Herkesin sahip olmak isteyeceği 7 bahçeli ev

Betondan başka pek bir şey göremediğimiz, tek bir ağaca bile hasret kaldığımız şehir hayatımız hayalini kurduğumuz ideal ev modelini de fazlasıyla etkiliyor. Sanmıyorum ki bir çoğumuzun hayalindeki muhteşem ev bir apartman dairesi olsun. Belki daha düzgün planlanmış, daha çok yeşil alanlara, parklara, şehir içi korularına sahip şehirlerimiz olsaydı bu denli bahçeli ev hayali kuruyor olmazdık, kim bilir… Sosyal medya sitelerinde birçok insanın küçük, belki tek göz bir kulübe, önünde küçücük bir bahçe, çevresinde ise sık bir orman olan ev resimlerini paylaşıp bundan gayri bir şey istemem dediğini görmüşsünüzdür, hatta belki de böyle bir paylaşımı kendiniz yaptınız… Bugün sayfamızda bahçeli ev hayalini gerçekleştirmeyi başarmış, şehrin karmaşasından uzaklaşıp kırsalın huzurlu atmosferine kendini bırakmış şanslı insanların evlere konuk olacağız. Farklı mimari stillere sahip 7 bahçeli evden bakalım hangileri size en çok hitap ediyor.
İlk örneğimiz olan bu villa oldukça sıra dışı bir özelliğe sahip: Foroğrafta görmüş olduğumuz bu villa başka bir konutun misafir evi! Bir evin bahçesin içerisinde yer alan kapalı garaj alanı üzerine çıkılan estra kat sayesinde, geniş bir stüdyo daire oluşturulmuş. Alt katta kapalı otopark, üst katta ise tem teşekküllü bir stüdyon daireden oluşan bu evin geniş verandası ve ana bina ile ortak kullandıkları geniş bir bahçe yer alıyor. Verandada yer alan dev bir barbekü sistemi, sekiz kişişik yemek masası ve bir de açık hava şöminesi bu alanın eğlenceli barbekü partileri için hazır olduğununun göstergesi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan bu 105 metrekarelik dubleks villa ise muhteşem mimarisinin yanında bir de sürpriz barındırıyor: Maliyeti! Yalnızca 70.000 TL'ye mal edilen bu prefabrik ev geniş verandası ve dik çatısı ile muhteşem bir görünüme sahip. Konutun planını görmek için bu linke tıklayabilirsiniz.
Türk mimarlık firması tarafından tasarlanıp inşa edilen bu villa geometrik hatlara sahip keskin yapısıyla dikkat çekiyor. Bu havuzlu geniş villanın müthiş manzarasını görmek için bir alttaki fotoğrafa bakabilirsiniz.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yer alan Serdivan Villaları muhteşem Sapanca gölü manzararasına sahip.
Fibracement kaplamalı bu ultramodern yapı ise sıradan mimari stillerden hoşlanmayan ve daha marjinal modellere yönelmekte bir sakınca görmeyen okuyucularımız için. Fibracement'in ne olduğu hakkında daha fazla bilgi ve örnek yapılar için ’Yeni nesil fibercement paneller’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Fotoğrafta dik, kiremitli çatısı ve sade mimarisi ile eski köy evlerini andıran ancak son teknoloji ürünü yapı malzemeleri ile günümüz trendlerine uygun şahane bir konut görüyoruz. Özenli peyzaj mimarisi ile de dikkat çeken bu yapula ilgili daha fazla bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.
Akdeniz mimarisinin tipik kiremitleri ile kaplanmış bir çatıya sahip olan bu villanın dış cephesi ise kolonyal özellikler barındırıyor. Villanın muhteşem bahçesi ise konulandığı lokasyonun tropik iklimi sayesinde oldukça gür, çeşit çeşit palmiye cinsleri ile süslenmiş.
Cam ana giriş kapısı hisasında devam eden boydan boya cam tavan penceresi ile dikkat çeken bu yapının fotoğrafta görmüş olduğumuz ön cephesi son derece marjinal. Konutu boydan boya ikiye ayıran ve içeri bol bol doğal gün ışığı almasını sağlayan bu tavan pencereleri ön cephedeki pencere ihtiyacını da yok etmiş, böylece ana yol tarafında mahremiyet de sağlanmış. Geniş bir çim bahçe içerisinde yer alan konutun arka cehpesi de arka cepheye bakan bahçesi de ön tarafından oldukça farklı. Bir alt fotoğrafta inceleyebilirsiniz.
Konutun geniş bahçeye bakan arka cephesi boydan boya cam kapılar ve pencereler ile kaplı. Geniş pencereler ve çatı penceresi sayesinde eve bolca güneş ışığı giriyor.