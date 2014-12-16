En güzel ahşap kiriş uygulamaları

Ahşabı iç mekanda kullanımı, minimal ve modern tasarım çizgisinde sıkça gördüğümüz bir şeydir. Bu evde olduğu gibi duvarları, yer döşemelerini, mobilyaları ve elbette tavanı tamamen ahşaptan yaparak rafine bir görüntü yakalamanız mümkün.

Bio-mimarlık ilkeleri ışığında tasarlanan bu projede, boyasız, cilasız ahşap unsurlar kullanılmış. Tavandaki kiriş ve diğer paneller ise özel bir malzeme içeriyorlar. Bakır tabakaların üstüne 16 cm kalınlığında ahşap geçirilmesiyle elde edilen bu yüzeyler, kışın sıcak, yazın ise serin bir hava yakalanmasını sağlıyorlar.