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Dostlarınızla eğlenceli vakitler için ideal dekorasyon örnekleri

umit atdağ umit atdağ
Projeto Remobília - Sofá de Pallets, Camila Feriato Camila Feriato Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Rengarenk
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Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek için evinizin dışında mekanlar tercih edenlerden değilseniz evinizin içinde arkadaşlarınızla eğlenceli dakikalar geçirmek için özel alanlar oluşturmalısınız. Ev sakinlerini rahatsız etmeden kendi tarzınıza göre dekore edeceğiniz odanız, salon veya oturma odası, bahçe veya teras alanları evinize davet edeceğiniz arkadaşlarınız ile eğlenceli dakikalar geçirmenizi sağlayacaktır. Her zevke ve her stile uygun dekorasyonlar ile evinizin güzelliğini pekiştireceğiniz gibi arkadaşlarınızı da rahat ettirebilirsiniz. Bu gün homify aracılığı ile şık ve keyifli bir şekilde dekore edilmiş bir evde yer alan teras, balkon, salon, oturma odası gibi alanları inceliyoruz. Bu alanları yakından inceleyerek yapılan dekorasyonun tüm püf noktalarını yakından görelim.

Zarif yemek odası

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra Modern Mutfak
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

Evin yemek odasını klasik bir aile yemek  masasından ziyade  arkadaşınızla samimi bir ortamda yemek havasını yaşatmanız için resimdeki gibi minik ama insanın içini ısıtan bir yemek barı şeklinde düzenlemelisiniz. Bu sayede yemek masası ihtiyacı duymadan hem aparatif yemekler hem de arkadaşlarınızla samimi atıştırmalıklar için  şık ve dekoratif  yemek odasına sahip olmuş olursunuz.

Rahat yemek odası

CASA RPS, STUDIO LUIZ VENEZIANO STUDIO LUIZ VENEZIANO
STUDIO LUIZ VENEZIANO

STUDIO LUIZ VENEZIANO
STUDIO LUIZ VENEZIANO
STUDIO LUIZ VENEZIANO

Evin yemek odasını klasik bir aile yemek  masasından ziyade  arkadaşınızla samimi bir ortamda yemek havasını yaşatmanız için resimdeki gibi minik ama insanın içini ısıtan bir yemek barı şeklinde düzenlemelisiniz. Bu sayede yemek masası ihtiyacı duymadan hem aparatif yemekler hem de arkadaşlarınızla samimi atıştırmalıklar için  şık ve dekoratif  yemek odasına sahip olmuş olursunuz.

Ev sineması

Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos Modern Bahçe
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

Evinizde sinema keyfi yaşamak ve arkadaşlarınızla samimi bir ortamda sinema keyfini birlikte yaşamak için evinize bir sinema odası yapmalı ve sinema filmlerini evinizde izlemelisiniz. Resimde yer alan sinema odasının dekorasyonunda olduğu gibi renkli içeriklere fazlaca yer vererek sinema odanızın şık ve zarif olduğu kadar insana huzur veren bir oda olmasını da sağlayabilirsiniz.

Şık bahçeler

Levant , UNUO Interiorismo UNUO Interiorismo Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
UNUO Interiorismo

UNUO Interiorismo
UNUO Interiorismo
UNUO Interiorismo

Evinizin bahçesi var ise yapmanız gereken arkadaş toplantıları için bahçeleri düzenlemek ve bahçelerin dekoratif yapısını kullanarak açık hava gecelerinde arkadaşlarınızı ağırlamaktır.  Resimde yer alan bahçe oturum alanı şık aydınlatmalar ve zarif bahçe mobilyaları ile  hem dekoratif hem de insana huzur veren bir oturum alanı ortaya çıkarılmış.

Oyun köşesi

Projeto Remobília - Sofá de Pallets, Camila Feriato Camila Feriato Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Rengarenk
Camila Feriato

Camila Feriato
Camila Feriato
Camila Feriato

Evinizde canınız sıkıldığında can sıkıntınızı giderecek bir oyun salonu veya oyun köşesi yapmanız hem sizin açınızdan hem de evinizin tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilmesi adına gereklidir. Örnek resimde olduğu gibi bir adet langırt masası, bir adet bilardo masası ile şık ve zarif bir oyun köşesi oluşturarak arkadaşlarınız ile evinizde eğlenceli dakikalar geçirecek alanlara sahip olabilirsiniz.

Sohbet köşesi

Casa Lagoa, Flavia Guglielmi Arquitetura Flavia Guglielmi Arquitetura Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Flavia Guglielmi Arquitetura

Flavia Guglielmi Arquitetura
Flavia Guglielmi Arquitetura
Flavia Guglielmi Arquitetura

Arkadaşlarınızla evinizde keyifli dakikalar geçirmek,   sohbet etmek ve keyifli vakit geçirmek için evinizin bir köşesini sohbet köşesi olarak düzenleyebilirsiniz. Resimde evin bir odasının renkli ve şık bir şekilde sohbet köşesi olarak düzenlenmiş halini görüyorsunuz. Renkli minderler ve geri dönüşüm malzemeleri ile  oluşturulmuş kanepe evin en sağlıklı ve en keyifli köşesini oluşturmuş.

Evinizin bir köşesinde oluşturabileceğiniz 20 küçük bahçe
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