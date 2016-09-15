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Bahçe düzenlerken kaçınmanız gereken 7 hata

umit atdağ umit atdağ
Templewood Avenue, NW3, XUL Architecture XUL Architecture Klasik Evler
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Evimizde yeterli alan varsa bu alanı bahçe olarak değerlendirmek hepimizin ortak düşüncesidir. Ancak bahçe düzenlemesi yaparken veya peyzaj planı içinde yaptığımız bariz hatalar vardır. Bu hatalar bahçenin güzelliğini ve şıklığını ortadan kaldırdığı gibi  evin diğer alanlarının da görselliğini dekoratif görünümünü ortadan kaldırır. Bu gün homify bahçe dekorasyonlarında yapılmaması gereken hataları ve yanlışlıkları içeren örnekleri yakından inceleyerek kendi bahçemizde benzer yanlışlara karşı  dikkat etmemiz gereken püf noktalarını öğreniyoruz. Bu bahçeleri ve orta bahçe düzenlemelerini yakından inceleyelim.

Tasarım eksikliği

Muestras de trabajo, Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Modern Bahçe
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Bahçe dekorasyonu yapılırken önce bir planlama yapılması gereklidir. Planlaması yapılmamış olan bahçe dekorasyonu hem düzensiz görünecek hem de istediğiniz görselliği sağlamayacaktır. Resimde iç içe geçmiş plansız bir bahçe dekorasyonu yer alıyor. Taşların çok fazla kullanılmış olması bitkilerin görselliğinin gölgelenmesine neden olmuş.

Kapı görselliği

Style and Substance, Studio Hopwood Studio Hopwood Modern Evler
Studio Hopwood

Style and Substance

Studio Hopwood
Studio Hopwood
Studio Hopwood

Evin veya binanın ana girişinde yapacağınız bir bahçe düzenlemesinde  ana giriş görselliğini ve kapının muhteşem zarafetini gölgelemeyecek şekilde  bir bahçe düzenlemesi yapmalısınız. Bu tür bir bahçe düzenlemesi yapmadığınızda resimdeki gibi tuğla estetiğini ve zarif kapının dekoratif görüntüsünün istenildiği gibi yansıtılamaması durumu söz konusu olacaktır. 

Dış cephe estetiği

Victorian Terrace gate provides a welcoming entrance to this beautiful double fronted house The Victorian Emporium BahçeÇit & Duvarlar
The Victorian Emporium

Victorian Terrace gate provides a welcoming entrance to this beautiful double fronted house

The Victorian Emporium
The Victorian Emporium
The Victorian Emporium

Eğer bir bahçe düzenlemesi yapacağınız bir alana sahip değilseniz resimdeki gibi bir sarmaşık bitkisini tercih etmemelisiniz. Sarmaşık bitkiler  tuğla duvarın görselliğini ve dekoratif görüntüsünü kapattığı için evinizin dış cephe görüntüsü de gölgeleniyor. BU nedenle bir sarmaşık tercih edecekseniz tek bir hat üzerinde  canlı ve bakımlı bir sarmaşık bitkisi tercih etmeniz gereklidir.

Çim bakımı

A Stunning and Spacious House Project in Wimbledon, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects Modern Bahçe
Gregory Phillips Architects

A Stunning and Spacious House Project in Wimbledon

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

Eğer evinizin iç tarafında bir bahçeniz varsa  bu bahçeyi yıl boyu canlı ve görsel tutmanız gereklidir. Bu sayede yaz ve kış mevsimlerinde bahçe manzarası evinizin içinde olacak ve evinizi daha canlı bir ev haline getirecektir. Yıpranmış ve bakımsız çimler evinizin görselliğini de  kötü gösterecek ve bahçeli bir ev olmasına rağmen kötü bir görünüme sahip olmasını sağlayacaktır.

Ana giriş ve bahçe uyumu

Templewood Avenue, NW3, XUL Architecture XUL Architecture Klasik Evler
XUL Architecture

Templewood Avenue, NW3

XUL Architecture
XUL Architecture
XUL Architecture

Bir evin ana girişi çok önemlidir. Evinize gelen misafirlerin ilk gördükleri yer olan kapılar ve ana girişler sizin hakkınızda fikir veren alanlardır. Bu nedenle bu alanlar oldukça şık ve estetik bir şekilde dekore edilmelidir. Ana girişler ve kapılar  bir bahçe ile daha şık hale getirilebilir. Ancak resimdeki gibi kapının farklı açılardan görünmesini önleyen  yeşil bitkiler tercih edilmesi ana giriş kısmının görselliğinin görülmesini engellediği gibi şıklığını da yansıtmayacaktır.

Köşe bahçeler

Small Urban Garden Christine Wilkie Garden Design Modern Bahçe
Christine Wilkie Garden Design

Small Urban Garden

Christine Wilkie Garden Design
Christine Wilkie Garden Design
Christine Wilkie Garden Design

Evinizde yeterli alan olmadığı için köşe bahçe konseptini uygulamak isterseniz resimde yer alan çirkin görünümlü köşe bahçeler tercih etmemelisiniz. Betonarme yerine doğal taşları kullanmalı veya hiç duvar örmeden bir köşe bahçe konsepti uygulamalısınız.

Bitki seçimi

Front Elevation Wildblood Macdonald Eklektik Evler
Wildblood Macdonald

Front Elevation

Wildblood Macdonald
Wildblood Macdonald
Wildblood Macdonald

Bahçelerin görsel ve şık bahçeler olması için yapılması gereken özenli bir çalışma yapmak ve canlı  ve yıl boyu yeşil kalan bitkiler seçerek bahçenizin görselliğinin 12 ay boyunca canlı kalmasını sağlamalısınız. Resimdeki gibi bakımsız ve yanlış bitki tercihleri evinizin ve bahçenizin kötü görünmesine neden olacaktır.

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