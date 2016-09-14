İnsanı dinlendiren bir aile evi

Bu gün Martıns Lucena tarafından hayat geçirilmiş olan, Atlantik Okyanusu kıyısında bulunan Brezilya'nın Paraiba kentinde göz alıcı bir güzelliğe sahip bir villaya konuk oluyoruz. Homify farkı ile ziyaret ettiğimiz bu villa bir taraftan egzotik bölgenin yöresel özelliklerini taşırken bir taraftan da modern bir mimariye sahip olacak şekilde inşa edilmiş. Bir tatil, seyahat veya dinlenmek için kaçacağınız bu villa her açıdan size kusursuz hizmet veriyor. 426 metre kare arazi üzerine kurulu geniş ve şık bir villa olan bu ev,yüzme havuzu, lobi, bahçe mutfağı gibi ekstra alanlara da sahip.Her açıdan eksiksiz olan bu villayı yakından inceleyelim.