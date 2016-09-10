Evinizde alandan tasarruf etmek için 7 parlak fikir

Çoğumuz yaşadığımız evin büyüklüğünden, daha doğrusu küçüklüğünden şikayet ederiz. Mutlaka elimizdekinden daha fazlasının bizi daha rahat ettireceğini düşünürüz. Bir oda daha ya da mesela küçük bir depo, kiler ya da yüklüğümüz olsa evimizdeki fazlalıkları ortadan kaldırabileceğimizden eminizdir. Doğrusunu isterseniz bu isteğin sonu yok. Eviniz dokuz artı bir olsa, emin olun onuncu bir odaya hayır demezsiniz. Bu yüzden evinizle ilgili sıkıntılarınızı çeşitli bahanelerle ötelemekten ve belirsiz bir gelecekteki bilinmeyen bir çözüme havale etmekten vazgeçin ve pratik çözümler aramaya başlayın. Evinizdeki yer sıkıntısını biraz olsun hafifletebilecek pratik fikirlerden yaptığımız bu derleme, çözüm aramaya başlamak için en doğru yer olabilir. Gelin şimdi bu pratik fikirlere hep birlikte biraz daha yakından bakalım.
Bazen en yaratıcı fikirler gözümüzün önünde dururlar, ama onları bulup çıkarmak için gözümüzün önünde olmaları yetmez. Mutfak tezgâhının altındaki çekmecelere çok az bir yer kaplayan bir yenisi ekleyerek gerektiğinde kullanılabilecek fazladan bir tezgâh alanı açmak, aslında oldukça düşük maliyetli ve uygulaması pek de zor olmayan bir fikir. Evinizde bunun gibi sayısız fırsat gizli, onları görmenizi ve keşfetmenizi bekliyorlar. Kalıpların dışından düşünmeye çalışın, mutlaka faydasını göreceksiniz.
Evlerimiz sayısız eşyayla doludur ama bu eşyaların gerçekte bir hayli küçük bir bölümünü sürekli olarak kullanırız. Bir dönem ihtiyaç olduğu için edinilmiş, beğenilip alınmış, hediye gelmiş, kullanılmak için eski ama atılmak için de yeni sayılabilecek pek çok şey, evinizde asıl ihtiyacınız olan eşyaları sağlıklı ve rahat bir şekilde kullanmanızın önüne geçer. Bu yüzden bu eski eşyalar ve kullanılmayanlar konusunda kendinize bir dizi kural edinmelisiniz. Her şeyi atın, evinizi boşaltın demiyoruz elbette, ama en azından aylardır kullanmadığınız eski kahve makinanızı mutfak tezgâhından kaldırmakla işe başlayabilirsiniz. Tezgâh altında bolca rafı olan bu türden bir mutfak, eski mutfak eşyalarının zorlanmadan depolanması için oldukça iyi bir zemin yaratıyor.
Birden çok katlı evlerde bulunan iç merdivenler, eğer mimari olarak doğru tasarlanmamışlarsa gereğinden fazla ölü alan yaratırlar. Bu ölü alanları değerlendirmek de hiç kolay değildir. Kimi evlerde merdiven altlarına ikinci bir tuvalet koyulduğuna zaman zaman şahit oluyoruz. Ancak tavan yüksekliği yer yer 30-40 santimetreye kadar düşen bu tuvaletlerin kullanışsız ve çirkin oldukları aşikar. Bu yüzden merdiven altındaki boş alanı, merdivenin şekline uygun olarak değerlendirmeye çalışın. Örneğin buraya tam olarak oturacak bir kitaplık ya da çok sayıda gözü olan çekmeceli bir dolap, ölü bir alanı mükemmel bir depolama alanına dönüştürebilir.
Bir garajınız varsa, büyük ihtimalle bahsettiğimiz ıvır zıvır ve eski eşyalarınız zaten garajda duruyordur. Ancak bu eşyaların bir süre sonra garajınızı da kullanılmaz hale getirebileceğini unutmayın. Bu yüzden pratik fikirlerden, askı, raf ve dolaplardan yararlanarak garajınızı mümkün olduğunca derli toplu tutmaya çalışın.
Raflar hemen her mekân için son derece şık ve pratik saklama çözümleridir. Uygulama kolaylıkları, düşük maliyetleri ve çok çeşitli amaçlar için kullanılabilmeleriyle evinizde alan açmak için yapabileceğiniz en kolay şeylerden biri çok sayıda raf edinmektir. Evinizin yapısı müsaitse ve özellikle de kalın duvarlara sahipseniz, buradaki gibi duvar oyukları da mükemmel depolama ve saklama alanları olabilirler.
Tasarım hataları çoğunlukla kullanılamaz alanlara sebep olurlar. Ancak biraz gayretle ve yeni fikirlerle bu alanlar da kullanılır hale gelebilir. Banyoda lavobo ve dolap arasında kalan bu ince boşluk, banyo havluları koyarak değerlendirilmiş. Bu kadar dar bir alan da ancak bu şekilde işlevlenebilirdi zaten.
Evlerimizde kullandığımız çoğu dolap, insan boyundan biraz daha yüksektir ama tavana kadar uzanmaz. Bu yüzden de tavanla dolap arasında genellikle eski kolilerin ya da bavulların koyulduğu, başka da bir işe yaramayan boşluklar ortaya çıkar. Fakat açıkta duran bu eskiler zamanla evinizin en büyük toz kaynağı haline gelirler. Bundan kaçınmak için tavana kadar uzanan dolapları ya da buradaki gibi komple bir tasarımı tercih ederseniz, dolap üstlerindeki ölü boşlukları dolap içlerine dahil edip daha fazla kapalı depolama alanı sahibi olabilirsiniz.