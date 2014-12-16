Türkiye'den ofis ve işyeri tasarımları – 1

Ofis ve işyeri mimarisi ve tasarımları, kişisel zevklerin ve gündelik yaşam pratiklerinin olduğu kadar, iş hayatının gerekliliklerinin de belirleyici olduğu ve dolayısıyla işlevselliğin ev dekorasyonuna oranla çok daha büyük önem kazandığı bir alandır. Ofis, büro ya da işyeri tasarımı için talepte bulunan bir müşteri, hem kendi çalışanlarının verimini artıracak şekilde iyi ve ferah düzenlenmiş, hem iş hayatının zorluk ve şartlarına cevap verebilecek, hem de olası iş görüşmelerinde muhatabını etkileyebilecek bir tasarıma ihtiyaç duyar. Dolayısıyla tasarımcı hem bu temel şartları sağlamak, hem de estetik ve işlevsellik arasında doğru dengeyi tutturmak zorundadır. Kötü bir ev tasarımı müşteriye para kaybetttirmez, ama kötü bir ofis tasarımında bu risk her zaman vardır.

Bugünkü yazımızda, sözünü ettiğimiz bu zorluğun altından kalkmayı bilmiş olan, tamamıyla farklı tarzlara sahip ve hepsi Türkiye'deki mimarlar tarafından ortaya çıkarılmış olan başarılı ofis ve işyeri tasarım projelerine bir göz atacağız.