Mutfağı düzenli tutmak için 6 depolama önerisi

Salon gibi evin sosyal alanlarından biri olan mutfaklar yemeklerin hazırlanıp yenildiği yerdir. Özellikle açık mutfak modeli varsa mutfak alanının derli toplu olması daha önem kazanır. Çünkü kirli bulaşıklar veya yemek hazırlarken meydana gelen dağınık görüntü çirkin bir manzara oluşturur. Sadece görsel açıdan değil iş yapabilme imkanınız da kalmaz. Bu sebeple mutfağın her daim düzenli olması sizin için pratik olur. Peki mutfağı derli toplu tutmak için neler yapılabilir? Bu sorunun en basit yanıtı alternatif depolama çözümleridir. Şimdi farklı depolama yolları ile mutfak düzenine dair önerileri inceleyelim.
Hemen hemen her mutfakta bardak, tabak, tava, kaşık ve benzeri gibi sayısız malzeme vardır. Tüm bu aletlerin her birinin ayrı bir yeri olmalıdır. Yoksa ihtiyacımız olduğunda tüm dolapları aramak zorunda kalırız. Kısacası mutfak aletlerinin düzenlenmesi sabır gerektiren bir iştir. Bu görevi kolaylaştırmak için depolama çözümleri kullanılırız. Bunlardan birisi de duvara monte edilen askılardır. Genellikle kanca ile malzemeleri tutan askılar bazen de mıknatıs yardımıyla iş görür. Örnek resimde askıya çeşitli büyük plastik kaşıklar yerleştirilmiş. İsteğe göre farklı boyutlardaki bıçaklar da asılabilir.
Askı aparatı dışında kaşık, çatal ve bıçaklar için genellikle çekmece kullanılır. Çekmeceler de en az askı kadar pratiktir. Aradığınızı hemen bulursunuz. Ancak kahvaltı çatalından tut tatlı kaşığına öyle çok malzeme vardır ki alt alta üst üste yerleştirseniz öyle kolayca bulunmaz. Bu sorunun da kolay bir çözümü var. Her bir kaşık çatal boyutuna göre raflık koyarsanız çekmeceniz tamamen organize hale gelir. Üstelik her bir ürün için ayrı raflık almanıza da gerek yok. Tüm aletlerin boyuna uygun farklı bölmeleri olan tek bir ürün satın almak yeterlidir.
Mutfak depolamasında önemli elemanlardan biri olan çekmeceler hemen hemen her mutfakta bulunur. Dolap dışında daha küçük aletlerin depolanması için kullanılan çekmeceler tamamen ihtiyaca göre boyutlandırılır. Örnek resimde küçükten büyüğe hizalanmış çekmeceleri alt alta görüyoruz. İlk çekmece yani en küçüğü çatal bıçak gibi malzemelerin yerleştirilmesi için ideal boyutta. Diğer çekmecelere ise mutfak bezleri hatta plastik tabak gibi ürünleri dahi yerleştirebilirsiniz. Farklı boyutlarda olmaları çeşitlilik gösteren malzemeleri muhafaza etmek için oldukça kullanışlı.
Basit depolama yöntemleri içinden tekrar raflıklara dönecek olursak en az çekmeceler kadar işlevsel olabilirler. Resimde görmüş olduğunuz raf tasarımı bunun başarılı bir örneği. Dolabın içine eğilmek yerine dışa doğru uzayan metal sistemiyle eşyaları yerleştirip almak çok daha pratik. Üstelik kapağı kapattığınız anda tamamen düzenli görünüyor.
Büyük ve lüks evlerde gördüğümüz şarap mahzenleri günümüzde daha küçük ve modern bir formda karşımıza çıkar. Özellikle ada tezgahların alt kısmında, ahşaptan yapılma küçük kare delikler halinde tasarlanan raflıklar şarap depolaması içindir. Bu şekilde hem pratik olur hem de estetik görünür. Eğer şarap içmeyi seviyorsanız alacağınız ada tezgah modelinde şarap için raflık olmasına dikkat edin. Böylece harici bir şaraplık almak zorunda kalmazsınız.
Şimdiye dek çekmece gibi daha çok kapaklı depolama türlerinden bahsettik. Oysa tamamen raflardan oluşan açık bir dolap çeşitli gıda malzemeleri ve daha az kullanılan ürünlerin muhafaza edilmesi için gerekli olabilir. Bu raflığın küçük bir kiler işlevi gördüğünü de söylenebilir. Resimde gördüğünüz büyük açık raflık da hem yiyecek hem de alet edavat gibi her türlü malzemenin saklandığı bir eşyadır. Görüntü olarak karışık durduğundan mutfağın görünmeyen bir yerine konulması dekoratif açıdan daha iyi olacaktır.
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