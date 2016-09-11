Herkesin sahip olmak isteyeceği 7 bahçeli ev

Betondan başka pek bir şey göremediğimiz, tek bir ağaca bile hasret kaldığımız şehir hayatımız hayalini kurduğumuz ideal ev modelini de fazlasıyla etkiliyor. Sanmıyorum ki bir çoğumuzun hayalindeki muhteşem ev bir apartman dairesi olsun. Belki daha düzgün planlanmış, daha çok yeşil alanlara, parklara, şehir içi korularına sahip şehirlerimiz olsaydı bu denli bahçeli ev hayali kuruyor olmazdık, kim bilir… Sosyal medya sitelerinde birçok insanın küçük, belki tek göz bir kulübe, önünde küçücük bir bahçe, çevresinde ise sık bir orman olan ev resimlerini paylaşıp bundan gayri bir şey istemem dediğini görmüşsünüzdür, hatta belki de böyle bir paylaşımı kendiniz yaptınız… Bugün sayfamızda bahçeli ev hayalini gerçekleştirmeyi başarmış, şehrin karmaşasından uzaklaşıp kırsalın huzurlu atmosferine kendini bırakmış şanslı insanların evlere konuk olacağız. Farklı mimari stillere sahip 7 bahçeli evden bakalım hangileri size en çok hitap ediyor.