Cam temizliği nasıl yapılır? Nelere dikkat etmeliyiz?

Ev dekorasyonu ve aksesuarları hakkında o kadar çok şey anlattık ki bunca aksesuar ve mobilyayı nasıl temizleyip muhafaza edeceğinizden bahsetmeyi unuttuk. İsterseniz biraz da o konulara değinelim? Oturma odası, mutfak, banyo gibi cam eşyaların bol bulunduğu alanların temizliği içinden en zor çıkılandır. Peki pencere, cam masa, vitrin gibi bütün bu cam eşyaların temizliği nasıl yapılır? Cam silerken nelere dikkat etmek gerekir bunları konuşalım…
Cam temizliği genelde ev işleri arasında en çok korkulan ve üşenilendir, hele ki evinizde fransız pencereler, cam balkonlar ve cam duşakabinler varsa. Evinde kedi, köpek gibi küçük ev arkadaşları bulunan veya çocuğu olanlar bilirler, hem zaman alan hem de yorucu olan cam temizliği aynı zamanda nankördür de. Yaptığınız temizliği ufacık bir toz tanesi yüzünden göstermeyebilir veya hemen o anda tekrar kirlenebilir. Ayrıca cam silmeye haftalarca üşenip nihayetinde silen herkes bilir ki o camların silindiği gün mutlaka yağmur yağar. Bütün bu külfetine rağmen temizliğin olmazsa olmazı cam temizliği hakkında bu yazımızda sizlere fikir ve öneriler sunmaya çalışacağız.
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Cam temizliği yazısına ayna ile başlamak istedik çünkü daha ilk paragrafta sizi korkutmak istemiyoruz. Yansıtıcı olarak cilalı metallerin kullanıldığı ilk çağlardan, işlenmemiş camı ayna olarak kullanan 14. yüzyıl Venedik'lilerine kadar birçok aşama kaydeden aynalar, bugün kullandığımız şekildeki gümüş astarlı formuna ilk olarak 1835'te Alman bir kimyager sayesinde kavuştu. Üretimi sırasında basınçlama, yıkama, fırınlama gibi birçok işlemden geçen camlar gümüş astar ve boyayla kaplanması sonucu ayna halini alıyor. Temelde camdan üretilen aynaların temizliği de tıpkı camlar gibi özenle yapılmalı. En önemli kural üzerinde toz ya da tanecik bırakmayacak şekilde temizleyebilmektir. Bakınca kendimizi gördüğümüz bir eşyanın lekeli olmasını istemeyiz değil mi?
Duvarı boydan boya kaplayan fransız pencereler geniş ve düz yapısıyla en kolay temizlenen cam gibi dursa da hiç de öyle değildir. Özellikle apartman katında ve hele de yüksek katlarda yaşıyorsanız bu pencerelerin temizliği için profesyonel bir ekipten destek almanızı önemle tavsiye ediyoruz. İç kısmı keyifle ve gayet kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz ancak önünde bir balkon yoksa dış kısmı temizlemek için sakın tek başınıza hareket etmeyin. Profesyonel bir ekip bulamadıysanız bırakın kirli kalsın zira sağlığınız, hayatınız söz konusu ise risk almaya gelmez.
Açılır kapanır formuyla sürgülü cam sistemleri büyük kullanım kolaylığı sağlasa da temizliği oldukça yorucudur. Dekoratif olarak çok işe yarayan ve güneş ışığından en verimli şekilde faydalanmanızı sağlayan bu sistemlerin temizliği oldukça önemlidir. Kullananlar bilir, lekeli ve bulanık görüntüsü ışığınızı ciddi oranda etkileyecektir. Burada cam temizliğinin fizyolojisine adım atabiliriz. Kullanacağınız bezden ilaca ve hatta suyuna kadar birçok detay, cam temizlik veriminizi etkileyebilir. Öncelikle ortamın toz ve uçuşan partiküllerden arınmış olmasına dikkat ederek başlayın. Bu konuda hava temizleme özellikli süpürge ve temizlik robotlarını tavsiye edebiliriz. Ya da evi süpürdükten sonra bir süre havalanmasını bekleyip daha sonra cam silmeye koyulabilirsiniz. Özellikle bu tür büyük camları temizlerken, büyük süngerlerle bol köpüklü bir ovmanın ardından çekçek yardımı ile arındırıp son olarak herhangi bir temizlik bezi ile (atmayıp biriktirdiğiniz eski penyeler bile olabilir) cilalamak en doğru yöntem olabilir.
Temizliğine en çok özen gösterilen objelere sıra gelmişken temizlik malzemelerinden bahsedelim. Evinizde bulunan herhangi bir ilaç veya bezle de cam temizliği yapabilirsiniz ancak işinizi kolaylaştıracak özel cam silme ilaçları ve bezleri de mevcut. Bu ilaç ve bezlerin en büyük özelliği camda partikül bırakmamaya yönelik yapılarıdır. Bezler mümkün olduğunca microfiber dokulu, ilaçlar ise mineral tutucu özellikleri ile suyun bırakacağı kireç izlerini yok edecek yapıdadır. Bu özellikler temizliği daha kolay bir hale getirecek iş gücünüzden tasarruf ettirecektir.
Özellikle mutfak temizliği söz konusu olduğunda kimyasal kullanmaktan çekinenler için de cam temizlik önerilerimiz var elbette. Sirkeli su, limonlu su veya sodalı su gibi temizlik yöntemlerini mutlaka duymuşsunuzdur. Oldukça etkili bir temizlik formülüdür. Üstelik hiçbir kimyasal kalıntı da bırakmaz. Ancak mutfakta ocağa yakın yerlerde cam dolaplarınız varsa üzerinde biriken yağı temizlemek için doğal yöntemler yeterli olmayabilir. Bu durumda yağ sökücüler veya günlük temizliğe uygun mutfak temizlik ilaçları yardımcınız olacaktır.
Burada temizliğe biraz ara verip görseldeki mutfak dekoruna dikkat çekmek gerekiyor. Salon, yemek odası ve mutfağın birbirinden son derece şık uygulamalar ile ayrıldığı bu mutfak dekorasyonu açık mutfak sevenler için muhteşem bir örnek. Voltaj Tasarım imzası taşıyan çalışmanın mobilyalarından aydınlatmasına, farklı raf sisteminden duvar uygulamalarına ve renk dengesine kadar her detayı ayrı ayrı göz dolduruyor. Böyle bir evi temizlemekten bile keyif alabilirsiniz.
Banyonuzda duşakabin veya cam paneller varsa şıklık konusunda çok şanslı olsanız da temizlik konusunda yorulacaksınız. Sürekli suyla temas eden yüzeyler olduklarından, hele de şebeke suyu kireçli yerlerde yaşıyorsanız, duşakabin temizliği can sıkıcı olabilir. Kireç sökücü kimyasalların şart olduğu banyo cam temizliğinde dikkat etmeniz gereken en önemli şey, kullandığınız kimyasal ilaç hangi marka ya da özellikte olursa olsun fazla solumamaya ve hatta bakmamaya özen gösterin. Kireç sökücü gibi ağır kimyasallar kullanarak yapacağınız banyo temizliği sırasında mutlaka eldiven ve maske kullanın ve mümkün olduğunca ortamı havalandırın.
Televizyon ekranını kimyasal içermeyen ürünlerle veya sadece suyla temizlemeniz en doğrusu. Sıradan bir nemli bez veya kuru toz bezi ile hafif bir ovalama televizyon temizliği için yeterli olacaktır. Televizyon ünitesi cam parçalar içeriyorsa normal cam temizliği veya toz alma işlemini uygulayabilirsiniz.
Görüntü olarak muhteşem olsalar da temizlikleri zordur. Ayak altında olduklarından çokça toz ve kir toplayıp biriktirecek olan cam merdivenleri lekesiz tutmak sizi biraz yoracak gibi görünüyor. Yine sıradan köpüklü su, sünger ve durulama işlemleri ile temizlenebilen cam merdivenler dekorasyonda çok özel bir öge olsa da temizlik dezavantajı onu geri plana çekebilir.
Bu tip cam ürünleri temizlemek normal cam temizliğinden farklı bir uygulama gerektirmez ancak bu tip eşyaların içi genelde başka cam eşyalarla dolu olacağından bütün o kadehleri, bibloları, gümüşlük ve süsleri boşaltıp temizleyip tekrar yerleştirmek çok yorucu olmasa da fazla vaktinizi alacaktır.
Tıpkı vitrinler gibi cam raf temizliği de aksesuarlarını toplayıp yerleştirme zorluğu taşıdığından göz korkutur. Üstelik raflar vitrinler gibi kapalı olmadığından daha sık ve daha yoğun tozlanırlar. Bu nedenle cam temizliğinin en korkutucu kısmı üzeri eşya dolu cam raflar olabilir. Ayrıca kırıp dökmemeye çalışmak da sizi epey sıkacaktır. Bu tarz eşyaları seviyorsanız, ne diyelim şimdiden kolay gelsin…