Ankara'dan herkesin sahip olmak isteyeceği 5 ev

Her ne kadar İstanbul kadar yoğun ve sık övüldüğünü pek duymasak da, ağırbaşlılığıyla, düzeniyle, zengin tarihi kültürüyle, bozkırıyla ve tabii ki Türkiye'nin başkenti olmasıyla ülkemizin en sevilen şehirlerinden biri de elbette Ankara! Modern, sade, huzurlu ve sakin şehir Ankara'da yaşamanın güzelliklerinden biri de, İstanbul gibi nüfus yoğunluğunun yüz ölçümüne göre aşırı olmamasıdır ve dolayısıyla binalar ve mimariler çok daha ferah yapıdadır. Yaşam kalitesini yükselten en önemli etkenlerden birinin de sıkış tıkış ve stresten uzaklaştırabilen huzurlu mimari ve tasarımlar olduğunu hesaba katarsak, Ankaralıların çok şanslı olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Bugünkü yazımızda hem Ankaralı okurlarımız için, hem de Ankara'ya taşınmayı düşünen okurlarımız için Ankara'nın şık mimarisinden örnek teşkil edebilecek ve herkesin yaşamak isteyeceği evleri derledik.