marco Barbero Rustik Oturma Odası
Marco Barbero

Marco Barbero
Marco Barbero
Marco Barbero

Bu fotoğraflar, Maggiore Gölü kıyısındaki göz alıcı bir villaya ait. Gördüğünüz gibi burada çok şık bir ahşap kiriş kullanımı mevcut. Beyaz taştan duvarı boydan boya geçen koyu kestane rengindeki kirişlerin, odaya karakter kattıklarına şüphe yok.

Tavan arasında lüks

Abitare “tecnologico” - Un attico minimale coniuga originali volumi con geometrie, materiali e forme moderne., Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Studio d&#39;Architettura MIRKO VARISCHI

Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI
Studio d&#39;Architettura MIRKO VARISCHI
Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI

Kirişlerin yalnızca kırsal tasarımlarda iyi duracağını kim söyledi? Bu lüks teras katı bunun tam aksini kanıtlıyor! Burada teknolojiyle şıklık bir arada yer alırken, modern tasarım çizgisi de ince detaylarla iç ısıtmayı başarıyor. Bu geniş salonda, mutfak, oturma odası ve yemek masası yer alıyor. Farklı ahşap materyallerin kullanıldığı salonda, koyu yer döşemesini tamamlayan aydınlık beyaz tavan, aynı renkteki kirişlerle hareketlendirilmiş.

Abitare “tecnologico” - Un attico minimale coniuga originali volumi con geometrie, materiali e forme moderne., Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI Modern Yatak Odası
Studio d&#39;Architettura MIRKO VARISCHI

Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI
Studio d&#39;Architettura MIRKO VARISCHI
Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI

İleride, uzun bir koridordan geçerek yatak odalarına ulaşıyorsunuz. Üç yatak odasının ve üç banyonun yer aldığı bu bölümde de ahşabın güzelliği yansıtılıyor. Köşedeki ana yatak odası ise geniş bir gardroba ve kişiye özel banyoya sahip.

Restore edilmiş çiftlik evi

Son örneğimiz tipik Milan tarzına sahip bir çiftlik evinin restore edilmesiyle ortaya çıkmış. Binanın orijinal formunda yer alan kirişler, taşlama yapılarak şık bir görünüme kavuşturulmuşlar. Görselliklerinin yanında bu kirişler, izolasyon amacıyla da kullanılmış. Mutfağın tepesindeki koyu renkli tavanın, çiftlik evinin genel havasını koruduğuna şüphe yok. Ancak son model mutfak malzemeleri de modern çizginin bir temsilcisi olarak mutfağı hareketlendirmiş. Ortaya da şık bir karışım çıkmış.

homify 360°: Portekiz kırsalında taş mimarisi

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Add SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler