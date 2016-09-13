Modern bir ev için ideal fikirler

Bir evin muhteşem bir dekorasyona sahip olması ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap vermesi için hem planlı bir şekilde dekore edilmeli hem de şıklığından ödün verilmemelidir. Bu gün homify farkı ile dünya üzerinde çok şık ve zarif bir şekilde dekore edilmiş olan evlerden örnekleri sizlere sunuyoruz. Bu örnekleri yakından inceleyerek tüm detaylara tüm ince noktalara ve tüm ayrıntılara hakim olabilirsiniz. Bütün yaşam alanları ile ilgili farklı dekorasyon fikirlerinin uygulandığı örnek dekorasyonları evinizde uygulayabilir ve evinizin şık olduğu kadar kişiliğinizi de yansıtmasını sağlayabilirsiniz.