Cam temizliği nasıl yapılır? Nelere dikkat etmeliyiz?

Ev dekorasyonu ve aksesuarları hakkında o kadar çok şey anlattık ki bunca aksesuar ve mobilyayı nasıl temizleyip muhafaza edeceğinizden bahsetmeyi unuttuk. İsterseniz biraz da o konulara değinelim? Oturma odası, mutfak, banyo gibi cam eşyaların bol bulunduğu alanların temizliği içinden en zor çıkılandır. Peki pencere, cam masa, vitrin gibi bütün bu cam eşyaların temizliği nasıl yapılır? Cam silerken nelere dikkat etmek gerekir bunları konuşalım…

Cam temizliği genelde ev işleri arasında en çok korkulan ve üşenilendir, hele ki evinizde fransız pencereler, cam balkonlar ve cam duşakabinler varsa. Evinde kedi, köpek gibi küçük ev arkadaşları bulunan veya çocuğu olanlar bilirler, hem zaman alan hem de yorucu olan cam temizliği aynı zamanda nankördür de. Yaptığınız temizliği ufacık bir toz tanesi yüzünden göstermeyebilir veya hemen o anda tekrar kirlenebilir. Ayrıca cam silmeye haftalarca üşenip nihayetinde silen herkes bilir ki o camların silindiği gün mutlaka yağmur yağar. Bütün bu külfetine rağmen temizliğin olmazsa olmazı cam temizliği hakkında bu yazımızda sizlere fikir ve öneriler sunmaya çalışacağız.

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