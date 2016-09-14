İnsanı dinlendiren bir aile evi

Bu gün Martıns Lucena tarafından hayat geçirilmiş olan, Atlantik Okyanusu kıyısında bulunan Brezilya'nın Paraiba kentinde göz alıcı bir güzelliğe sahip bir villaya konuk oluyoruz. Homify farkı ile ziyaret ettiğimiz bu villa bir taraftan egzotik bölgenin yöresel özelliklerini taşırken bir taraftan da modern bir mimariye sahip olacak şekilde inşa edilmiş. Bir tatil, seyahat veya dinlenmek için kaçacağınız bu villa her açıdan size kusursuz hizmet veriyor. 426 metre kare arazi üzerine kurulu geniş ve şık bir villa olan bu ev,yüzme havuzu, lobi, bahçe mutfağı gibi ekstra alanlara da sahip.Her açıdan eksiksiz olan bu villayı yakından inceleyelim.
Villa yol kenarında yer almasına rağmen çok şık bir ön bahçe peyzajı ile hem görsel hem de ön cepheyi daha dekoratif gösterecek bir görünüme sahip olmuş. Yeşil alan uygulaması özel olarak çalışılmış, yürüyüş yolu geniş taşlar ile zarif ve insana huzur veren bir tasarımla yapılmış. Dış cephe tasarımı da oldukça titiz bir çalışma ile resimde gördüğünüz gibi dekoratif ve modern olmuş.
Evin kuzeye bakan cephesi, özel bir tasarım ile terasa sahip olacak şekilde inşa edilmiş. Terasın alt kısmı tamamen cam duvarlar ile kapatılmış ve yeşil bahçe manzarasının evin içinde olması sağlanmış. Ayrıca ön cephe ile kuzey cephe köşesinde kalan kısım bir araba garajı şeklinde tasarlanarak bu alan ev sahiplerinin arabası için bir garaj haline getirilmiş.
Evin dış cephesi muhteşem bir tasarıma sahip olduğu için özel bir aydınlatma ile gece karanlığında muhteşem bir görsele sahip olması da sağlanmış. Resimde gördüğünüz hem duvar aydınlatmaları hem de bahçe içinde özel projektörler ile yapılan aydınlatmalar villamız çok muhteşem bir görselliğe sahip olmuş.
Evin arka bahçesine geçtiğinizde gözünüze ilk çarpan oldukça estetik bir tasarıma sahip olan havuz oluyor. Havuz yeşil bir bahçenin rotasında olmasının verdiği görsellik ve ev ile sınır olması havuzun önemini artırdığı gibi evin veranda alanının fonksiyonel ve şık bir veranda olmasını da sağlamış. Akşam yemeklerini havuz başında doğa ile i içe olacak şekilde yeme imkanı sağlayan havuz aynı zamanda evin arka cephesinin de zarif bir cephe olmasını sağlamış.
Evin havuzu dışında kalan alanı bahçe olarak düzenlenmiş. Şık ve zarif bir bahçe düzenlemesinin köşesine evi ile bağlantılı olacak şekilde kapalı bir oturum alanı yapılarak bahçe keyfi imkanı da sağlanmış. Ahşap malzemenin doğallığı ve şık bahçe mobilyaları uyumlu olarak dekore edilmiş resimde yer alan insana huzur veren bir bahçe oturum al
anı oluşturulmuş.
Evin yemek odası bahçe manzarası olan bir alana yapılmış. Cam duvarların önündeki perdeler açıldığında kendinizi bahçenin içinde bulabilirsiniz. Şık yemek takımı ve ahşap masa sandalye takımı yemek odasının oldukça zarif ve dekoratif olması salonun geri kalan kısmınında şık olmasına katkı sağlamış.