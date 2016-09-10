현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Mutfağı düzenli tutmak için 6 depolama önerisi

nihal e. nihal e.
Modelo LUX, Domi Cocinas Domi Cocinas MutfakDepo & Kiler
Loading admin actions …

Salon gibi evin sosyal alanlarından biri olan mutfaklar yemeklerin hazırlanıp yenildiği yerdir. Özellikle açık mutfak modeli varsa mutfak alanının derli toplu olması daha önem kazanır. Çünkü kirli bulaşıklar veya yemek hazırlarken meydana gelen dağınık görüntü çirkin bir manzara oluşturur. Sadece görsel açıdan değil iş yapabilme imkanınız da kalmaz. Bu sebeple mutfağın her daim düzenli olması sizin için pratik olur. Peki mutfağı derli toplu tutmak için neler yapılabilir? Bu sorunun en basit yanıtı alternatif depolama çözümleridir. Şimdi farklı depolama yolları ile mutfak düzenine dair önerileri inceleyelim.

Mutfak aletleri için askı

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova Eklektik Mutfak
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

Hemen hemen her mutfakta bardak, tabak, tava, kaşık ve benzeri gibi sayısız malzeme vardır. Tüm bu aletlerin her birinin ayrı bir yeri olmalıdır. Yoksa ihtiyacımız olduğunda tüm dolapları aramak zorunda kalırız. Kısacası mutfak aletlerinin düzenlenmesi sabır gerektiren bir iştir. Bu görevi kolaylaştırmak için depolama çözümleri kullanılırız. Bunlardan birisi de duvara monte edilen askılardır. Genellikle kanca ile malzemeleri tutan askılar bazen de mıknatıs yardımıyla iş görür. Örnek resimde askıya çeşitli büyük plastik kaşıklar yerleştirilmiş. İsteğe göre farklı boyutlardaki bıçaklar da asılabilir.

​Farklı boyutlarda raflık

Modelo LUX, Domi Cocinas Domi Cocinas MutfakDepo & Kiler
Domi Cocinas

Domi Cocinas
Domi Cocinas
Domi Cocinas

Askı aparatı dışında kaşık, çatal ve bıçaklar için genellikle çekmece kullanılır. Çekmeceler de en az askı kadar pratiktir. Aradığınızı hemen bulursunuz. Ancak kahvaltı çatalından tut tatlı kaşığına öyle çok malzeme vardır ki alt alta üst üste yerleştirseniz öyle kolayca bulunmaz. Bu sorunun da kolay bir çözümü var. Her bir kaşık çatal boyutuna göre raflık koyarsanız çekmeceniz tamamen organize hale gelir. Üstelik her bir ürün için ayrı raflık almanıza da gerek yok. Tüm aletlerin boyuna uygun farklı bölmeleri olan tek bir ürün satın almak yeterlidir.

​Çekmeceler

COCINA - SyP, Vorm Vorm MutfakDolap & Raflar
Vorm

COCINA – SyP

Vorm
Vorm
Vorm

Mutfak depolamasında önemli elemanlardan biri olan çekmeceler hemen hemen her mutfakta bulunur. Dolap dışında daha küçük aletlerin depolanması için kullanılan çekmeceler tamamen ihtiyaca göre boyutlandırılır. Örnek resimde küçükten büyüğe hizalanmış çekmeceleri alt alta görüyoruz. İlk çekmece yani en küçüğü çatal bıçak gibi malzemelerin yerleştirilmesi için ideal boyutta. Diğer çekmecelere ise mutfak bezleri hatta plastik tabak gibi ürünleri dahi yerleştirebilirsiniz. Farklı boyutlarda olmaları çeşitlilik gösteren malzemeleri muhafaza etmek için oldukça kullanışlı.

​Sıra dışı çözümler

Happiest when the skies are blue, Alaris London Ltd Alaris London Ltd MutfakDolap & Raflar
Alaris London Ltd

Happiest when the skies are blue

Alaris London Ltd
Alaris London Ltd
Alaris London Ltd

Basit depolama yöntemleri içinden tekrar raflıklara dönecek olursak en az çekmeceler kadar işlevsel olabilirler. Resimde görmüş olduğunuz raf tasarımı bunun başarılı bir örneği. Dolabın içine eğilmek yerine dışa doğru uzayan metal sistemiyle eşyaları yerleştirip almak çok daha pratik. Üstelik kapağı kapattığınız anda tamamen düzenli görünüyor.

​Şaraplık

Fotos RÜM, RÜM Proyectos y Diseño RÜM Proyectos y Diseño MutfakDolap & Raflar
RÜM Proyectos y Diseño

RÜM Proyectos y Diseño
RÜM Proyectos y Diseño
RÜM Proyectos y Diseño

Büyük ve lüks evlerde gördüğümüz şarap mahzenleri günümüzde daha küçük ve modern bir formda karşımıza çıkar. Özellikle ada tezgahların alt kısmında, ahşaptan yapılma küçük kare delikler halinde tasarlanan raflıklar şarap depolaması içindir. Bu şekilde hem pratik olur hem de estetik görünür. Eğer şarap içmeyi seviyorsanız alacağınız ada tezgah modelinde şarap için raflık olmasına dikkat edin. Böylece harici bir şaraplık almak zorunda kalmazsınız.

​Açık raflar

CASA FOTOMÁTICA, ESTUDIO MYGA ESTUDIO MYGA Endüstriyel Mutfak
ESTUDIO MYGA

ESTUDIO MYGA
ESTUDIO MYGA
ESTUDIO MYGA

Şimdiye dek çekmece gibi daha çok kapaklı  depolama türlerinden bahsettik. Oysa tamamen raflardan oluşan açık bir dolap çeşitli gıda malzemeleri ve daha az kullanılan ürünlerin muhafaza edilmesi için gerekli olabilir. Bu raflığın küçük bir kiler işlevi gördüğünü de söylenebilir. Resimde gördüğünüz büyük açık raflık da hem yiyecek hem de alet edavat gibi her türlü malzemenin saklandığı bir eşyadır. Görüntü olarak karışık durduğundan mutfağın görünmeyen bir yerine konulması dekoratif açıdan daha iyi olacaktır.

Daha fazla mutfak yazısı için ’Türkiye'den 13 sade mutfak’ başlığını okuyabilirsiniz.

Türkiye'den doğa ile bütünleşmiş 7 ev
Bu mutfak depolama alternatiflerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler