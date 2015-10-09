Dekorasyonu güçlendiren mobilya: Puf koltuk

Puf koltukların kullanım alanı denince akla en çok makyaj masasını tamamlayan mini puflar ile yatak odaları gelir. Özellikle yatağın bitimine yerleştirilen geniş puf koltuklar bir hayli yaygın olarak kullanılıyor diyebiliriz. Çoğunlukla kapitoneli modellerden tercih edilen puf koltuklar dekorasyonu güçlendiren ürünlerin başında geliyor. Aynı zamanda makyaj masalarının da tamamlayıcısı olan puflar hala revaçta mobilyalardan. Ancak puf koltukların kullanıldığı alanlar sadece yatak odaları ile sınırlı değil. Oturma odalarında da koltuğun şekliyle uyumlu büyük puf koltuklar şıklığı taçlandırıyor. Sizin derlediğimiz örnekler dışında daha fazla model incelemek için ’En şık yatak odası pufları ve bankları’ yazımıza göz atabilirsiniz.
Puf koltuk modelleri ağırlıklı olarak yatak odalarında kullanılsa da oturma odalarında da kendine yer bulan bir üründür. Bu nefis oturma odası dekorasyonunda olduğu gibi şık oturma gruplarını tamamlayan puf koltuklar, dekorasyonu kuvvetlendiren unsurlardan biridir. Eskitme deri görünümlü geniş koltukla bir örnek puf koltuk, tıpkı büyük deri koltuk gibi göz alıcı bir turunculukta.
Rengarenk ve her bir detayı birbiriyle yarışan çılgın bir oturma odası dekorasyonu karşımızda. Esasen klasik çizgilere sahip mobilyalar, modern renk ve yorum tarzlarıyla son derece trend hale gelmişler. Biri siyah diğer desenli pembe kadife koltuk takımını tamamlayan ise sehpa değil, sarı puf koltuk. Ayaksız olarak tasarlanmış, bir hayli geniş puf koltuk canlı sarı rengiyle de odanın yıldızı.
Klasik stil yatak odalarının en şaşaalı örneklerinden bir olan yatak odası dekorasyonunda deyim yerindeyse yok yok. Neredeyse her bir köşesi bordo rengine bürünmüş odada, oymalı kakmalı mobilya detayları ile birlikte kadife kumaşın dokusu adeta kendini hissettiriyor. Bu yangın gibi alev alev tasarımın puf koltuğu da ihtişamdan payını almış. Bordo kadifeden yuvarlak hatlı pufun ayak kısmında ise saçaklar var.
Puf koltukların en sık kullanıldığı alanlardan birisi de hiç şüphesiz yatak odaları. Özellikle yatak bitimine eklenen puf koltuklar, geniş bir bank şeklinde dizayn edilebildiği gibi iki parça halinde de kullanıla biliniyor. Tamamı ahşap malzeme kullanılarak tasarlanmış zengin yatak odası dekorasyonunda, renk olarak yalnızca desenli minderler tercih edilmiş. Bu tür renk kullanımının az olduğu bir modele canlı puf koltuk örneği sırıtabilirdi. Bunun yerine hemen hemen her türlü dekorasyona uyum sağlayabilecek, parlak siyah deriden puf tercihi son derece şık durmuş.
Eklektik stil yatak odası dekorasyonu gördüğümüz örnekte farklı malzemelerin bir arada kullanımı odaya dinamizm katmış. Bir hayli sıra da dışı avizeden kelebek şekilli yatak başlığına dek klasik modellerin aksine modern versiyonların kullanıldığı tasarım, ölçülü renk kullanımıyla da estetik hale gelmiş. Bordo minderlere uyumlu puf koltuklar sıradan puf şeklinden çok farklı. Kapaklı şeker kutularını andıran puf koltuklar, farklı iki renkte ve birden fazla olması sebebiyle de son derece modern görünüyorlar.
Yine tüm detaylarıyla göz kamaştıran bir yatak odası dizaynı daha. Yalnızca klasik mobilya çizgilerini benzersiz hale getirmekle kalmamış, en ufak aksesuarından renk seçimine dek her şeyiyle muhteşem bir dekorasyon kotarılmış. Capcanlı kırmızılarla turkuazın harmonisinden puf koltuk da nasibi almış. Yatağın eniyle aynı genişliğine sahip puf koltuk, dikdörtgen şeklinde ve ayaksız olarak tercih edilmiş.
Bu oturma odası dekorasyonuna göz attığımız zaman ilk olarak ne kadar modern ve estetik durduğunu düşünürüz. Zira hareketli duvar paneli hariç koltuk son derece sade. Ancak bir o kadar geniş ve konforlu. Oturma grubunu tamamlayan puf koltuklar ise büyük koltuğu aratmayacak kadar geniş. Hem de iki adet kullanılmış. Dekorasyonun sade estetiğine uyum açısından da kapitonesiz, düz koltuklar tercih edilmiş. Bu modern tasarım Artil imzalı.
Eskiden puf koltuk denince makyaj masasının bir öğesi olarak düşünülürdü puflar. Günümüzde farklı kullanım alanları olsa da hala yatak odalarında aynalı masalarla beraber kullanılan puf koltuklar mevcut. Örnekte de son derece gösterişli bir ayna masa ikilisi görüyoruz, bu takımı tamamlayacak ürün kesinlikle puf koltuktan başkası olamazdı. Zira başka bir sandalye veya koltuk zayıf kalırdı.
Çok geniş bir yatak başlığı olan yatak odası dekorasyonu, genel olarak beyaz ağırlıklı gibi görünse de yatağı çevreleyen kenarlar koyu ahşaptan yapılma. Puf koltuk ise yatak bitiminde yer aldığından onun da koy renkten tercih edilmesi yerinde bir karar. Puf koltukların çoğunlukla herhangi bir aksesuarı bulunmasa da bu örnekte pufun üzerine gelişigüzel iki adet minder serpiştirilmiş.
Ahşap ağırlıklı bir başka yatak odası tasarımında yatak bitimine konulan puf koltuk yerine çekmeceli bir dolap görüyoruz. Dolaplara doymak bilmemiş örnekte, puf yerine olması gereken alana dahi alçak bir dolap yerleştirilmiş. Ancak klasik puf koltuk izlenimi vermesi için de üzerine bir sünger atılmış. Odadaki puf koltuk modeli bununla bitmiyor. Makyaj masasını tamamlayan puf koltuk da unutulmamış. Her iki örnek de sade bir tasarıma sahip.
Günümüzde puf koltuklar her ne kadar geniş hacimli olarak tasarlansa da koltukların tamamlayıcısı mini puflar hala kullanılıyor. Zira ayaklarımızın konforundan vazgeçmemiz mümkün değil. Üstelik sağlık açısından ayaklarımızı biraz yukarıda tutarak dinlendirmek bir hayli faydalı. Esasen koltuk boyuna göre ayarlanmış mini pufların boyu yeterli gelmezse resimde olduğu gibi minder takviyesi de yapabilirsiniz.
Bol desenli yatak odası dekorasyonu son derece sofistike bir tasarım örneği. Her ne kadar göz alıcı desenleri de olsa beyaz ağırlıklı bir oda diyebiliriz. Zengin ayrıntılarıyla göz dolduran örnekte puf koltuk da unutulmamış. Görkemli yatak odalarının vazgeçilmezi kapitoneli puf koltuk klasik bir seçim. Üst kısmı beyazdan oluşan koltuğun ayakları ise altın renginde.
Bir otel odası dekorasyonu gördüğümüz resimde yatak odası klasik stilde dizayn edilmiş. Her ne kadar klasik tarzın vazgeçilmezlerinden altın işlemeleri bulunsa da abartısız ve göz yormayan bir tasarım denilebilir. Bunu sağlamak için de bol bol yumuşak ve huzur veren kahverengiler kullanılmış. Kapitoneli puf koltuk örneğimiz de yatak odası gibi soft bir kahverengine sahip. Ayak kısımları ise abartısız sade ahşaptan.
Bazı iddialı tasarımlara sahip yatak odaları görmüştük ancak resimdeki model saraylara layık desek abartmış olmayız. Parlak altın kaplamaları ve bordo kadifesiyle göz kamaştıran tasarım eşsiz bir dizayn. Yalnızca kumaş seçimi değil, formuyla da benzersiz tasarlanmış yatak odasının puf koltuğu da dekorasyona uyumlu. Çekmeceli masanın mini pufu da ihmal edilmeyerek kusursuz bir yatak odası hazırlanmış.
Her ne kadar iddiasız bir oturma örneği görsek de alışık olduğumuz puf koltukların dışına çıkan farklı bir puf modeliyle karşı karşıyayız. Sobalı bir oturma odası gördüğümüz örnekte, soba başına oturup ısınmak isteyenler için alçak bir puf koltuk tercih edilmiş. Mor koltuğun ve rengarenk çizgili halısıyla renk konusunda oldukça cömert olan dekorasyonun puf koltuğu ise silik denebilir. Ancak odada yeterince renk bulunduğundan yerinde bir seçim.