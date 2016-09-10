Ankara'dan herkesin sahip olmak isteyeceği 5 ev

Her ne kadar İstanbul kadar yoğun ve sık övüldüğünü pek duymasak da, ağırbaşlılığıyla, düzeniyle, zengin tarihi kültürüyle, bozkırıyla ve tabii ki Türkiye'nin başkenti olmasıyla ülkemizin en sevilen şehirlerinden biri de elbette Ankara! Modern, sade, huzurlu ve sakin şehir Ankara'da yaşamanın güzelliklerinden biri de, İstanbul gibi nüfus yoğunluğunun yüz ölçümüne göre aşırı olmamasıdır ve dolayısıyla binalar ve mimariler çok daha ferah yapıdadır. Yaşam kalitesini yükselten en önemli etkenlerden birinin de sıkış tıkış ve stresten uzaklaştırabilen huzurlu mimari ve tasarımlar olduğunu hesaba katarsak, Ankaralıların çok şanslı olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Bugünkü yazımızda hem Ankaralı okurlarımız için, hem de Ankara'ya taşınmayı düşünen okurlarımız için Ankara'nın şık mimarisinden örnek teşkil edebilecek ve herkesin yaşamak isteyeceği evleri derledik.
Toprak tonlarının bir araya gelmesiyle ağırbaşlı ve estetik bir doku oluşturulan L şeklindeki mimarisiyle herkesin hayallerini süsleyecek kadar güzel görünen bu ev, hem geniş yaşam alanları hem de ortada bulunan geniş verandasıyla keyifli bir yaşam vaat ediyor. Büyük barbekü de yaz akşamlarının olmazsa olmazı mangal sefalarının kusursuz olmasını sağlayan verandanın baş rol oyuncusu. Bu harika evin iç mimarisini ve dekorasyonunu merak ediyorsanız Ankara'dan büyüleyici bir aile evi başlıklı yazımıza konuk olabilirsiniz.
Çağdaş mimari yapısı ve ışıl ışıl görünümüyle görenleri etkileyen bu yapı ise rezidans ve öğrenci yurdu konseptinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan bir yaşam alanı modeli. Öğrenci evi projesi olarak tasarlanan ve Ankara'nın en güzel yapılarından biri olan bu proje Hacettepe, Bilkent ve ODTÜ'ye kolayca ulaşıma imkan veren konumuyla Ankara'da okuyan öğrencilerin hayallerini süsleyen bir yapı olarak öne çıkıyor.
Sade ve modern mimarisi ile öne çıkan bu harika ev ise Oran, Çankaya'da konumlanıyor. Bazalt, zink ve alüminyum grinin farklı tonları ile oluşturulan kompozisyonda yatay ve dikey çizgilerin bir arada kullanılması da binanın modern estetiğini arttıran unsurlardan. Minimalist mimari anlayışı ile bir şehir evinden beklenen her şeyi veren bu yapı, villa gibi müstakil ve lüks evlerin yalnızca şehir dışında yaşayanlar için olduğu ezberini bozan ve Ankara'nın kültürel ve kentsel dokusuna da oldukça uyumlu bir ev.
Çocuklu bir aile için bir aile konutu olarak tasarlanmış bu harika ev ise Ankara'nın Çayyolu Mahallesi'nde konumlanıyor. L şeklinde dizayn edilen mimaride ortada kalan alan geniş bir havuz ve oturma alanına dönüştürülerek ailece sosyal aktivite alanı oluşturulmuş. Binanın L yerleşimi sayesinde, zemin katta bulunan salon ve mutfak teras, bahçe ve havuz alanıyla direkt ilişki kurabiliyor ve bu sosyal alanlar yoldan yalıtılarak mahremiyet sağlanıyor. Cephede brüt beton, ahşap ve cam malzemelerin harmanlanarak bir arada kullanıldığı çağdaş bir mimari anlayış var. Binanın iki sınırında yükselen brüt beton duvarlar, binanın sınırlarını vurguluyor.
Ankara'daki en büyük (ve belki de tek) eksiklik pek tabii ki denizdir. Belki denizsiz yerde yaşayamayanlar için havuz asla denizin yerini tutmaz ancak itiraf etmek gerekir ki şehrin telaşı çoğunlukla deniz kıyısı şehirlerde yaşayanların da deniz keyfini doyasıya yaşamasına pek izin vermiyor. Ancak evinizin bahçesinde yer alan bir havuz haftasonu ve tatillerinizi keyifle geçirmenizin garantisi olacağı için, elbette herkesin hayalini havuzlu bir ev süsler. İşte modern mimarili bu şık ev de Ankara'nın denizsizliğini unutturacak kadar huzur dolu ve keyifli.