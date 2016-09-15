Bahçe düzenlerken kaçınmanız gereken 7 hata

Bir evin ana girişi çok önemlidir. Evinize gelen misafirlerin ilk gördükleri yer olan kapılar ve ana girişler sizin hakkınızda fikir veren alanlardır. Bu nedenle bu alanlar oldukça şık ve estetik bir şekilde dekore edilmelidir. Ana girişler ve kapılar bir bahçe ile daha şık hale getirilebilir. Ancak resimdeki gibi kapının farklı açılardan görünmesini önleyen yeşil bitkiler tercih edilmesi ana giriş kısmının görselliğinin görülmesini engellediği gibi şıklığını da yansıtmayacaktır.