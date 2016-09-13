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Modern bir ev için ideal fikirler

umit atdağ umit atdağ
Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
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Bir evin muhteşem bir dekorasyona sahip olması ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap vermesi için  hem planlı bir şekilde dekore edilmeli hem de şıklığından ödün verilmemelidir. Bu gün homify farkı ile dünya üzerinde çok şık ve zarif bir şekilde dekore edilmiş olan evlerden örnekleri sizlere sunuyoruz. Bu örnekleri yakından inceleyerek  tüm detaylara tüm ince noktalara ve tüm ayrıntılara hakim olabilirsiniz. Bütün yaşam alanları ile ilgili farklı dekorasyon fikirlerinin uygulandığı    örnek dekorasyonları evinizde uygulayabilir ve evinizin şık olduğu kadar kişiliğinizi de yansıtmasını sağlayabilirsiniz.

Merdiven dekorasyonları

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

Eviniz dubleks bir ev ve üst kata ulaşım için kullandığınız merdiven içeride ise resimdeki gibi şık bir dekorasyon fikri ile evinizin tüm alanlarını fonksiyonel bir şekilde kullanmış olursunuz. Merdivenin alt kısmını  bir kış bahçesi şekline getirip dekoratif beyaz taşlar ile süsleyerek ister açık ister resimdeki gibi cam ile kapatıp şık bir merdiven dekorasyonuna imza atabilirsiniz.

Oturma odası

La casa di E&C, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo Modern Oturma Odası
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

Evinizin oturma odası ince ve uzun bir geometriye sahip ise  resimdeki gibi şık bir dekorasyona imza atarak zarif ve görsel bir oturma odasına sahip olabilirsiniz. Tek sıra olacak şekilde modüler koltuklar ve zarif bir tv ünitesi ile dekore edeceğiniz evinizin görselliğini pekiştirmek için kitaplık veya konsol ile destekleyebilirsiniz. Kitaplık kullanmanız süs aksesuarlarını teşhir edebileceğiniz bir alan oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Dekoratif köşeler

homify İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Evinizde yer alan tüm alanları dekoratif bir şekilde dizayn ederek evinizin her ayrıntısının şık ve zarif olmasını sağlayabilirsiniz. Resimde yer alan ve ana giriş kapısının yan tarafında bulunan boşluğu sarı renkli ahşap bir konsol ile dizayn ederek siyah arka plan önünde hem belirgin hem de dekoratif duran bir konsol olarak düşünülmüş. Renk seçimleri ve fonksiyonellik ön plana çıkarılmış.

Camın estetiği

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Evinizde cam malzemesini kullanarak estetik dekorasyonlara imza atabilirsiniz. Resimde hem merdiven korkuluğu hem de orta masa cam malzemeden tercih edilmiş, evin zarafetinin artırılması sağlanmış. Sarı renkli sehpa ve süs aksesuarları evin ve cam malzemelerin kullanıldığı alanların şıklığını artırmış.

Beyaz mutfaklar

Ristrutturazione di una villa bifamiliare su tre livelli in Roma - 240 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello Modern Mutfak
Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

Mutfağınızın dekoratif bir mutfak olması ve ferah bir havaya sahip olması için beyaz renkleri veya tonları tercih etmelisiniz. Resimde beyaz rengin yoğunluğunda şık bir mutfak dekorasyonuna imza atılmış. Mutfak mobilyaları ahşap renginde ve görsel olarak  düşünülmüş beyaz ile koyu rengin uyumu mutfağın görselliğinin artmasını sağlamış.

Fonksiyonel mobilyalar

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Evinizde kullanacağınız mobilyaları fonksiyonel mobilyalardan tercih ettiğiniz hem daha işlevsel hem de daha az mobilya ile dekore ettiğiniz bir eve sahip olursunuz. resimde yer alan ve hem askı ünitesi hem de muhafaza alanları olarak kullanacağınız ünite evinizin görselliğini ve şıklığını artıracaktır. Beyaz rengin tercih edilmiş olması da  evin genel konseptine uyumlu olmasını sağlamış.

Yatak odası

Main space homify Eklektik Yatak Odası
homify

Main space

homify
homify
homify

Evin yatak odası resimdeki gibi fonksiyonel ve modern bir tasarıma sahip olursa yatak odanız hem işlevsel hem de zarif bir yatak odası olacaktır. Beyaz yatak odası  beyaz rengin yoğunluğunda oldukça şık bir şekilde dekore edilmiş, şık ve zarif bir dekorasyon ile  yatak odasının işlevselliğinin artması sağlanmış.

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