Türkiye'den ofis ve işyeri tasarımları – 1

Ofis ve işyeri mimarisi ve tasarımları, kişisel zevklerin ve gündelik yaşam pratiklerinin olduğu kadar, iş hayatının gerekliliklerinin de belirleyici olduğu ve dolayısıyla işlevselliğin ev dekorasyonuna oranla çok daha büyük önem kazandığı bir alandır. Ofis, büro ya da işyeri tasarımı için talepte bulunan bir müşteri, hem kendi çalışanlarının verimini artıracak şekilde iyi ve ferah düzenlenmiş, hem iş hayatının zorluk ve şartlarına cevap verebilecek, hem de olası iş görüşmelerinde muhatabını etkileyebilecek bir tasarıma ihtiyaç duyar. Dolayısıyla tasarımcı hem bu temel şartları sağlamak, hem de estetik ve işlevsellik arasında doğru dengeyi tutturmak zorundadır. Kötü bir ev tasarımı müşteriye para kaybetttirmez, ama kötü bir ofis tasarımında bu risk her zaman vardır.
Bugünkü yazımızda, sözünü ettiğimiz bu zorluğun altından kalkmayı bilmiş olan, tamamıyla farklı tarzlara sahip ve hepsi Türkiye'deki mimarlar tarafından ortaya çıkarılmış olan başarılı ofis ve işyeri tasarım projelerine bir göz atacağız.
homify'daki uzmanların projelerinden seçtiğimiz yerli işyeri tasarımları koleksiyonumuzun ilk parçası Özhan Hazırlar İç Mimarlık'a ait olan, İstanbul'un Maltepe semtindeki Aklandia Satış Ofisi projesi. Uluslararası bir inşaat, turizm ve gayrimenkul şirketine ait olan satış ofisi, modern ve endüstriyel bir yaklaşımın görkemli bir örneği olarak dikkat çekiyor. Taşıyıcı sistem olarak sadece dış duvarların kullanıldığı mekânın ferahlığı, sıcak ve asil ışıklandırma sistemi, modern tasarımlı mobilyalar ve ofise endüstriyel bir hava katan lambalarla en iyi şekilde vurgulanırken; ortada bir istridye gibi açılan ilave mekânın geneline futuristik bir hava katıyor.
Tıpkı ev dekorasyonunda olduğu gibi, ofis ve işyeri tasarımında da farklı tarzlar ve yaklaşımlar söz konusu elbette. Zeliha Değer'e ait Proje Z şirketinin Peker Holding binası için yaptığı bu iç mekân tasarımı, klasik yaklaşımın en seçkin örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu projenin en ilgi çekici taraflarından biri ilk bakışta insana verdiği bütünlük ve eksiksizlik hissi. Klasik ahşap işleme sandalyelerden deri kanepeye, altın renkli avizeden, odanın ortasında bir asalet simgesi gibi duran klasik halıya kadar hiçbir unsur sırıtmıyor ve toplamda oraya gelen hiçbir konuğun kayıtsız kalamayacağı bir etki yaratıyor.
Elbette üslup bütünlüğü yerine eklektik bir yaklaşımla da bu fotoğrafta görüldüğü türden bir şıklığa erişmek mümkün. Aykuthall Architectural Interiors'a ait olan bu iç mekân tasarımı, bir tekstil firmasının Harbiye'deki showroom'u için düşünülmüş. Tasarımında yukarıda söylediğimiz faktörlerden muhtemel müşteri ve ortak ları ağırlama kaygısının ağır bastığı mekân modern tasarım dilini, antika ve minimalist unsurlarla besleyerek eklektik ama kayıtsız kalınamayacak kadar şık bir genel havaya kavuşuyor. Özellikle cömert gün ışığına ve beyaz renk paletinin aralara atılan parlak renkli mobilyalarla monotonluktan çıkarılma biçimine dikkat.
Çalışanlarının verimine ve ruh haline önem veren şirketler, ofis tasarımının iki masa üç sandalye atmaktan ibaret olmadığını uzun zamandır biliyorlar. Mahal Mimarlık'ın, İstanbul-Bostancı'da yapı ve kimya şirketi Epo için tasarladığı bu modern ofis binası da bunun örneklerinden biri. Endüstriyel tavan tasarımı ve lambaları, laminantla başlayan ve masalarda devam eden ahşap vurgusuyla dengeleyen tasarımcı hem insana sıcaklık hissi veren, hem de işyeri ciddiyetini muhafaza eden bir mekân oluşturmayı başarmış.
Elbette ofis tasarımında, söz konusu şirketin iştigal ettiği alanın da büyük önemi var. Örneğin Esra Kazmirci Mimarlık tarafından gerçekleştirilen bu proje Ürosan adlı bir mobilya üreticisine ait olunca, tasarımına da ayrı bir özen gösterilmiş. Ayrıntılarını buradan görebileceğiniz projenin elbette en orijinal ve ilgi çekici tarafı ofisi ikiye ayırmak için kullanılan bu metalik renkteki halkalar. Hem bir duvarın aksine ışık ve görüntü devamlılığı sunan, hem de bir duvar gibi mekânı bölme işlevini yerine getiren bu uygulama, arka plandaki ahşap mobilyalar ve soluk renk paletiyle de kusursuz uyum sağlıyor.
Bu ofis ve işyeri tasarımlarından siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.