Evinizde alandan tasarruf etmek için 7 parlak fikir

Evlerimiz sayısız eşyayla doludur ama bu eşyaların gerçekte bir hayli küçük bir bölümünü sürekli olarak kullanırız. Bir dönem ihtiyaç olduğu için edinilmiş, beğenilip alınmış, hediye gelmiş, kullanılmak için eski ama atılmak için de yeni sayılabilecek pek çok şey, evinizde asıl ihtiyacınız olan eşyaları sağlıklı ve rahat bir şekilde kullanmanızın önüne geçer. Bu yüzden bu eski eşyalar ve kullanılmayanlar konusunda kendinize bir dizi kural edinmelisiniz. Her şeyi atın, evinizi boşaltın demiyoruz elbette, ama en azından aylardır kullanmadığınız eski kahve makinanızı mutfak tezgâhından kaldırmakla işe başlayabilirsiniz. Tezgâh altında bolca rafı olan bu türden bir mutfak, eski mutfak eşyalarının zorlanmadan depolanması için oldukça iyi bir zemin yaratıyor.