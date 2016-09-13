Modern bir ev için ideal fikirler

Bir evin muhteşem bir dekorasyona sahip olması ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap vermesi için hem planlı bir şekilde dekore edilmeli hem de şıklığından ödün verilmemelidir. Bu gün homify farkı ile dünya üzerinde çok şık ve zarif bir şekilde dekore edilmiş olan evlerden örnekleri sizlere sunuyoruz. Bu örnekleri yakından inceleyerek tüm detaylara tüm ince noktalara ve tüm ayrıntılara hakim olabilirsiniz. Bütün yaşam alanları ile ilgili farklı dekorasyon fikirlerinin uygulandığı örnek dekorasyonları evinizde uygulayabilir ve evinizin şık olduğu kadar kişiliğinizi de yansıtmasını sağlayabilirsiniz.
Eviniz dubleks bir ev ve üst kata ulaşım için kullandığınız merdiven içeride ise resimdeki gibi şık bir dekorasyon fikri ile evinizin tüm alanlarını fonksiyonel bir şekilde kullanmış olursunuz. Merdivenin alt kısmını bir kış bahçesi şekline getirip dekoratif beyaz taşlar ile süsleyerek ister açık ister resimdeki gibi cam ile kapatıp şık bir merdiven dekorasyonuna imza atabilirsiniz.
Evinizin oturma odası ince ve uzun bir geometriye sahip ise resimdeki gibi şık bir dekorasyona imza atarak zarif ve görsel bir oturma odasına sahip olabilirsiniz. Tek sıra olacak şekilde modüler koltuklar ve zarif bir tv ünitesi ile dekore edeceğiniz evinizin görselliğini pekiştirmek için kitaplık veya konsol ile destekleyebilirsiniz. Kitaplık kullanmanız süs aksesuarlarını teşhir edebileceğiniz bir alan oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
Evinizde yer alan tüm alanları dekoratif bir şekilde dizayn ederek evinizin her ayrıntısının şık ve zarif olmasını sağlayabilirsiniz. Resimde yer alan ve ana giriş kapısının yan tarafında bulunan boşluğu sarı renkli ahşap bir konsol ile dizayn ederek siyah arka plan önünde hem belirgin hem de dekoratif duran bir konsol olarak düşünülmüş. Renk seçimleri ve fonksiyonellik ön plana çıkarılmış.
Evinizde cam malzemesini kullanarak estetik dekorasyonlara imza atabilirsiniz. Resimde hem merdiven korkuluğu hem de orta masa cam malzemeden tercih edilmiş, evin zarafetinin artırılması sağlanmış. Sarı renkli sehpa ve süs aksesuarları evin ve cam malzemelerin kullanıldığı alanların şıklığını artırmış.
Mutfağınızın dekoratif bir mutfak olması ve ferah bir havaya sahip olması için beyaz renkleri veya tonları tercih etmelisiniz. Resimde beyaz rengin yoğunluğunda şık bir mutfak dekorasyonuna imza atılmış. Mutfak mobilyaları ahşap renginde ve görsel olarak düşünülmüş beyaz ile koyu rengin uyumu mutfağın görselliğinin artmasını sağlamış.
Evinizde kullanacağınız mobilyaları fonksiyonel mobilyalardan tercih ettiğiniz hem daha işlevsel hem de daha az mobilya ile dekore ettiğiniz bir eve sahip olursunuz. resimde yer alan ve hem askı ünitesi hem de muhafaza alanları olarak kullanacağınız ünite evinizin görselliğini ve şıklığını artıracaktır. Beyaz rengin tercih edilmiş olması da evin genel konseptine uyumlu olmasını sağlamış.
Evin yatak odası resimdeki gibi fonksiyonel ve modern bir tasarıma sahip olursa yatak odanız hem işlevsel hem de zarif bir yatak odası olacaktır. Beyaz yatak odası beyaz rengin yoğunluğunda oldukça şık bir şekilde dekore edilmiş, şık ve zarif bir dekorasyon ile yatak odasının işlevselliğinin artması sağlanmış.