Bahçe düzenlerken kaçınmanız gereken 7 hata

Evimizde yeterli alan varsa bu alanı bahçe olarak değerlendirmek hepimizin ortak düşüncesidir. Ancak bahçe düzenlemesi yaparken veya peyzaj planı içinde yaptığımız bariz hatalar vardır. Bu hatalar bahçenin güzelliğini ve şıklığını ortadan kaldırdığı gibi evin diğer alanlarının da görselliğini dekoratif görünümünü ortadan kaldırır. Bu gün homify bahçe dekorasyonlarında yapılmaması gereken hataları ve yanlışlıkları içeren örnekleri yakından inceleyerek kendi bahçemizde benzer yanlışlara karşı dikkat etmemiz gereken püf noktalarını öğreniyoruz. Bu bahçeleri ve orta bahçe düzenlemelerini yakından inceleyelim.
Bahçe dekorasyonu yapılırken önce bir planlama yapılması gereklidir. Planlaması yapılmamış olan bahçe dekorasyonu hem düzensiz görünecek hem de istediğiniz görselliği sağlamayacaktır. Resimde iç içe geçmiş plansız bir bahçe dekorasyonu yer alıyor. Taşların çok fazla kullanılmış olması bitkilerin görselliğinin gölgelenmesine neden olmuş.
Evin veya binanın ana girişinde yapacağınız bir bahçe düzenlemesinde ana giriş görselliğini ve kapının muhteşem zarafetini gölgelemeyecek şekilde bir bahçe düzenlemesi yapmalısınız. Bu tür bir bahçe düzenlemesi yapmadığınızda resimdeki gibi tuğla estetiğini ve zarif kapının dekoratif görüntüsünün istenildiği gibi yansıtılamaması durumu söz konusu olacaktır.
Eğer bir bahçe düzenlemesi yapacağınız bir alana sahip değilseniz resimdeki gibi bir sarmaşık bitkisini tercih etmemelisiniz. Sarmaşık bitkiler tuğla duvarın görselliğini ve dekoratif görüntüsünü kapattığı için evinizin dış cephe görüntüsü de gölgeleniyor. BU nedenle bir sarmaşık tercih edecekseniz tek bir hat üzerinde canlı ve bakımlı bir sarmaşık bitkisi tercih etmeniz gereklidir.
Eğer evinizin iç tarafında bir bahçeniz varsa bu bahçeyi yıl boyu canlı ve görsel tutmanız gereklidir. Bu sayede yaz ve kış mevsimlerinde bahçe manzarası evinizin içinde olacak ve evinizi daha canlı bir ev haline getirecektir. Yıpranmış ve bakımsız çimler evinizin görselliğini de kötü gösterecek ve bahçeli bir ev olmasına rağmen kötü bir görünüme sahip olmasını sağlayacaktır.
Bir evin ana girişi çok önemlidir. Evinize gelen misafirlerin ilk gördükleri yer olan kapılar ve ana girişler sizin hakkınızda fikir veren alanlardır. Bu nedenle bu alanlar oldukça şık ve estetik bir şekilde dekore edilmelidir. Ana girişler ve kapılar bir bahçe ile daha şık hale getirilebilir. Ancak resimdeki gibi kapının farklı açılardan görünmesini önleyen yeşil bitkiler tercih edilmesi ana giriş kısmının görselliğinin görülmesini engellediği gibi şıklığını da yansıtmayacaktır.
Evinizde yeterli alan olmadığı için köşe bahçe konseptini uygulamak isterseniz resimde yer alan çirkin görünümlü köşe bahçeler tercih etmemelisiniz. Betonarme yerine doğal taşları kullanmalı veya hiç duvar örmeden bir köşe bahçe konsepti uygulamalısınız.
Bahçelerin görsel ve şık bahçeler olması için yapılması gereken özenli bir çalışma yapmak ve canlı ve yıl boyu yeşil kalan bitkiler seçerek bahçenizin görselliğinin 12 ay boyunca canlı kalmasını sağlamalısınız. Resimdeki gibi bakımsız ve yanlış bitki tercihleri evinizin ve bahçenizin kötü görünmesine neden olacaktır.