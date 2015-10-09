Dekorasyonu güçlendiren mobilya: Puf koltuk

Puf koltukların kullanım alanı denince akla en çok makyaj masasını tamamlayan mini puflar ile yatak odaları gelir. Özellikle yatağın bitimine yerleştirilen geniş puf koltuklar bir hayli yaygın olarak kullanılıyor diyebiliriz. Çoğunlukla kapitoneli modellerden tercih edilen puf koltuklar dekorasyonu güçlendiren ürünlerin başında geliyor. Aynı zamanda makyaj masalarının da tamamlayıcısı olan puflar hala revaçta mobilyalardan. Ancak puf koltukların kullanıldığı alanlar sadece yatak odaları ile sınırlı değil. Oturma odalarında da koltuğun şekliyle uyumlu büyük puf koltuklar şıklığı taçlandırıyor. Sizin derlediğimiz örnekler dışında daha fazla model incelemek için ’En şık yatak odası pufları ve bankları’ yazımıza göz atabilirsiniz.