En güzel ahşap kiriş uygulamaları

Eski tip köy evlerinde kirişlerin görülebilir şekilde yerleştirilmesi bir zorunluluğun ürünüydü belki de. Ancak günümüzde ahşap kirişlerin desteklediği evlerde, görsel açıdan bir şıklık yakalamak adına kirişler açıkta bırakılıyor. Ayrıca restore edilen çatı katları ve diğer ev dışı bölümlerde de ahşap kirişlerin açıkta bırakılarak bir dekoratif unsur olarak kullanıldıklarını görüyoruz. Cilalı ya da mat olabilen bu kirişler, evin yapısına göre şekillendiriliyorlar. İç açıcı, samimi ve davetkâr bir görüntü sunan ahşap kirişler, modern tasarımla klasik havanın aynı anda hissedilmesini sağlıyorlar. Bu çalışmamızda ahşap kirişlerin kullanıldığı 7 eve göz atacağız…
Pek çoklarına göre ham ahşaptan kirişler, cilalı olanlara göre çok daha çarpıcı bir estetik görüntü sunuyorlar. İngiliz taşrasında inşa edilmiş bu eve baktığımızda bu kanıyı yanlışlayan kirişler görüyoruz. Geometrik şekiller oluşturacak biçimde konumlandırılan kirişler, cilalı kahverengi tonlarıyla iç ısıtan bir görüntü sunuyorlar.
Lamine ahşabınen önemli özelliklerinden biri sunduğu esneklik ve taşıma kapasitesidir. Bu evde kullanılan kirişlerde de bu özelliklerden yararlanıldığını görüyoruz. Yatak odasındaki kirişler, çatı bölümü ve duvardakiler arasında boşluk bırakılarak yerleştirilmişler. Böylece beyaz duvarların güzelliği ortaya çıkartılarak odanın sadeliği vurgulanmış.
Bu fotoğraftaki daire, İtalya'da yer alıyor. Dairenin çatı katına hakim olan ahşap yüzeyler, tasarımı çok ileriye taşıyorlar. Fotoğraftaki açıdan üst kattaki yatak odasını ve alt kattaki oturma odasını görüyoruz. Siyaha yakın koyuluktaki ahşap kaplamalar, tavanda, yer döşemesinde ve merdivenlerde kullanılarak tek parça bir uyum yakalanmış.
Evinizin iç dekorasyonunda köy evi havası yakalamak istiyorsanız ahşap sizin için vazgeçilmez olacaktır. Bu çarpıcı villada bunun net bir örneğini görüyoruz. Beyaz ahşap panellerin yer aldığı tavan, doğal koyu renkli kirişlerle desteklenerek çarpıcı bir kontrast yansıtılmış. Bu sayede odaya samimi ve şık bir hava katılmış. Aynı tezatın kullanıldığı yer döşemesi de tavanla uyum içinde konumlandırılmış.
Ahşabı iç mekanda kullanımı, minimal ve modern tasarım çizgisinde sıkça gördüğümüz bir şeydir. Bu evde olduğu gibi duvarları, yer döşemelerini, mobilyaları ve elbette tavanı tamamen ahşaptan yaparak rafine bir görüntü yakalamanız mümkün.
Bio-mimarlık ilkeleri ışığında tasarlanan bu projede, boyasız, cilasız ahşap unsurlar kullanılmış. Tavandaki kiriş ve diğer paneller ise özel bir malzeme içeriyorlar. Bakır tabakaların üstüne 16 cm kalınlığında ahşap geçirilmesiyle elde edilen bu yüzeyler, kışın sıcak, yazın ise serin bir hava yakalanmasını sağlıyorlar.
Kullanılan kaliteli malzeme, binanın her yerinde görülebiliyor. Merdiven trabzanlarından, duvar raflarına kadar her yerde en üst kalitede ahşap kullanılarak şık görüntünün yanında dayanıklılık da gözetilmiş.
Bu fotoğraflar, Maggiore Gölü kıyısındaki göz alıcı bir villaya ait. Gördüğünüz gibi burada çok şık bir ahşap kiriş kullanımı mevcut. Beyaz taştan duvarı boydan boya geçen koyu kestane rengindeki kirişlerin, odaya karakter kattıklarına şüphe yok.
Kirişlerin yalnızca kırsal tasarımlarda iyi duracağını kim söyledi? Bu lüks teras katı bunun tam aksini kanıtlıyor! Burada teknolojiyle şıklık bir arada yer alırken, modern tasarım çizgisi de ince detaylarla iç ısıtmayı başarıyor. Bu geniş salonda, mutfak, oturma odası ve yemek masası yer alıyor. Farklı ahşap materyallerin kullanıldığı salonda, koyu yer döşemesini tamamlayan aydınlık beyaz tavan, aynı renkteki kirişlerle hareketlendirilmiş.
İleride, uzun bir koridordan geçerek yatak odalarına ulaşıyorsunuz. Üç yatak odasının ve üç banyonun yer aldığı bu bölümde de ahşabın güzelliği yansıtılıyor. Köşedeki ana yatak odası ise geniş bir gardroba ve kişiye özel banyoya sahip.
Son örneğimiz tipik Milan tarzına sahip bir çiftlik evinin restore edilmesiyle ortaya çıkmış. Binanın orijinal formunda yer alan kirişler, taşlama yapılarak şık bir görünüme kavuşturulmuşlar. Görselliklerinin yanında bu kirişler, izolasyon amacıyla da kullanılmış. Mutfağın tepesindeki koyu renkli tavanın, çiftlik evinin genel havasını koruduğuna şüphe yok. Ancak son model mutfak malzemeleri de modern çizginin bir temsilcisi olarak mutfağı hareketlendirmiş. Ortaya da şık bir karışım çıkmış.