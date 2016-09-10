Mutfağı düzenli tutmak için 6 depolama önerisi

Askı aparatı dışında kaşık, çatal ve bıçaklar için genellikle çekmece kullanılır. Çekmeceler de en az askı kadar pratiktir. Aradığınızı hemen bulursunuz. Ancak kahvaltı çatalından tut tatlı kaşığına öyle çok malzeme vardır ki alt alta üst üste yerleştirseniz öyle kolayca bulunmaz. Bu sorunun da kolay bir çözümü var. Her bir kaşık çatal boyutuna göre raflık koyarsanız çekmeceniz tamamen organize hale gelir. Üstelik her bir ürün için ayrı raflık almanıza da gerek yok. Tüm aletlerin boyuna uygun farklı bölmeleri olan tek bir ürün satın almak yeterlidir.